Fórmula 1: Mercedes facturó 680 millones de dólares en 2023 sin ser campeón y marcó un récord absoluto

Escuchar

Mercedes no gana un gran premio desde la visita a San Pablo en 2022. Su estrella, el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton, festejó por última vez en Arabia Saudita 2021 y el próximo año abandonará la estructura para marcharse a Ferrari. En el actual, George Russell obtuvo la mejor posición en una prueba de clasificación, el tercer puesto en Bahréin, la fecha de apertura, y la quinta ubicación en esa carrera resultó el mejor desempeño en las cuatro fechas. En el Mundial de Constructores aparece cuarto, con 34 puntos, apenas uno más que Aston Martin, a 25 unidades de McLaren y a 107 del líder, Red Bull Racing. En la pista, la escudería alemana no descubre el camino para pulsear como en el pasado reciente por los títulos, aunque la facturación provoca una sonrisa en Brackley: 680.000.000 de dólares colectó el año pasado, la máxima cifra de un equipo en la historia de la Fórmula 1.

La información brindada por Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. refiere al ejercicio finalizado en diciembre de 2023. El monto implica un incremento de 89.600.000 dólares respecto a 2022, año en que Red Bull Technology, la empresa que está detrás de la escuadra austríaca que tiene sede en Milton Keynes –ganador de los dos últimos mundiales de constructores– facturó US$ 480.500.000. Es decir, el año pasado Mercedes, que resultó subcampeón, percibió 41,5% más dinero que Red Bull en 2022, cuando ésta arrasó en el certamen de marcas.

Como en esta imagen, en 2022 Red Bull fue escoltado por Ferrari y Mercedes, y resultó el equipo que más facturó: 480.500.000 dólares; sin embargo, el conjunto alemán lo superaría en 2023, y sin siquiera ser campeón. JOHN THYS - AFP

Las cifras, sin embargo, tienen un costado negativo para Mercedes: los beneficios cayeron US$ 7.380.000, debido a una combinación de factores que incluye un aumento de los costos, mayores pagos de impuestos y los activos de desarrollo de los autos, que pasaron de US$ 51 millones a US$ 60.500.000. La estructura de las Flechas de Plata había reportado ganancias por US$ 111.780.000 en 2022 y un año después el cierre indicó 104.400.000.

Hubo una inversión para mejorar el auto en 2024, que requería un nuevo chasis. También, un trabajo anticipado para producir piezas de la caja de velocidades y la suspensión que se suministra a los equipos clientes Williams y Aston Martin. El incremento en la cantidad de personal, que creció en 175 personas, de las 1114 de 2022 a 1289, se tradujo en una ampliación de los gastos salariales de 36.934.000 dólares. Hace dos ejercicios, Mercedes destinó 102.455.000 en sueldos; en el último erogó 139.389, y la suba no obedece solamente al mayor número de empleados, sino a una mejora en los ingresos de éstos, que de percibir mensualmente 7200 euros en promedio pasaron a cobrar 8466, es decir, 17,5% de mejora nominal.

George Russell y Lewis Hamilton transitan el circuito de Suzuka, Japón; este año Mercedes marcha cuarto, lejos de sus antecesores y en plena puja con Aston Martin. TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Otro factor que influyó en la cuenta final de Mercedes fue el de las primas por el segundo puesto en el mundial de 2023, más suculentas que lo recibido por la tercera posición, detrás de Red Bull y Ferrari, de 2022. Los impuestos también entraron en juego para redondear la fantástica cifra: el aumento del tipo del de sociedades de 19% a 25% causó una variación de 29.530.000 dólares.

Entre las muchas variantes favorables que detalló Mercedes en el último informe aparece una contrapartida, el descenso en la cobertura que obtuvo de la televisión. ¿La razón? La menor cantidad de podios que consiguió la escudería en 2023. Una rareza, porque el año pasado el equipo finalizó segundo y un año antes había concluido tercero. “La cuota de cobertura televisiva mostró un pequeño descenso de 14,7%”, señala el informe, al que tuvo acceso Motorsport.com. Pero así como la imagen en TV no fue la que proyectó Mercedes, la presencia del equipo siguió creciendo con su presencia en las redes sociales, con 36.000.000 de seguidores y 465 millones de interacciones.

A Toto Wolff, jefe y accionista de Mercedes, ahora le va mejor en los números externos a las pistas que en los de tiempos; su escudería incrementó en 175 trabajadores el plantel y pasó de 1114 en 2022 a 1289 el año pasado. Dan Mullan - Getty Images Europe

Los nuevos socios comerciales, que fueron siete, tuvieron su lugar destacado en la oferta de lugares VIP en el Gran Premio de Las Vegas. El crecimiento global de la Fórmula 1 impactó también en la escudería Mercedes, que según estimó la revista especializada Forbes en julio pasado, tiene un valor de 3800 millones de dólares.

LA NACION