Fórmula 1: la sentida publicación de Nicholas Latifi por el accidente en Abu Dhabi

Después de su accidente en el GP de Emiratos Árabes, que permitió la bandera amarilla y el posterior sobrepaso de Max Verstappen al entonces líder de la carrera, Lewis Hamilton, Nicholas Latifi se había mantenido en silencio. “Estuve al margen de las redes sociales para dejar que los hechos de la última carrera siguieran su curso” , comienza el piloto canadiense de la escudería Williams en su propio sitio web y en sus perfiles de las redes. Es una publicación sentida en la que habla del bullying online y de las amenazas que recibió luego de aquel incidente.

“Esta no es una declaración guionada”, continúa el ex subcampeón del mundo de la F2. Y agrega: “Es mi mente hablando, con la esperanza de que esto encienda un debate sobre el ciber bullying y las consecuencias drásticas que puede tener en las personas. Usar las redes sociales como un canal para atacar a alguien con mensajes de odio, abuso y amenazas de violencia es asombroso. Y algo que yo critico” .

El accidente de Latifi que cambió el curso del GP de Abu Dhabi

A continuación, Latifi evoca lo que fue la última carrera del año, que se saldó con el título de campeón del mundo para Verstappen con un sobrepaso a Hamilton que será recordado por muchos años: “En cuanto la bandera a cuadros bajó supe lo que pasaría en las redes sociales. El hecho de saber que lo mejor para mí era borrar Instagram y Twitter por unos días dice todo lo que necesitamos saber sobre cuán cruel puede ser el mundo online”.

Latifi prosigue con su alegato en contra del ciberacoso en las redes sociales: “El odio, abuso y las amenazas en las redes sociales no fueron realmente una sorpresa para mí. Se trata de la cruda realidad del mundo en que vivimos. No soy ajeno a las críticas online, y creo que los deportistas que compiten en torneos mundiales saben que están bajo el escrutinio extremo. Como hemos visto en los últimos tiempos, en varios deportes, alcanza con un incidente inoportuno para que las cosas se saquen de su proporción. Y que fluya lo peor de gente que se dice ser “fanática” del deporte. Lo que me asombra es el tono extremo del odio, el abuso y hasta las amenazas de muerte que he recibido”.

El canadiense Nicholas Latifi se refirió por primera vez al episodio de Abu Dhabi ANTONIN VINCENT - POOL

En su largo posteo, Latifi vuelve a lo ocurrido sobre el asfalto de Yas Marina, en Abu Dhabi. “Había sólo un grupo de personas a las que necesitaba pedirles disculpas por no haber terminado la carrera: mi equipo. Lo hice después. Lo que ocurrió a continuación (se refiere al sobrepaso de Verstappen a Hamilton) estaba fuera de mi alcance. Algunos dijeron que yo corría por una posición que no importaba, ya que quedaban un puñado de vueltas. Pero así corra para ganar, para llegar al podio, para obtener puntos o incluso en el último puesto, siempre voy a dejar todo hasta la bandera a cuadros. En ese sentido, soy igual a todos los demás pilotos en la grilla. Todo bien con las personas que no entienden o no están de acuerdo con eso. Pueden tener su opinión. Pero usar esas opiniones como combustible para el odio, el abuso y las amenazas de violencia (no solo conmigo, sino también con los que están cerca) me dice que estas personas no son verdaderos fanáticos del deporte”.

“La gente tendrá sus opiniones, y está perfecto. Tener la piel gruesa es una parte inmensa de ser un atleta, especialmente cuando estás constantemente expuesto a la crítica. Pero muchos de los comentarios que recibí la semana pasada cruzaron la línea y se transformaron en algo mucho más extremo. Me preocupa cómo alguien pueda reaccionar ante niveles semejantes de abuso. Nadie debería dejar que las manifestaciones minoritarias les dicten quiénes son” , prosigue el piloto canadiense.

“Los hechos de la semana pasada me hicieron ver la importancia de trabajar juntos para frenar este tipo de cosas. Soy consciente de que no voy a convencer a los que actuaron de ese modo contra mí, pero es correcto criticar su comportamiento y no quedarse callado”, arengó Latifi. Y añadió: “Les quiero mandar inmensas gracias a todos los fanáticos que me apoyaron durante este tiempo. Vi y leí muchos mensajes y los aprecié mucho. Es lindo saber que hay tanta gente apoyándome. El deporte es en sí mismo competitivo. Pero debería unir a las personas, no separarlas. Si compartir mis pensamientos y resaltar la necesidad de actuar ayuda al menos a una persona, entonces esto habrá tenido sentido”, concluyó Latifi.