Fórmula 1: Franco Colapinto vivió en Austria otro viernes negativo, pero sin mella para su futuro

SPIELBERG, Austria.– Cara de preocupación en Franco Colapinto al cabo de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, en el Red Bull Ring, de Spielberg. Quedó 16º en la segunda sesión del día después de superar a su compañero, Pierre Gasly, por 584/1000 en la FP1 y quedar momentáneamente 8º.

Ni el francés ni él podían estar conformes. Pierre, 11º al cierre de las prácticas, entregó 1s362/1000 de ventaja al más rápido de la jornada, el indomable Kimi Antonelli, de Mercedes, que superó a su vez a los dos McLaren, de Oscar Piastri y Lando Norris.

Colapinto pasó por la leca, como muchos, en la que debía ser su vuelta más rápida en la FP2 y perdió allí 3 o 4 décimas de segundo. Miró el tiempo de Pierre, que le había sacado 455/1000 de diferencia, demasiado porque esa no es la distancia de manejo entre ambos. Tampoco lo era el margen de tiempo en la FP1.

Colapinto con su infaltable mate de arribo a un autódromo; el viernes de prácticas en Austria fue in diminuendo para el argentino. ERWIN SCHERIAU - APA

Alpine había instalado en ambos coches un nuevo y radical alerón delantero, que no parece haber dado el resultado esperado porque otra vez un A526, el de Gasly, quedó por detrás de un Audi, el de Gabriel Bortoleto, 10º, que ya se propulsa con un nuevo motor mejorado autorizado desde la carrera de Cataluña, de hace dos semanas, por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

No hizo Franco el cálculo de lo perdido en esa breve salida de pista y el cruce del coche, que bien consiguió corregir. Analizó, sí, duramente el comportamiento del chasis, ante Juan Fossaroli de ESPN.

–¿Ves que trabajando se va a poder mejorar?

–Ojalá. Hoy no mejoró. Probé los dos [alerones, el viejo y el nuevo] una vuelta y casi no hubo diferencia. Fue bastante frustrante eso, porque esperábamos una diferencia grande de uno al otro... Hicimos cambios grandes porque el auto iba bastante mal en la FP1, estaba bastante desconectado. En curvas lentas hacía una cosa y en curvas rápidas hacía lo opuesto. Hicimos cambios muy grandes para la FP2 y fue todo peor aun.

Mejor en tandas largas

Recién se había bajado del auto, pero seguramente, al comprobar su ritmo en tandas largas, el de Gasly y el de sus adversarios más directos, quizás no estaría tan preocupado: contra el Audi de Bortoleto, 10º al cabo del día, ambos Alpine eran 2 o 3 décimas más rápidos por giro. Y contra Liam Lawson, que era noveno con su Racing Bulls, eran 3 o 4 décimas más veloces. El neozelandés tenía neumáticos duros, tal como Colapinto, mientras Gasly, que llegaba a perder alguna décima contra el argentino, estaba probando la longevidad de los medios. Quedaba para la incógnita, eso sí, la verdadera carga de combustible de esos protagonistas.

El A526 estrenó un alerón que no hizo la diferencia que se esperaba; Alpine tiene trabajo por hacer rumbo a la prueba de clasificación. Darko Bandic - AP

El francés, por su parte, creía firmemente en las probabilidades del A526 para la prueba de clasificación: “Sin dudas, tenemos algo más que encontrar durante la noche. Confío en que lo lograremos, dada nuestra tendencia reciente a encontrar mejoras de viernes a sábado. Creo que definitivamente estamos en la pelea por el top 10 junto a nuestros rivales habituales. Nos enfocaremos en nosotros mismos y trabajaremos para encontrar más ritmo, pero ese es el objetivo: la Q3 mañana y puntos el domingo”.

Progresos en motores y ¿alerones?

Se prevé para el sábado y el domingo alta temperatura del ambiente, en torno a 32 grados, y de la pista, en torno a 50, fatal para las gomas. Este sábado a las 7.30 de Argentina tendrán lugar los últimos ajustes para la prueba de clasificación, que comenzará a las 11.

Por indicación de su motorista, Mercedes, Alpine instaló baterías nuevas en sus coches. La casa alemana había hecho lo mismo en los coches de Antonelli y George Russell después de que esos elementos fallaran en las últimas dos carreras, provocando el abandono del inglés en Canadá y el del italiano en Montmeló.

Los Alpine cambiaron las baterías; mientras, esperan avances en la unidad de combustión interna por parte de su proveedor Mercedes. JOE KLAMAR - AFP

El equipo basado en Enstone depende de Mercedes en cuanto a motores y todavía no ha recibido las mejoras en la unidad de combustión interna (ICE) que están permitidas por la FIA. Esa nueva versión llegará para el Gran Premio de Bélgica. Mercedes debe entregar unidades idénticas a su propio equipo y a sus clientes, que, además de Alpine, son McLaren y Williams.

Por su parte, Ferrari, favorecida por el esquema denominado Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO; Oportunidades de Desarrollo Adicional y Mejora), presentó este viernes la primera tanda de progresos en su V6. La FIA le admite al equipo italiano dos series de mejoras este año al considerar que el rendimiento de su motor térmico era más de 4% inferior al que se considera el más potente y rendidor, el de Red Bull Powertrains, con el que se mueve el coche de Max Verstappen.

Compacto de las pruebas del viernes en Spielberg

De momento, no se ha comprobado que Ferrari haya disfrutado de ventaja alguna, porque este viernes Lewis Hamilton acabó quinto, detrás de Verstappen, y a casi 6 décimas del mejor de la jornada, Antonelli. Después de Hamilton se encolumnaron Russell; Isack Hadjar, de Red Bull; Charles Leclerc, de Ferrari; Lawson, y Bortoleto, que precedió inmediatamente a Gasly.

Lo que piensa Flavio Briatore

La lucha de los Alpine sigue estando donde estaba: mantener la quinta posición entre los constructores, y Colapinto está cumpliendo sobradamente con la parte de la misión que le toca. Si se hace el promedio de las diferencias de tiempo con Gasly en las pruebas clasificación desde el comienzo de la temporada, el francés gana por 0,029 segundos. Casi tres centésimas, en siete qualies. O sea, prácticamente nada. Esto debe de estar teniendo en cuenta su patrón, Flavio Briatore, que concedió al canal oficial de la Fórmula 1 y a su especialista Tom Clarkson una entrevista que, si se comprende el significado oculto de sus palabras, es positiva para el futuro de Colapinto.

Clarkson hizo una pregunta clave:

–¿Retendrá a Colapinto en 2027?

–Si Franco está rindiendo... ¿por qué no? Yo prefiero... Conozco muy bien a Franco. Está mudándose a Mónaco, lo veo mucho, hablamos mucho. Ya sabés: este joven piloto llega a la Fórmula 1 con mucha presión y... asentarse mentalmente no es fácil, y necesitamos ayudar. Y ahora, poco a poco va recuperando la confianza... Él tiene talento. Esto es 100% como Antonelli, que tiene talento y este año lo mostró. Franco aún no ha mostrado su talento completamente porque todavía está en ese camino, pero si me preguntás... No lo sé. Vamos a ver.

Flavio Briatore tiene contratado por un par de temporadas más a Pierre Gasly, pero puso en duda la continuidad de Colapinto; se cree que el italiano decidirá renovar con el piloto argentino. JOSEP LAGO - AFP

No podía contestar rotundamente; siempre ha preferido mantener a sus pilotos con necesidad de resultados, con cierto umbral de incertidumbre. Pero un jefe de equipo que tutela de esa manera a un piloto, que lo controla especialmente y que le cuida el entorno, difícilmente esté pensando en despedirlo. A ese “¿y por qué no?” añadió una fecha aproximada: las próximas vacaciones de la categoría, entre julio y agosto, para definir el ocupante de la segunda butaca de Alpine.

Había un rumor que relacionaba a Fernando Alonso con Alpine. El bicampeón español dijo esta semana que su compromiso con Aston Martin va más lejos (en el tiempo) que sus servicios de piloto. Y más allá de su valiosa experiencia en carrera, ¿qué podía aportar en velocidad Fernando? ¿Ser más rápido que Gasly o hacer los mismos tiempos que Pierre y Colapinto? Basta ver la diferencia en promedio en pruebas de clasificación entre pilotos de un mismo equipo en lo que transcurrió de la temporada para comprender por qué Briatore enunció ese “¿y por qué no?”.

Faltan cuatro carreras para la entrada en vacaciones: la de este domingo en el Red Bull Ring, la de Gran Bretaña en Silverstone, la de Bélgica en Spa-Francorchamps y la de Hungría en el Hungaroring. Si mantiene su velocidad y su alta fiabilidad en la conducción en carrera, Colapinto no tendrá sorpresas en su camino hacia la continuación. Briatore está a punto de firmarlo.