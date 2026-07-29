Fórmula 1 hoy: así está la tabla de posiciones del Campeonato Mundial 2026

Lejos de ser una simple pausa en el calendario, el receso de mitad de temporada de la Fórmula 1 (F1), les ofrece a los equipos y pilotos un respiro ideal para empezar a preparar la segunda parte del año,. En este sentido, las próximas semanas también sirven para recuperar energías, analizar el rendimiento de cada auto y ajustar la planificación de cara al tramo decisivo. En una categoría en la que cada detalle puede marcar la diferencia entre ganar o perder, este intervalo también permite reorganizar estructuras, revisar procesos y llegar con mejores herramientas a la parte que define campeonatos.

Tras el Gran Premio (GP) de Hungría que se disputó el domingo en el circuito de Hungaroring y ganó el británico Lando Norris, en las próximas cuatro semanas habrá descanso.

La primera parte del año tuvo 11 de las 13 carreras programadas en el fixture porque se cancelaron los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra en Medio Oriente. No obstante, en las últimas horas la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció que el primero se reprogramó para entre el 2 y 4 de octubre en el circuito de Sepang en Malasia. Así, solo queda saber si el GP de Arabia Saudita también se disputará en otro trazado.

El británico Lando Norris ganó en Hungaroring, la última estación antes del receso de la F1 ANDREJ ISAKOVIC - AFP

El Gran Circo volverá a acelerar el 23 de agosto en el GP de Países Bajos en Zandvoort el fin de semana del domingo 23 de agosto. Será la decimosegunda prueba del año del campeonato que domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 219 puntos contra los 169 de Lewis Hamilton (Ferrari). El argentino Franco Colapinto (Alpine) marcha 12° con 19 unidades

Mercedes lidera la tabla de constructores con 379 gracias a Antonelli y George Russell. Por detrás continúa Ferrari con 307 puntos mientras que Alpine marcha sexto con 61 con la unidades del argentino y de su compañero Pierre Gasly.

Franco Colapinto no tuvo un gran cierre de la primera parte de la temporada, pero sí rindió en general Clive Rose - Getty Images Europe

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

Así está la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores