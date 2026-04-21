Franco Colapinto en la Argentina: día, horario y cómo ver la exhibición

Franco Colapinto, favorecido por el parate forzado de la Fórmula 1 por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita, realizará una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril en el marco de un evento denominado ‘Franco Colapinto Road Show 2026′.

La actividad en el circuito que se montará en el barrio porteño de Palermo comenzará al mediodía y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

La presencia de Franco Colapinto en la Argentina se da en un receso de la Fórmula 1 @alpinef1team

La organización brindó detalles del evento en las últimas horas y reveló que el piloto pilarense dará cuatro vueltas al trazado que se demarcará entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento y a donde el público podrá acceder, con y sin entradas, desde las 8.30 a los sectores habilitados.

Primero, desde las 12.45, conducirá un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team. El segundo giro será a las 14.30 y lo hará con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio. Posteriormente, volverá a acelerar el Lotus, a las 15.15, y, por último, recorrerá el trayecto en un colectivo descapotable para saludar a los miles de fanáticos que se esperan en los alrededores.

GIF La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El evento será inédito. Habrá escenarios con pantallas gigantes en los que se mostrarán imágenes del mismo, se harán entrevistas al público, habrá DJ’s y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad en el marco de una amplia propuesta

El despliegue de la Fórmula 1 en la Argentina se da 14 años después de la última vez que un monoplaza circuló por la ciudad. En 2012 se realizó una exhibición con el australiano Daniel Ricciardo al volante de un auto de la escudería Red Bull Racing. Desde entonces, la categoría más importante del automovilismo mundial no volvió a pisar territorio albiceleste.

Colapinto, además, se convertirá en el primer argentino en circular con un auto de F1 por las calles de Buenos Aires. Los anteriores fueron en el autódromo, como el caso de Fangio.

Franco Colapinto girará en la exhibición con Flecha de Plata, el emblemático auto de Juan Manuel Fangio Belén Grosso

La presencia de Franco en el país es posible gracias a que el calendario del Gran Circo atraviesa un receso forzado por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente. La exhibición es una semana antes del Gran Premio de Miami, por lo que la estadía del pilarense en su tierra será fugaz y exclusivamente para mostrarse ante los fanáticos en un contexto de una agenda intensa y cargada que sostiene como piloto del Gran Circo.

El fin de semana siguiente al de la exhibición en la Ciudad de Buenos Aires, Colapinto competirá en la sexta jornada de la F1 en Miami, Estados Unidos. Significará la reanudación del campeonato que domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y en el que el pilarense tiene un punto gracias al décimo puesto que consiguió en el GP de China.

La F1 no tiene una fecha en la Argentina y el circuito más próximo que visitará Colapinto con Alpine será el de Interlagos en San Pablo. El GP de Brasil está previsto para el fin de semana del domingo 8 de noviembre y corresponderá a la 21ª jornada.