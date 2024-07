Fórmula 1: Franco Colapinto tendría otra prueba este año en Williams y Logan Sargeant está casi fuera para 2025

Escuchar

Los equipos de Fórmula 1 están obligados a ceder en la prueba inicial de algún gran premio de la temporada uno de sus autos a un piloto que no sea uno de sus dos titulares, para desarrollarlo. Por lo tanto, es común ver a conductores que no son parte del campeonato manejar coches en la primera práctica oficial de un fin de semana. Lo hizo Franco Colapinto en Silverstone el viernes de la semana pasada, con buen rendimiento: sin errores y con tiempos de vuelta que, aunque no eran el objetivo, fueron aceptables. El argentino es parte de la Academia Williams, que lo acompaña en Fórmula 2, por lo cual era lógico que resultara el beneficiado por aquella obligación reglamentaria de ceder un auto para un entrenamiento. Pero más grande que esa novedad del primer ensayo para Franco sería la que se sugirió este viernes.

“En teoría volverá a probar el Williams en una práctica de Gran Premio. No puedo decir dónde ni cuándo. Pero es superprobable que eso suceda. Hay muchísimas posibilidades...”, afirmó en Automundo.com.ar María Catarineu, directora comercial de Bullet Sports Management, la empresa que maneja la carrera del chico de Pilar. Un segundo entrenamiento oficial ya no es mandatorio para las escuderías de F. 1, y de ahí la buena noticia para Colapinto: sin necesidad de ubicar a un no titular en un nuevo ensayo, Williams lo elegiría otra vez.

El piloto argentino cumplió un buen papel en la práctica 1 del Gran Premio de Gran Bretaña, una semana atrás; "muy contentos y sorprendidos" quedaron en Williams, describió María Catarineu, su representante.

“Están muy contentos y sorprendidos. Los sorprendieron muchas cosas, pero lo que más les llamó la atención fue lo bien que quedó en la qualy de F. 2. Hemos recibido muchos mensajes positivos por parte de Williams”, añadió la representante. Es cierto que se trata de la palabra de una parte interesada, la de quien trabaja para el crecimiento de su cliente, para su imagen. Pero hay también una realidad paralela que da sustento a esa chance.

Parte de un giro de Franco Colapinto en Silverstone

Logan Sargeant está más fuera que dentro de Williams para 2025. El piloto estadounidense tuvo en 2023 una muy mala temporada de estreno, y en 2024 ha mejorado, pero casi siempre está por detrás de su compañero, el tailandés Alex Albon, y rara vez se destaca. Justo en Silverstone tuvo una buena actuación, pero aun así sigue sin sumar puntos en el Mundial de Fórmula 1.

Colapinto gana puntos en la escudería Williams, que prescindiría de Logan Sargeant el año próximo; en Silverstone el muchacho de Pilar utilizó el auto del estadounidense.

“He tenido ruido alrededor durante no sé cuánto tiempo, desde todas las direcciones”, expresó Sargeant en Motorsport.com. “Al fin y al cabo, llego a cada fin de semana y doy lo mejor de mí en cada ocasión por todos los miembros del equipo que trabajan duro. También estoy aquí por mí: quiero demostrarme que puedo seguir mejorando”, añadió. Ciertamente, su producción no ha sido tan pobre en Williams como la de aquél a quien reemplazó, el canadiense Nicholas Latifi –el piloto cuyo choque en Abu Dhabi 2021 propició la primera consagración de Max Vestappen, en detrimento de Lewis Hamilton–, pero Sargeant casi siempre ha estado en el fondo de la grilla y de los pelotones y ha sido más noticia por accidentes que por sobrepasos y buenos giros.

Él tiene una coartada. Atendible: Williams aplica las mejoras técnicas en el coche de Albon antes que en el suyo, que ha sido algo menos potente. Y que ha estado en manos del propio tailandés en Australia, cuando Alex se accidentó, destruyó su vehículo y fue favorecido por el equipo para que corriera en la carrera... con el auto de Sargeant. Está claro que el tailandés que compite con licencia británica es el piloto prioritario en la escudería. Y Sargeant argumenta sobre esa base.

Sargeant llegó a girar en los entrenamientos del Gran Premio de Australia, pero un accidente de Alex Albon propició que su coche quedara en manos del tailandés para la carrera, evidenciando quién era el piloto prioritario para el equipo. Scott Barbour - AP

“Conozco los hechos reales y sé que he hecho un buen trabajo esta temporada con lo que he tenido. Y eso es lo que más me importa. Creo que teniendo en cuenta que hemos tardado tanto en tener dos coches iguales, es difícil tener una lectura clara de cómo van las cosas. Lo que sé es que estoy contento con mi forma de manejar. Y no podía decir eso el año pasado, pero este año sí. Lo más importante es que sé que hice un buen trabajo. Soy un luchador. Voy a luchar sea cual sea la situación. Voy a luchar hasta el final”, insistió el norteamericano, que quiere sujetarse con garras al asiento en Williams. Pero por más convencido que él esté, y por estadounidense que sea la empresa propietaria de la escuadra, Dorilton Capital, Sargeant parece no tener futuro en la categoría reina. Al menos en 2025 y en Williams.

Y eso deja vacía una butaca de la que, deportivamente, hoy parece no estar lejos Franco Colapinto. Por supuesto, influyen muchísimos factores, como los comerciales. Pero deportivamente, el bonaerense de 21 años viene cumpliendo los pasos necesarios. Se encuentra en el quinto puesto en el campeonato de Fórmula 2, y en ascenso. En las primeras cuatro fechas obtuvo 34 puntos, y en las siguientes cuatro, 58. Sobre todo, mejorando en las carreras principales, las largas, más parecidas en duración a las feature de F. 1.

Franco tuvo un buen rendimiento en Silverstone y quedó quinto, ahora exclusivamente, en el campeonato de Fórmula 2, a 41 puntos de la vanguardia; quedan tres fechas. Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Le quedan tres etapas al certamen (Hungría, del 19 al 21 de julio; Bélgica, del 26 a 28, e Italia, del 30 de agosto al 1 de septiembre) y parece bastante difícil que el argentino logre la corona; con 92, está 41 puntos detrás del francés Isack Hadjar, el líder del torneo, y con tres pilotos en medio. De todos modos, conquistar la Fórmula 2 nada implica: el francés Théo Pourchaire resultó el campeón en 2023, y en 2024 tuvo una oportunidad en IndyCar, fue despedido por las derivaciones de un choque al argentino Agustín Canapino en el que él tuvo toda la responsabilidad, y se quedó sin competir en el automovilismo, globalmente. Al menos por un tiempo.

La primera prueba de Franco Colapinto en Fórmula 1

Como sea, la chance de un nuevo ensayo en Fórmula 1 no deja de ser una buena nueva para Colapinto. Que va paso por paso.

