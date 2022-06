Fórmula 1. Fernando Alonso, Piastri y Latifi: cómo son los movimientos encadenados rumbo a 2023

La temporada de Fernando Alonso en la Fórmula 1 asoma en levantada. El asturiano sumó en los tres últimos grandes premios, como si la confianza reapareciera con un auto que empieza a funcionar y que no solo lo empuja en las pistas: detalles separan la renovación del vínculo del ovetense con Alpine. La continuidad del bicampeón del mundo en la escudería francesa desencadenará un par de movimientos en la grilla, desplazamientos que podrían producirse después del Gran Premio de Canadá, que se correrá el fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve, de Montreal: el joven talento Oscar Piastri, piloto de reserva de Alpine, desbancará a Nicholas Latifi en Williams. El estreno del australiano, de 20 años, sería en el circuito de Silverstone, el 3 de julio.

Oscar Piastri ensayó en el circuito de Silverstone, en Gran Bretaña, escenario que la Fórmula 1 visitará tras el Gran Premio de Canadá; el talentoso piloto australiano debutaría en Williams, en reemplazo de Nicholas Latifi Twitter @OscarPiastri

En el Gran Premio de Australia, Alonso vaticinó que correría dos o tres años más en la F.1 y en la previa de la carrera en España lanzó el anzuelo, se colocó en la vidriera: “Ya veremos después del verano [del hemisferio norte] cuál es la mejor opción. Las nuevas reglas siempre ponen un orden diferente entre las escuderías y hay que ver qué posibilidades hay entre los equipos que tengan opciones de ganar en los próximos años. Esa será la prioridad”, adelantó el español, que venía de dos abandonos, un 17mo puesto y una penalización que lo retrasó al 11mo lugar del clasificador en Miami, lo que le impidió volver a anotar puntos, tras el estreno en Bahréin. Para Alpine, la ecuación era simple: robustecerse con la experiencia de un dos veces campeón del mundo o sentar en su lugar a un rookie como Piastri, que se coronó en 2020 en la Fórmula 3 y el año pasado en la Fórmula 2.

El canadiense Nicholas Latifi afirmó que no tiene asegurada la butaca en Williams; el Gran Premio de su país, el fin de semana, podría significar la última carrera en la escudería de Grove en 2022 ANTONIN VINCENT - POOL

Para confirmar la vigésima temporada en el Gran Circo, Alpine debía descubrirle una butaca al joven australiano, que aceptó no correr en ninguna de las categorías de la Federación Internacional del Automóvil con la promesa de que en 2023 se estrenaría en la F.1. En un año de innovaciones tecnológicas, el piloto y la escuadra vieron con agrado la tarea de sustituto y de tester: desandar el calendario junto a una estrella como Alonso, con el que comparte horas en los boxes, observa la interacción con los ingenieros, trabaja en los simuladores y en la fábrica de Enstone, en Gran Bretaña, es un aprendizaje y no un retroceso.

“La situación de los pilotos se resolverá en septiembre”, evaluó Laurent Rossi, el CEO de Alpine, cuando los medios consultaban cuál de los tres nombres -además de Alonso y Piastri, está Esteban Ocon, con contrato hasta 2024- no tendría espacio en el equipo. La misión, en los últimos meses, se concentró en mejorar el rendimiento de los autos, porque proyectaban más que el sexto puesto entre los Constructores. Desde entonces, saltaron al quinto lugar y apuntan a arrebatarle la cuarta plaza a McLaren, del que lo separan 18 puntos.

La firma de Fernando Alonso con Castrol, patrocinador de Alpine, un dato de relevancia para la continuidad del piloto español en la escudería que marcha quinta en el Mundial de Constructores LLUIS GENE - AFP

Después de ensayar con el modelo A521 en Spielberg, el lunes Piastri lo hizo en Silverstone. Una prueba normal, dentro del programa de Alpine, si no fuera por el contexto. “Definitivamente tengo que mejorar mi rendimiento. Mentiría si dijera que mi asiento en el equipo está asegurado”, comentó Latifi, en una entrevista con Le Journal, de Montreal. Junto con Mick Schumacher, son los únicos pilotos titulares que no puntuaron en la temporada y las siete unidades que cosechó en 2021 ya perdieron crédito. Al accidente que protagonizó en Abu Dabi y que cambió la definición del título se le sumaron otros en el actual calendario, como en Mónaco y en la qualy de Australia, aunque los comisarios encontraron culpable a Lance Stroll (Aston Martin). El FW44 demostró ser el peor auto en rendimiento, pero Latifi pierde 7-2 con Alexander Albon en la comparación de la temporada. Mercedes, que asiste a la escuadra de Grove con motores, caja de cambios y otros componentes hidráulicos, podría deshacerse de la provisión y abastecer a McLaren y a Aston Martin. Con Piastri en la butaca, no asoma alocada la asociación de Williams con Alpine.