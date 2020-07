Luca Di Montezemolo, la mirada de un experto en la interna de Ferrari

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 08:04

El desastroso arranque de temporada de Ferrari en la Fórmula 1 no pasa inadvertido para nadie. Los números hablan por sí solos: la escudería figura quinta en el Campeonato de Constructores (27 puntos), mientras que sus dos pilotos se encuentran rezagados en las posiciones: el monegasco Charles Leclerc aparece 7º, con 18 puntos, y el alemán Sebastian Vettel asoma recién en el 10º lugar, con 9. Allí arriba del listado, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) observa a todos sus competidores con 63 unidades.

¿Por dónde pasa el problema, después de tres grandes premios? Luca di Montezemolo, el expresidente de Ferrari entre 1991 y 2014, ofreció su argumento al mencionar la desprotección del actual director deportivo. "La carga de trabajo que tiene Mattia Binotto no puede ser realizada por una sola persona; debe haber un grupo. En la época de Michael [Schumacher], había tres personas destacadas, y diría que ahora hay cinco en Mercedes".

Hace una semana, tras el GP de Estiria, el expiloto Ralf Schumacher avanzaba en la misma idea del antiguo mandamás.El menor de los Schumacher no se mostró partidario de llevar a Binotto al paredón. Mientras tanto Montezemolo, que conoce mejor que nadie cómo trabajaba bajo su mando Ferrari y que sabe cómo funciona hoy en día la estructura de la escudería, entiende que no es cuestión de despedir a gente, pero sí que hay que tomar decisiones ya: "Deben tener el coraje de renunciar a esta temporada, pero estoy muy preocupado por las siguientes. La dirección de Ferrari debe tomar ahora decisiones valientes, tomar el toro por las astas".

El mandamás de la marca del cavallino rampante prefirió ser constructivo, en una época en la que a Ferrrari no paran de lloverle las críticas: "El problema que tienen está en la organización: ahora sólo hay una persona que es joven y tiene demasiadas responsabilidades sobre sus hombros. De hecho, Mattia Binotto está solo. No hay otros equipos organizados como éste. Binotto es responsable de la gestión deportiva, la gestión de los pilotos, el área técnica y también debe ocuparse de la política interna", aseguró.

Montezemolo vivió la mejor etapa de la Scuderia junto a Jean Todt, Michael Schumacher y Ross Brawn: "Me parece excesivo hablar de reestructuración del equipo, pero hay que organizarlo lo antes posible. Y si el coche no mejora este año, será aún peor la temporada que viene. Hay que ser valiente para dar por perdido 2020 porque también se juegan 2021 y 2022. Estoy muy preocupado".Además, el histórico dirigente mandó un recado a la cúpula de Ferrari: "No tienes que fijarte en pasaportes para ganar, tienes que buscar lo mejor. James Allison y Lorenzo Sassi acabaron en Mercedes".