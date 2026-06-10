Fórmula 1 2026: horarios del GP de Barcelona-Cataluña, con Franco Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (f1) continuará este fin de semana con el Gran Premio (GP) de Barcelona en el circuito de Cataluña, donde Franco Colapinto (Alpine) buscará dejar atrás el mal trago en Mónaco y volver a darle puntos a su escudería en un torneo en el que se está destacando.

El argentino, junto al resto de los 21 pilotos de las 11 escuderías, comenzará a participar este viernes 12 de junio, jornada en la que habrá dos entrenamientos. El sábado, en tanto, tendrá lugar la última práctica y, luego, se realizará la clasificación para la carrera del domingo a las 10 (hora argentina).

Cronograma del Gran Premio de Barcelona

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 12 de junio

8.30: Práctica 1.

12: Práctica 2.

Sábado 13 de junio

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Domingo 14 de junio

10: Carrera.

Franco Colapinto se ubicó 15° en el GP de Montecarlo y no pudo sumar puntos Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Colapinto marcha 12° en la F1 2026 con 15 puntos que cosechó en los GP de China, Miami y Canadá, donde se ubicó sexto y logró su mejor ubicación desde que compite en el Gran Circo. En el GP de Mónaco, no obstante, no tuvo su mejor labor y llegó 15°, por lo que llegó a España con la ilusión de dejar atrás esa actuación y ratificar el gran certamen que está haciendo.

El dominador de la Fórmula 1 es Kimi Antonelli (Mercedes). El joven italiano de 19 años ganó cinco de las seis carreras y domina la tabla de posiciones con 156 puntos, 66 más que Lewis Hamilton (Ferrari). George Russell (Mercedes) está tercero con 88 unidades y Charles Leclerc (Ferrari), cuarto con 75.

Andrea Kimi Antonelli ganó cinco de las seis carreras de la Fórmula 1 en la temporada 2026 Fatima Shbair - AP

En la tabla de constructores Mercedes continúa en lo más alto gracias a los tantos de Antonelli y Russell y domina con 244. Su escolta sigue siendo Ferrari con 165 mientras que Alpine figura quinto con 41, los 15 cosechados por el argentino y otros 26 que obtuvo Pierre Gasly.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1 2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La carrera en Barcelona será apenas la séptima del año porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. También, será la segunda de nueve GP consecutivos en Europa. Antes de que termine junio se volverá a correr en Austria mientras que en julio habrá actividad en Silverstone, Bélgica y Hungría. La única prueba en agosto será la de Países Bajos y en septiembre la F1 llegará a Italia y Madrid, antes de mudarse a Asia para el GP de Azerbaiyán en Bakú.

En octubre habrá una prueba en Singapur y otra en Austin, Estados Unidos. El autódromo Hermanos Rodríguez de México acaparará la atención el 1° de noviembre y una semana después el escenario será Interlagos en San Pablo, la carrera más próxima a la Argentina. Las últimas tres competencias serán en fines de semana consecutivos: el sábado 21 de noviembre se correrá el Gran Premio de Las Vegas en un circuito callejero; el domingo 29 el GP de Qatar; y el 6 de diciembre el GP de Abu Dhabi.