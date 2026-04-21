Así será el cronograma de actividades para el Road Show de Colapinto en la Ciudad

La exhibición que Franco Colapinto llevará a cabo en la Argentina se vive con muchísima expectativa, al punto que los miles de tickets que se pusieron a la venta se agotaron en pocos minutos y quienes no pudieron comprar deberán acudir a los espacios gratuitos. En este contexto, el Gobierno de la Ciudad dio a conocer cómo será el cronograma de actividades para disfrutar del Road Show, el evento de Fórmula 1 que se realizará en nuestro país este domingo.

La Ciudad se prepara para un día histórico, el domingo, cuando el piloto argentino acelere su monoplaza con motor V8 por las calles de Palermo. La exhibición callejera marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años. Y Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto porteño.

El anuncio oficial de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

A partir de las 8.30 ya se podrá entrar a los sectores habilitados. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, donde se podrán ver las vueltas de Colapinto desde distintos ángulos. También se harán entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, desde las 11. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante.

Franco Colapinto hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares. La primera vuelta, manejando un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team, será a las 12.45. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

El circuito de la exhibición de Franco Colapinto GCBA

La segunda vuelta de Colapinto provocará una emoción especial: será a las 14.30 con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio.

A las 15.15 Franco volverá a girar con su Lotus: será la última vuelta acelerando el F1, porque a las 15.55 volverá al circuito, pero esta vez en una recorrida sobre un Bus descapotable.

Habrá pantallas distribuidas en puntos estratégicos:

Libertador y Casares

Libertador y Cavia

Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)

Figueroa Alcorta y Salguero

Sarmiento y Colombia

Bullrich y Cerviño

Figueroa Alcorta y Dorrego

El evento, denominado ‘Franco Colapinto Road Show 2026′, se realizará el domingo 26 de abril desde las 11 en un circuito que se montará en el barrio porteño de Palermo entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El despliegue de la Fórmula 1 en la Argentina se da 14 años después de la última vez que un monoplaza circuló por la ciudad. En 2012 se realizó una exhibición con el australiano Daniel Ricciardo al volante de un auto de la escudería Red Bull Racing. Desde entonces, la categoría más importante del automovilismo mundial no volvió a pisar territorio albiceleste.