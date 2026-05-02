Carrera sprint del GP de Miami de la F1: horario, cómo ver online y las posibilidades de Franco Colapinto

Franco Colapinto volvió a elevar las expectativas de sus fanáticos. Este sábado largará 8° en la carrera sprint del Gran Premio (GP) de Miami de la Fórmula 1 (F1) y vive uno de los mejores findes de semana desde su llegada al Gran Circo. De esta manera, como quienes se ubiquen en los primeros ocho lugares capturarán puntos, el argentino tiene muchas chances de hacerlo. En lo que va de su incursión en la escudería Alpine, sólo sumó una unidad en el GP de China, hace algunas semanas, por lo que pretende seguir creciendo este fin de semana.

Conforme con lo que está realizando desde el viernes y mientras junto a su equipo le encuentra “la vuelta” al mejor auto que tiene este año, Franco se posiciona mejor. Este sábado, al clasificar 8° con un tiempo de 1:29.320 en el último filtro de la clasificación, logró su más destacada performance en esta instancia desde que está en la F1. Con Williams, la primera escudería que integró, llegó a ser 9° en el GP de Azerbaiyán, donde luego sorprendió con su mejor marca en la carrera: 8°. Más allá de que esta sea una qualy de carrera corta, su resultado es resonante.

Este sábado, desde las 13 de la Argentina, Colapinto irá por más. La carrera sprint se puede ver en vivo por televisión en Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en los cableoperadores Flow, DGO o Telecentro Play o seguir a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium y F1 Pro TV.

Lando Norris se quedó con la pole position de la carrera sprint tras marcar el mejor tiempo, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri. Más atrás quedaron Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton.

The results are in from Sprint Qualifying... 💪



Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Cómo ver online el Gran Premio de Miami

El Gran Premio de Miami se disputa este fin de semana en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica, con la clasificación programada para este sábado a las 17 (horario argentino) y la carrera para el domingo a la misma hora. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.