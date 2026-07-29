Flavio Briatore publicó un balance de la temporada de Alpine: “Llegarán novedades y mejoras”

Alpine tenía grandes expectativas al comienzo de la temporada, luego de un 2025 para el olvido. El nuevo auto podía darle al equipo con sede en Enstone un posicionamiento con los teams de segundo orden; el desafío era tratar de ser el mejor después de los cuatro grandes (Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull). Y lo que comenzó bastante bien se fue apagando con el transcurrir de las carreras. Las actualizaciones no funcionaron de la mejor manera y Alpine terminó penando, algo que terminó de quedar en evidencia en Hungaroring tras la recuperación de Aston Martin, un equipo castigado en este 2026.

Es por ello que en el inicio de la pausa de mitad de temporada, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, publicó un texto en su cuenta de Instagram que sirvió de balance de lo producido y también de mensaje esperanzador para lo que viene en el equipo que comparten el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly como pilotos principales.

Pierre Gasly, Flavio Briatore y Franco Colapinto @briatoreflavio

“Todo el equipo de @alpinef1team ha hecho un gran trabajo para volver a luchar en el pelotón medio, lo que supone una mejora enorme respecto a dónde estábamos por estas fechas el año pasado”, inicia la publicación del italiano. Y sigue: “Hemos sumado puntos en nueve de las once carreras y seguimos en plena lucha por el quinto puesto en la clasificación de constructores. Sabemos que tras la pausa de verano llegarán novedades y mejoras, que esperamos que aumenten nuestra competitividad y den a los pilotos las herramientas que necesitan para plantar cara a Racing Bulls”.

Esta referencia tiene que ver con la lucha en la Copa de Constructores (la tabla por equipos), en la que Racing Bulls ocupa el quinto lugar con 66 puntos, seguido por Alpine con 61 (Haas, el séptimo, está lejos, con 21). A ese quinto escalón Briatore aspira a llegar.

“Todo el equipo, incluidos los dos pilotos, está centrado en la batalla que nos espera. Por ahora, el equipo aprovechará la pausa obligatoria para descansar y recargar pilas. Las últimas carreras han resultado difíciles, pero sabemos que lo importante es dónde acabemos en la última de la temporada”, cerró Briatore su mensaje, que se acompañó con cercanas fotos con ambos pilotos, incluida una de un paternal abrazo con Colapinto.

Un buen gesto, teniendo en cuenta que el piloto argentino todavía no tiene asegurado su lugar para el año próximo, a diferencia de Gasly, cuyo contrato vence a finales de 2028.