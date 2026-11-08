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Fórmula 1: los dos episodios por los que Mercedes perdió puestos con sus pilotos

Primero le tocó a Russell y luego a Antonelli, que era líder y quedó quinto, tras consagrarse campeón del mundo en México

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Russel dio un trompo a la salida de boxes y perdió posiciones; Antonelli pasó por una situación similar una vuelta más tarde
Russel dio un trompo a la salida de boxes y perdió posiciones; Antonelli pasó por una situación similar una vuelta más tardeCaptura TV

En el Gran Premio de Brasil, la lluvia se convirtió en protagonista y obligó a estar permanentemente atentos a cambiar el tipo de neumáticos. En este contexto, la escudería Mercedes la pasó mal. De manera llamativa, George Russell y Kimi Antonelli atravesaron situaciones por las que cedieron sus puestos y los forzaron a volver a correr desde atrás. Ninguno de los dos finalizó entre los tres primeros, pero el equipo logró un objetivo más en el 2026.

El primer incidente se dio cuando transcurría la vuelta 17. Russell estaba ubicado en el cuarto puesto y se metió en boxes a reemplazar sus compuestos. Una vez que salió, dio un trompo en el pit lane con sus neumáticos fríos. Esta secuencia hizo que el auto le quedara en la dirección contraria y, luego de algunos segundos, pudo salir a la pista. De este modo, quedó momentáneamente en el décimo lugar. El británico rozó uno de los paredones protegidos, pero advirtió por radio que estaba OK.

Mientras la carrera continuaba y todos modificaron sus compuestos a los blandos, Kimi Antonelli marchaba como líder en Interlagos, sin embargo, avisó a su escudería: “Siento algo extraño con el auto”. Rápidamente le respondieron que la situación era normal y el italiano advirtió un problema en la suspensión. Pocos segundos después de ese instante dio un trompo en la vuelta 20 y se fue de la pista.

Otra mala para Mercedes en poco tiempo. A pesar de lo sucedido, en ese instante sólo lo pasó Lando Norris, que quedó primero. Con algo de desconfianza sobre su monoplaza, su ritmo no era el mejor y en el giro 20 perdió la segunda colocación con Isack Hadjar. “El auto me está tirando hacia un costado cuando acelero”, expresó. Y en la vuelta 24, el italiano volvió a tener mala fortuna. En una curva se pasó de largo y lo pasó Max Verstappen.

Vale destacar que los pilotos de Mercedes no habían tenido una clasificación tan buena este sábado. Antonelli, flamante campeón el último fin de semana, comenzó segundo, mientras que Russell lo había hecho séptimo. Una vez finalizado el Gran Premio, George Russell terminó en el cuarto lugar, mejorando lo que fue su clasificación, y Kimi se quedó con el quinto puesto.

A pesar de estos invidentes, Mercedes logró este domingo el campeonato de constructores de la temporada 2026 a falta de tres carreras para que finalice el año. Esto se dio debido a que sus dos pilotos finalizaron ubicados mejor que Ferrari, equipo que era el inmediato perseguidor.

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