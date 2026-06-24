Flavio Briatore sembró algunas dudas acerca del futuro de Colapinto para 2027

Cada palabra de Flavio Briatore desata olas en el universo de la Fórmula 1 y se potencia cuando las referencias están concentradas en el futuro de Alpine, ya que el proyecto del equipo de Enstone tiene como estandarte a Pierre Gasly, aunque en las últimas declaraciones del asesor ejecutivo de la escudería no quedó asegurado que sea Franco Colapinto quien pueda acompañar al francés para la temporada 2027.

Si bien Briatore atrajo a Franco Colapinto, se aseguró el motor Mercedes para la nueva era técnica y ahora ha logrado el soporte (tanto de imagen como financiero) de un gigante de lujo como Gucci, siente que al equipo le falta una pieza final para el despegue definitivo. Y uno de los puntos sobre los que pone especial atención es en la formación de pilotos para ese salto definitivo hacia los puestos de vanguardia en la Formula 1.

Franco Colapinto junto con Flavio Briatore y Pierre Gasly. (Photo by Josep LAGO / AFP) JOSEP LAGO - AFP

En la mesa aparecen varias opciones y hasta el momento la butaca que está asegurada es la de Gasly, que renovó contrato con Alpine hasta 2028. Si bien parece que la apuesta es que el francés sea el líder de la escudería, en las últimas semanas surgieron rumores que habría una puerta para un posible desembarco de Fernando Alonso.

En el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, Briatore dijo que tienen una fecha límite para fijar la pareja de pilotos para 2027: “Hay muchos pilotos que ver hasta agosto, pero del receso de la competencia tomaremos una determinación”.

El empresario italiano dejó en claro que no tiene dudas acerca del papel de Gasly en el futuro de Alpine: “Es un piloto subestimado. Para mí está entre los seis mejores de la parrilla y es el líder del equipo. No tenemos secretos con él, pero ahora lo que tenemos que hacer es darle el rendimiento en el coche“.

En este contexto, Briatore dejó abierto el interrogante sobre la continuidad en Alpine de Colapinto que, si bien en las últimas mejoró notablemente su rendimiento, no parece tener su asiento asegurado: “Franco tiene mucha presión, poco a poco está tomando confianza. Tiene mucho talento..., pero no sabemos realmente cuánto. El año pasado sabíamos que Antonelli tenía talento y este año está mostrando cuánto. Franco no mostró todo su potencial... Pero no sabría decirte cuánto tiene”.

Lo que dejó en claro el italiano es que si Colapinto sostiene el ritmo no le cierra la puerta para seguir en Alpine: “Si sigue rindiendo como hasta ahora, si mantiene su relación con Gasly como hasta ahora... ¿por qué no?“, respondió a la pregunta sobre las opciones del argentino.

De hecho, comparó su desembarco con el de Alonso en Renault: “Cuando sustituí a Button por Alonso los ingleses se volvieron locos, decían que había tirado el Mundial por poner al español. El tiempo me dio la razón, descubrieron su talento... pero a posteriori“.

🐐 Flavio Briatore le mete un palo a la prensa británica de la época Alonso - Renault



"Toda la prensa británica se volvió loca cuando fiché a Fernando, y tenía razón"



📺 F1 Beyond The Grid pic.twitter.com/1JxhSfUOZG — Nachez (@Nachez98) June 24, 2026

Gucci, una nueva era en la F1

La situación económica de Alpine, al menos en lo que a la parte de Renault se refiere, no es la mejor, sin embargo, todos apuestan por un cambio radical en ese sentido porque el movimiento último de Briatore fue el acuerdo con Gucci como patrocinador del equipo. “Mi trabajo es subir el nivel de la marca Alpine y lo hemos hecho atrayendo a una de las tres mayores marcas mundiales de la moda. Aunque Louis Vouitton está también ligada a la F1, Gucci será la primera que esté ‘en la arena’. La gente de Gucci está emocionada por estar en la F1 y estoy seguro de que financieramente será un éxito también”.

La escudería pasará a competir bajo el nombre “Gucci Racing Alpine Formula One Team” desde el inicio de la temporada 2027 de la Fórmula 1. Durante este acuerdo multianual, el equipo de Enstone adoptará los colores de Gucci en la decoración de su monoplaza de F1, dejando atrás su actual esquema azul y rosa.