escuchar

Max Verstappen y su Red Bull parecen vencibles sólo durante las largadas de las carreras de Fórmula 1. En ese instante, cuando todos los autos aceleran desde cero, a veces el tricampeón del mundo es uno más en la grilla. Segundos después, se transforma en imbatible. Lo sabían Lewis Hamilton, de Mercedes y siete veces monarca de la categoría reina, y Charles Leclerc, de Ferrari, que partían detrás del neerlandés en la carrera sprint de Austin, Texas, escenario del Gran Premio de Estados Unidos, cuya competencia principal se desarrollará este domingo, a partir de las 16 de la Argentina, con transmisión de Fox Sports y la plataforma Star+. El inglés y el monegasco salieron a atacar a MadMax desde la primera curva. Pero Verstappen le cerró el camino a Leclerc casi tirándolo contra el pasto para defender su liderazgo. Y ya no hubo carrera.

Lo que siguió fue un monólogo del piloto de Red Bull. Más de 100 kilómetros de vueltas al Circuito de las Américas sin tráfico en el horizonte ni rivales en los espejos retrovisores, como en casi toda la temporada. A Verstappen, ya coronado por tercera vez, la competencia de este sábado le sirvió para probar cosas para el plato fuerte de este fin de semana en el trazado texano. Máxime porque este domingo no partirá en la pole position, como sí está acostumbrado a hacerlo. La de Verstappen será una carrera con obstáculos. Cinco, más precisamente, porque saldrá en la sexta ubicación.

El único inconveniente de Verstappen en la sprint tuvo lugar en la largada; el resto fue un desfile, como es habitual para su Red Bull. Darron Cummings - AP

La razón del retraso es que los comisarios de carrera le anularon su vuelta más rápida –que le daba la posición de privilegio en la grilla– porque se excedió de los límites de la pista, un hábito de los pilotos en esta temporada. Entonces, su segundo tiempo fue el que contó para la parrilla. Y el neerlandés largará en una posición inusual para él. “Fue bastante apretada”, admitió sobre la maniobra inicial con Leclerc, que definió la sprint del sábado. “Por suerte en el circuito hay bastante espacio y eso ayudó. Después controlamos la carrera a nuestro ritmo. Mañana [por este domingo] la carrera será muy distinta”, amplió el neerlandés.

A espaldas del número 1, los demás pilotos pelearon por el 2, como en casi toda la temporada. Hamilton, que aprovechó la maniobra de Verstappen con Leclerc para adueñarse de la segunda posición, estuvo más atento a lo que ocurría detrás de él que a recortarle distancia al tricampeón. La potencia de su Mercedes no puede con la del Red Bull. Y por eso ya apunta a 2024. “Tuvimos un buen comienzo en la curva 1. Pasé a Charles y quise pasar a Max, pero su ritmo es indudable. Tenemos un largo camino para alcanzar a Red Bull, pero es muy bueno estar en el podio. Esperemos estar adelante lo antes posible, pero está bueno empezar esta pelea con Lando Norris y Charles Leclerc”, se ilusionó Hamilton. El segundo lugar en la sprint lo invita a sonreír, sobre todo porque le descontó 3 puntos en el Mundial de Pilotos a Sergio Pérez, el compañero de equipo de Verstappen y rival del británico por el subcampeonato.

El tercer involucrado en la maniobra que decidió la competencia, Leclerc, llevó a su Ferrari al tercer escalón del podio, pero rara vez consiguió seguirles la cadencia a Hamilton y Verstappen. Su única chance estuvo en la largada, como quedó dicho: “Fue una oportunidad, había un hueco, y perdí la posición contra Lewis. Lo intenté”, comentó. Y agregó: “Estábamos esperando tener un mejor ritmo de carrera. Aguardamos estar un poquito más adelante mañana [este domingo]. Al final tuvimos un montón de datos para analizar. Cada uno fue con una estrategia diferente. Vamos a ver cómo funcionan los neumáticos blandos mañana”.

“Checo” Pérez, por su parte, terminó quinto tras empezar séptimo la sprint. Luchó, sobre todo, con el australiano Oscar Piastri, de McLaren, y con el español Carlos Sainz, de Ferrari, el único piloto que salió a la pista con neumáticos blandos. “Era importante en la posición en que empezábamos estar fuera de los contactos. Al principio fue complicado superar a Piastri, pero lo conseguimos. Con Lando parecía tener un ritmo muy similar, si es que no era un poco mejor el suyo. Estábamos alcanzando a Charles sobre el final, pero ya fue tarde como para hacer algo”, dijo el conductor de Red Bull a Fox Sports México. Y continuó: “Tenemos mucho por ajustar para mañana. Analizaremos hoy lo que estábamos perdiendo y trataremos de tener mejor degradación”.

Compacto de la carrera sprint del GP de Estados Unidos

El sexto cajón de salida para Verstappen este domingo no parece ser obstáculo suficiente para impedirle una victoria al neerlandés. Hamilton, por caso, pareció resignarse antes de tiempo: “Si todos logramos mantener a Max detrás, sería fantástico. Pero si no, no hay de qué preocuparse”, apuntó. Después de todo, el campeón, como su Red Bull, está como en otra liga.

LA NACION