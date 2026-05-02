Franco Colapinto en el GP de Miami de Fórmula 1: se corre la carrera sprint
El piloto argentino larga de la cuarta fila en la primera competencia del fin de semana en el circuito urbano
Final de la carrera
Norris se mantuvo sólido y consiguió el triunfo en la carrera sprint del Gran Premio de Miami, por delante de su compañero Oscar Piastri y de la Ferrari de Charles Leclerc. Colapinto quedó 10°, sin sumar puntos, tras un roce en la primera curva que lo condicionó. Sí logró una unidad su compañero Pierre Gasly, que llegó 8°.
Hadjar logra superar a Colapinto
Hadjar logró pasar a Colapinto y el argentino intento recuperar el lugar. Se viene el final, con Leclerc en problemas con los frenos.
Vuelta 16
Leclerc se acerca mucho a Piastri y le da pelea por el segundo lugar. Norris sigue firme adelante. Luego, Antonelli, Russell, Verstappen, Hamilton y Gasly, los que suman puntos. Quedan tres giros. A Colapinto le cuesta controlar a Hadjar en la pelea por el noveno puesto.
Hadjar se va encima de Colapinto
Los Alpine sufren el consumo de neumáticos e Isack Hadjar (Red Bull) se les va encima. Albon paró en los boxes con el Williams y es incierto si regresará a la pista.
Bearman se encontró con un obstáculo...
Bearman llegó a pisar algo que se desprendió de un auto que giraba delante y en esa curva quedaron pequeños trozos de una trompa esparcidos. Por ahora no se toma ninguna decisión. Colapinto sigue detrás de Gasly, en el noveno puesto. Los neumáticos comienzan a sentir el ritmo.
Novena vuelta
Al filo del nuevo roce, Verstappen y Hamilton luchan por el sexto lugar. El neerlandés debió devolver el lugar después de que lo llevó hacia afuera, pero no tardó en volver a superarlo. Delante de ellos, entre los Mercedes también intercambian posiciones. Está la emoción de la carrera allí.
Sexta vuelta
Hay lucha por las primeras posiciones detrás de los McLaren, pero sin sobrepasos. No hay mucho margen para superar en el trazado urbano. Verstappen se queja de un problema al frenar.
Tercera vuelta
Los McLaren siguen adelante, Leclerc defiende el tercer lugar ante la necesidad de recuperarse de Antonelli, que largó mal. Colapinto sigue 9°, detrás de su compañero Gasly. Récord de vuelta de Hamilton, que está 6°.
¡Largaron!
McLaren adelante en la salida, con Norris y Piastri. Colapinto cedió un lugar al quedar apretado en la primera curva, con un leve roce con Verstappen, que también se tocó con Hamilton. Por un problema técnico en el Racing Bulls no largó tampoco Arvid Lindblad.
¡LOS TRES PELEANDO POR UN LUGAR! Max Verstappen terminó encerrado por Lewis Hamilton y Franco Colapinto, pero por fortuna, todo quedó en un leve toque y pudieron seguir en carrera.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026
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¡Vuelta de formación en Miami!
Ya giran los autos. Se viene la segunda carrera sprint de la temporada, en Miami, en la cuarta fecha del campeonato. Colapinto larga octavo.
La conmoción por el fallecimiento de Zanardi
Habrá un minuto de silencio antes de la competencia por el fallecimiento de Alex Zanardi, que fue piloto de la categoría. Compitió desde 1991 hasta 1994 y también en 1999, en los equipos Jordan, Minardi, Lotus y Williams, y consiguió un punto en 1993, al ser sexto con un Lotus en el Gran Premio de Brasil. Ese año protagonizó un fuerte golpe en Spa-Francorchamps, Bélgica. El italiano tenía 59 años y fue un ejemplo de resiliencia: había perdido las piernas luego de un accidente en CART, en Estados Unidos, y luego fue campeón paralímpico en handbike.
Hulkenberg: fuego y abandono antes de largar
El Audi de Nico Hunkenberg quedó detenido en la curva 17, con fuego en la parte trasera. El piloto alemán se bajó y se fue caminando. No pudo llegar a la grilla y su lugar (12°) quedará vacío. No estará en la carrera sprint. Como hay aceite en esa zona, están trabajando para que se pueda largar en el horario establecido.
Hulkenberg comes to a stop! ✋— Formula 1 (@F1) May 2, 2026
Here's the moment Nico's Miami Sprint came to a premature end ahead of lights out ⬇️#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/Yvz62DrmCO
Los autos, en la grilla
Los autos se van ubicando en la parrilla de salida. Tras llegar, Colapinto lo ubicó en el octavo cajón, en la cuarta fila, y enseguida se bajó del Alpine para ultimar detalles en su preparación y en la estrategia. Al argentino le dieron un paraguas para protegerse del sol.
Cómo llegó Franco al circuito
Colapinto ya está cerca del Alpine para subirse y salir a la grilla, a la espera de la carrera sprint, que será a las 13, hora argentina. Al llegar al circuito, al piloto se lo vio junto a su novia, Maia Reficco.
Varrone fue 4° en la sprint de la F2
Antes de la carrera sprint de la F1, la Fórmula 2 tuvo su competencia idéntica en el mismo trazado y Nicolás Varrone culminó cuarto. Tuvo una buena largada y algunos duelos apasionantes, casi al borde del toque en ciertas ajustadas maniobras, y el balance fue positivo de cara a la carrera final del domingo.
Verstappen, más optimista
Se lo ve más entusiasmado a Max Verstappen en el regreso del ruido de la F1, tras ser muy crítico con el cambio de modelos y poner en duda su futuro. “Se mejoró, pero seguimos trabajando. Es un paso adelante positivo. En las últimas carreras estábamos más de un segundo por detrás y ahora estamos a la mitad de esa diferencia, y eso es positivo, aunque todavía somos flojos en el primer sector, que es de velocidad alta. Sabemos que tenemos que trabajar en ello. Lo demás parece haber mejorado y por ello estoy más contento. Por lo menos parece que estamos por delante de la clase media”, expresó el tetracampeón de la categoría.
La divertida charla de Colapinto con su ingeniero
Tras conseguir el 8° lugar para la largada en la carrera sprint, Colapinto tuvo un divertido cruce por radio con Stuart Barlow, su ingeniero de pista. “Con neumáticos usados terminaste delante de [Isack] Hadjar, que estaba con nuevos”, le avisó el británico. A eso, Franco respondió con un efusivo: “Bien, bien, buen trabajo. Estoy muy orgulloso de ustedes, bien hecho”. Y enseguida, hubo un poco de show cuando Barlow le agregó: “Supongo que fue toda esa práctica de drifting en Buenos Aires”. Las risas desde el auto no se hicieron esperar. Lo vivido el domingo pasado con la exhibición en las calles de Palermo está muy presente en el mundo del automovilismo.
🇦🇷 Tenés razón, Stuart, fueron los trompitos en Buenos Aires 🤣— Carburando (@CarburandoTV) May 1, 2026
📹 @francolapinto y Stuart Barlow protagonizaron un divertido intercambio tras el 8° puesto del argentino en la clasificación Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. 😜#MiamiGP #Colapinto #F1 pic.twitter.com/bYjs3BaKd0
Las primeras sensaciones de Franco en Miami
Alpine no conseguía situar a ambos autos en una Q3 (o SQ3) desde Mónaco 2024. “Estoy contento, feliz de haber entrado en Q3 después de tanto tiempo. Me sentí rápido desde el principio del día. Las vueltas buenas iban saliendo solas. Fue una sensación distinta a las de los fines de semana anteriores. Nos hizo muy bien la pausa para arrancar de cero otra vez”, explicó Colapinto. Y sobre la estrategia, remarcó: “Fue un día muy positivo, incluso usando neumáticos usados. Eso puede darnos una ventaja para la carrera”.
Cómo es el trazado urbano del GP de Miami
El trazado urbano de Miami combina rectas largas, donde hacen diferencia los motores y la aplicación de la energía eléctrica, con sectores técnicos, donde la precisión y la confianza del piloto resultan determinantes en una vuelta rápida.
Cómo le fue a Colapinto el viernes
En la reanudación de la actividad oficial de la F1, tras las cancelaciones de las carreras de Arabia Saudita y Bahréin, Colapinto participó el viernes de la única sesión de ensayos, en la que fue 11°. Y por la tarde, en la qualy para la carrera sprint, el argentino fue 8°, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly (10°), en su mejor trabajo del año con el Alpine, por lo que saldrá de la cuarta fila en la competencia corta del fin de semana, a 19 vueltas. Franco cerró un viernes muy sólido, en el que ya había mostrado buen ritmo en la práctica, y logró meterse por primera vez en la temporada a una Q3 (SQ3 en este caso), revirtiendo el mal comienzo de año. Lando Norris (McLaren) estará adelante seguido de Kimi Antonelli (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren).
The results are in from Sprint Qualifying... 💪— Formula 1 (@F1) May 1, 2026
Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i
Bienvenidos a la carrera sprint del GP de Miami de F1
Este sábado, desde las 13 (hora argentina), Franco Colapinto disputa la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en el circuito urbano que rodea al Hard Rock Stadium. Más tarde, desde las 17 de nuestro país, será la clasificación para la carrera principal del domingo. Transmiten Fox Sports y Disney+, y en este espacio, en LA NACION, se seguirá minuto a minuto lo que suceda en la primera competencia del fin de semana.
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