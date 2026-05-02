Franco Colapinto en el GP de Miami de Fórmula 1: se corre la carrera sprint

En la reanudación de la actividad oficial de la F1, tras las cancelaciones de las carreras de Arabia Saudita y Bahréin, Colapinto participó el viernes de la única sesión de ensayos, en la que fue 11°. Y por la tarde, en la qualy para la carrera sprint, el argentino fue 8°, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly (10°), en su mejor trabajo del año con el Alpine, por lo que saldrá de la cuarta fila en la competencia corta del fin de semana, a 19 vueltas. Franco cerró un viernes muy sólido, en el que ya había mostrado buen ritmo en la práctica, y logró meterse por primera vez en la temporada a una Q3 (SQ3 en este caso), revirtiendo el mal comienzo de año. Lando Norris (McLaren) estará adelante seguido de Kimi Antonelli (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren).

The results are in from Sprint Qualifying... 💪



Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026