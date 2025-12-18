Conmoción en el deporte: en una tragedia aérea murió una leyenda del automovilismo con su esposa e hijos

Conmoción. Dolor. Impacto. Imágenes que hicieron recordar a aquel 26 de enero de 2020 de cuando una de las leyendas de la NBA, Kobe Bryant, sufría un accidente aéreo fatal en un helicóptero acompañado de su hija adolescente Gianna.Otra vez el deporte estadounidense sufre una noticia devastadora. También un accidente aéreo. El hecho se produjo en Carolina del Norte, donde una figura de prestigio del automovilismo, Greg Biffle, perdió la vida junto con su esposa y sus dos hijos, de tan sólo 14 y 5 años.

Greg Biffle ganó 19 carreras en la NASCAR y fue subcampeón en 2005. Tenía 55 años

Biffle era un personaje singular y muy querido y valorado por la sociedad estadounidense. Fue catalogado como héroe cuando utilizó su helicóptero privado para entregar suministros y salvar innumerables vidas atrapadas durante el huracán Helene, en septiembre de 2024.

En el avión ejecutivo (un Cessna C550) viajaban seis personas y el accidente se produjo en el momento del aterrizaje en el Aeropuerto Regional de Statesvilla, en el estado de Carolina del Norte.

Greg Biffle en la época del huracán Helene, cuando su participación como socorrita voluntario, con su helicóptero personal, salvó numerosas vidas

En un primer momento no había certeza de que Biffle y su familia estuvieran a bordo de la aeronave, pero Garrett Mitchell, un viejo amigo de Biffle, le confirmó a People la desgracia. “Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, y su hijo Ryder estaban en ese avión... Porque iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”, escribió Mitchell en su cuenta oficial de Facebook.

Biffer, oriundo de Vancouver, Wsahington, estaba por cumplir 56 años (el 23 de diciembre). En la categoría NASCAR, una de las más atractivas del automovilismo, el piloto había obtenido 19 victorias y logró 92 top 5. Fue subcampeón de la categoría en 2005, tercero en 2008 y quinto en 2012.

🚨 BREAKING: A private jet owned by NASCAR Driver and humanitarian Greg Biffle has reportedly crashed and exploded in Statesville, NC



Unconfirmed reports from local media that Greg and his family were on board



PLEASE pray that’s not the case. Biffle has touched so many lives🙏🏻… pic.twitter.com/Wrb7AkqElF — Nick Sortor (@nicksortor) December 18, 2025

Desde chico dejó en claro que su pasión sería el automovilismo. llamaba la atención por un estilo agresivo, pero controlado, tratando de controlar el margen de error. Eso fue un motivo para que enseguida entrara en el radar de los reclutadores de las grandes organizaciones. Por ejemplo, de Roush Racing.

Ingresó en la Truck Series y generó un impacto inmediato, al punto de ser nombrado Novato del Año en 1998 y apenas dos temporadas después se coronó campeón. Fue evidente que no necesitaba demasiado tiempo para adaptarse a la alta exigencia y que sería un nombre para seguir bien de cerca.

No pasó mucho tiempo hasta que fue promovido a la Busch Series (hoy Xfinity Series). Y también descolló: fue Novato del Año en 2001 y campeón en 2002, logro que lo catapultó a un lote reducido de pilotos capaces de conquistar dos de las tres grandes divisiones nacionales de NASCAR. Su talento asombraba.

En la categoría principal, su primera victoria se produjo en Daytona en 2003, mientras que el último festejo lo concretó en Michigan en 2013. El punto más alto de su carrera se dio en 2005, cuando ganó seis carreras, terminó subcampeón y finalizó a apenas 35 puntos de Tony Stewart, en una de las temporadas más competitivas de la era moderna. El nombre de Greg Biffle ya estaba instalado entre los grandes de la NASCAR.

No extrañaron sus victorias en la mítica pista de Darlington: ganó la Southern 500 en 2005 y 2006, entrando en la lista de ganadores repetidos de una de las carreras más prestigiosas del calendario. No era un piloto de un sólo tipo de óvalo: supo triunfar en circuitos donde el margen de error es mínimo y a velocidades superiores a los 320 km/h.

En 2023, Biffle fue incluido en la lista de los “75 Greatest Drivers”, elaborada por NASCAR con motivo de su 75° aniversario, un reconocimiento que selló su lugar entre los grandes de la categoría.

Noticia en desarrollo