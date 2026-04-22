Franco Colapinto en la Argentina: carrera de karting en Zárate y visita al equipo que lo formó

Franco Colapinto llegó a la Argentina en vísperas del Road Show 2026, el evento automovilístico en el que se presentará en las calles porteñas para una exhibición inédita, con autos históricos y de la Fórmula 1. En el marco de su primer día en el país, el piloto tuvo una jornada con actividades en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde participó en una carrera de karting a modo de entrenamiento.

“El primer día en la Argentina estuvo divertido. Carreritas y Gabriel Gandula -un piloto de TC Pista- grabando un espectáculo mejor imposible”, expresó el corredor de Alpine en sus redes sociales, donde mostró videos de su jornada. Además, afirmó: “Qué bueno está esto”.

La carrera de Colapinto en Zárate

Colapinto formó parte del segundo día de test en karting de Acosta Racing Team, un equipo de la disciplina que el pilarense conformó antes de su desembarco a la Fórmula 1. “En el automovilismo no hay atajos. Hay procesos. Hay trabajo. Hay estructura. Y hay equipos que forman protagonistas. Orgullosos de haber sido el punto de partida de quienes hoy representan a la Argentina en la élite del automovilismo internacional“, señalaron meses atrás desde el conjunto en referencia al piloto de Alpine y a Nicolás Varrone, que actualmente está en la Fórmula 2.

Cada vez que vuelve a la Argentina, Colapinto visita a Acosta Racing Team y suele aprovechar el kartódromo de Zárate para continuar en estado físico, pero también para distenderse. A principios de 2025, después de su debut en la Fórmula 1 y justo cuando se sumaba a Alpine como reserva, el pilarense tuvo una jornada de entrenamiento en la localidad en la que se formó.

En esa ocasión, también posó con la camiseta del Club Atlético Defensores Unidos de Zárate (CADU), equipo del ascenso argentino. El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes se sorprendieron al verlo apoyar a un club local, dado que es de público conocimiento que es hincha fiel de Boca Juniors.

La presencia de Colapinto en el Road Show 2026

El piloto se presentará el domingo 26 de abril en Palermo, en el marco de un periodo de descanso luego de que la Fórmula 1 suspendiera los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. Será la primera vez que Colapinto corra en el país ya que, si bien no se trata de un evento oficial de la competencia líder de automovilismo, lo hará con autos profesionales, convirtiéndose en el primer argentino en circular con un coche de F1 en las calles de Buenos Aires, ya que las veces anteriores había se produjo en el autódromo.

El pilarense dará cuatro vueltas al trazado que se demarcará entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento y a donde el público podrá acceder, con y sin entradas, desde las 8.30 a los sectores habilitados. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, donde se podrán ver las vueltas de Colapinto desde distintos ángulos. También se harán entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, desde las 11. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante.

Hay expectativa por la exhibición de Colapinto en el país @alpinef1team

Qué autos utilizará Colapinto

La primera vuelta la realizará con un un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team, a partir de las 12:45. En ese circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

La segunda será a las 14:30 con el mítico Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, con lo cual tendrá un condimento especial. Luego, a las 12.15, volverá a usar el Lotus y, en la cuarta vuelta, hará una recorrida sobre un bus descapotable.