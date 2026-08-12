La reacción de los diarios del mundo a la carta de despedida de Lionel Messi para su padre, Jorge

Los medios de comunicación internacionales destacaron este miércoles en su ediciones digitales la desgarradora carta de despedida de Lionel Messi para su padre, Jorge. En el mensaje, el capitán de la Selección sugirió la posibilidad de retirarse del fútbol profesional.

En Francia, el diario Le Figaro tituló: “Marcado por la muerte de su padre, Lionel Messi anuncia que ‘tiene dudas’ sobre la continuidad de su carrera” y centró su análisis en cómo el futbolista de 39 años se refirió a un eventual retiro del fútbol.

El título de Le Figaro sobre la carta de Lionel Messi

En tanto, La Vanguardia de Barcelona resaltó la frase “Te amo, pa” y puso el foco en la incertidumbre del jugador. El medio catalán repasó las menciones del capitán argentino sobre los días del último Mundial de Estados Unidos, los mensajes que esperaba recibir cuando terminaba cada encuentro y la intención de llegar a la final para que su familiar pudiera verlo.

Desde España, el medio especializado en deportes MARCA expresó: “Leo Messi se despide de su padre: ‘Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos’”

El título de MARCA sobre la carta de Lionel Messi

Por su parte, El País tituló que el capitán “abre la puerta a su retiro tras la muerte de su padre” y enfatizó las palabras escritas por el 10 al respecto.

En Inglaterra, el Daily Mail remarcó las dudas planteadas por el futbolista y sostuvo que el delantero sugirió su retiro tras romper el silencio.

La cadena inglesa BBC Sport tituló que el capitán dudaba sobre seguir jugando por mucho más tiempo tras el fallecimiento de su padre, en un artículo firmado por Mandeep Sanghera.

El título de Daily Mail sobre la carta de Lionel Messi

En la cobertura regional, El Tiempo de Colombia destacó las sentidas palabras del delantero tras estar varios días alejado de las redes sociales y repasó el reconocimiento a Jorge Messi como una figura presente durante toda su carrera.

Finalmente, la red catarí Bein Sports enfocó su reporte en la promesa que buscaba cumplir durante la última Copa del Mundo y en la imposibilidad de hablar sobre el torneo tras el deterioro en la salud de su padre.

La publicación de BBC al respecto

La carta completa

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que iba a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí.

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.

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