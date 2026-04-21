Franco Colapinto también va a conducir la mítica Flecha de Plata de Fangio en Buenos Aires

Cad vez falta menos. Franco Colapinto está a punto de conmover los cimientos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, sumó un detalle más, que causó una auténtica revolución entre los fanáticos.

El road show del piloto argentino de Fórmula 1 en nuestra ciudad sumó un condimento que ya da que hablar en las redes, en las calles, en los bares. No solo va a girar un Lotus E20: el piloto nacido en Pilar también va a manejar una réplica de la legendaria Flecha de Plata, el Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio dejó una huella para toda la vida en la historia de la Fórmula 1.

Juan Manuel Fangio, al volante de la histórica Flecha de Plata

Para muchos el mejor de todos los tiempos, Fangio marcó una época dorada en la década de 1950. Con esa máquina (una reliquia, a esta altura), el quíntuple campeón mundial brilló sobre todo en las temporadas 1954 y 1955 y bajo el mando del equipo alemán, una etapa de oro del automovilismo.

Según se supo en las últimas horas, esta réplica le dará al acontecimiento un valor simbólico, ya que se trata de hacer un paralelismo entre la magia del genio de Balcarce y el entusiasmo del piloto de Pilar. Colapinto despertó una pasión dormida en nuestro país, tal vez, desde los tiempos de Carlos Reutemann.

La exhibición en Buenos Aires tendrá de todo. No solo va a exhibir un Fórmula 1 moderno, de los que giran por los principales circuitos del mundo, sino también una pieza auténticamente de museo.

Fangio, con la Flecha de Plata W 196, después de ganar el Gran Premio de la Argentina en Buenos Aires, en enero de 1955 FOTO DE DaimlerChrysler

La Ciudad se prepara para un día histórico, para este domingo, cuando Colapinto acelere a fondo su monoplaza con motor V8 por las calles de Palermo.

La exhibición callejera marca el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años. Y Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 sobre el asfalto de Palermo.

A partir de las 8.30 se podrá entrar a los sectores habilitados. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, donde se podrán ver las vueltas de Franco desde distintos ángulos, se harán entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, desde las 11. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante.

Encontrarse para ver las carreras de Colapinto, el fenómeno social que genera su figura Gentileza Instagram

Franco hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares. La primera vuelta, manejando un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team, será a las 12.45. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

La segunda vuelta de Colapinto provocará una emoción especial: será a las 14.30 con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio.

A las 15.15 Franco volverá a girar con su Lotus: será la última vuelta acelerando el F1, porque a las 15.55 volverá al circuito, pero esta vez en una recorrida sobre un ómnibus descapotable.

Alentado en todo el mundo.



La próxima es en casa 🩵



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Supported around the globe.



On home soil next 🩵 pic.twitter.com/Is5Qs1lRE3 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 21, 2026

Habrá pantallas distribuidas en puntos estratégicos:

▪️Libertador y Casares

▪️Libertador y Cavia

▪️Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)

▪️Figueroa Alcorta y Salguero

▪️Sarmiento y Colombia

▪️Bullrich y Cerviño

▪️Figueroa Alcorta y Dorrego

Información importante

▪️No se va a permitir el acampe en las plazas Sicilia y Seeber, al igual que la venta ambulante en la zona.

▪️Se dispondrá de un corredor seguro para ciclistas y peatones en la vereda con control de seguridad desde el jueves 23 a la noche.

▪️El acceso peatonal a las calles afectadas por la pista estará restringido desde la noche del sábado 25.

CRONOGRAMA DEL ROADSHOW DE FRANCO COLAPINTO EN BUENOS AIRES 🇦🇷🏎🏁



➡️ 08:30hs - apertura de ingresos al Fanzone

➡️ 12:45hs - 1era salida con el Lotus E20

➡️ 14:30hs - Salida con el "Flecha de Plata" de Fangio

➡️ 15:15hs - 2da salida con el Lotus E20

➡️ 15:55hs - Vuelta en Bus… pic.twitter.com/Tbg3hl9I3x — Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) April 21, 2026

▪️Habrá corte total peatonal, con excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María Oro y Kennedy,entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí. Y en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí.

▪️Habrá acceso al sector preferencial de vecinos por domicilio en el DNI en la Avenida del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y en la Avenida del Libertador, entre República de la India y República Árabe Siria.