Temporada 2026 de la F1: cuándo empieza y todas las fechas del calendario

El calendario completo de la Fórmula 1 2026 ya está confirmado. Las 24 fechas, que contarán con la inclusión del Gran Premio de España, en Madrid, en reemplazo del histórico GP de Emilia-Romagna, se llevarán a cabo entre el 8 de marzo y el 6 de diciembre, día en el que el ganador del campeonato de pilotos levantará el trofeo. Franco Colapinto será uno de los 20 pilotos titulares: correrá con Alpine, junto a Pierre Gasly, como en 2025.

El primer fin de semana de carrera será en Melbourne, Australia, luego de los tres ensayos de pretemporada, que serán del 28 al 30 de enero en Barcelona, del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de ese mes en el mismo circuito. A partir de allí habrá actividad cada una o dos semanas hasta que finalice la fecha 13, momento en el que comenzará el receso por el verano europeo entre el 27 de julio y el 20 de agosto.

Seis GPs se correrán bajo el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

La última carrera sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se correrá en Singapur

El calendario completo de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)

6-8 de marzo (Melbourne) GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)

13-15 de marzo (Shanghái) GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)

27-29 de marzo (Suzuka) GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)

10-12 de abril (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)

17-19 de abril (Jeddah) GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)

1-3 de mayo (Miami Gardens) GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)

22-24 de mayo (Montreal) GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

5-7 de junio (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

12-14 de junio (Montmeló) GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

26-28 de junio (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)

3-5 de julio (Silverstone) GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

17-19 de julio (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

24-26 de julio (Budapest) GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

21-23 de agosto (Zandvoort) GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

4-6 de septiembre (Monza) GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)

11-13 de septiembre (Madrid) GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

25-27 de septiembre (Bakú) GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

9-11 de octubre (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

23-25 de octubre (Austin) GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez)

30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

6-8 de noviembre (Interlagos) GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

19-21 de noviembre (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

27-29 de noviembre (Lusail) GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

Se estrenará un nuevo reglamento técnico. Con esto, los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, habrá unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio. Con esto, es una incógnita saber con tanta antelación qué equipos serán candidatos firmes al título.