Fórmula 1: Mercedes muestra su dominio en Austria y la postura contra el racismo

Fórmula 1: Mercedes muestra su dominio de siempre en el regreso del Gran Circo. Lewis Hamilton Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2020 • 13:09

El nuevo calendario de la Fórmula 1 se desplegará por completo en Europa con ocho competencias, y su punto de partida se dará este domingo, con el GP de Austria. El autódromo Red Bull Ring, de Spielberg, recibió los primeros ensayos del Gran Circo. Sin público, con estrictos protocolos sanitarios y de seguridad debido a la pandemia de coronavirus. Y claro, con el séxtuple campeón Lewis Hamilton a bordo de su Mercedes como el líder en los dos movimientos iniciales.

Después de siete meses sin que se disputara ninguna carrera de la F.1 (en el comienzo de 2020, en Melbourne, cancelaron la competencia ante el crecimiento del Covid-19), parece que el panorama no ha cambiado demasiado con respecto al año pasado, ya que Hamilton y Valtteri Bottas resultaron los dominadores de la doble sesión. Este 'nuevo' Mundial sin público y plagado de medidas de seguridad volvió a exhibir a Mercedes con su dominio incontestable de los últimos años.

Las "flechas de plata" ahora pasaron a ser "las flechas negras". "Una señal del compromiso del equipo de luchar contra el racismo y la discriminación en todas sus formas", anunció la escudería Mercedes-AMG F1. En las carrocerías se observaron las frases "End Racism" (Termina con el racismo) y exhibieron las etiquetas #WeRaceAsOne (Corremos como uno) en los espejos de los bólidos de Hamilton y Bottas.

La partida de un fin de semana cargado de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial fue hoy con las dos primeras prácticas. La acción tendrá continuidad mañana con la tercera y última de las pruebas y además con la clasificación que determinará en qué puesto largará cada uno de los pilotos en la carrera.

Fuente: AFP

Fue el español Carlos Sainz el primero en salir a rodar en el Red Bull Ring de Spielberg, frente a unas tribunas vacías y decoradas con varias lonas con mensajes contra la discriminación y el racismo, dentro de la campaña por la diversidad 'We race as one' que ha puesto en marcha la F1.

La lluvia era la principal amenaza, pero apenas cayó agua, unos minutos en la primera sesión y tregua completa en la segunda, permitiendo a los equipos rodar con normalidad en esta esperada sesión, la primera de la temporada y que llegaba con más de tres meses de retraso respecto al plan inicial.

Esta primera toma de contacto también confirmó los buenos presagios de Racing Point y el mexicano Sergio Pérez se situó en tercera posición, a más de medio segundo del piloto británico y justo por delante de Sebastian Vettel (Ferrari). La cruz del día fue para Red Bull, ya que Max Verstappen, ganador de la prueba los dos últimos años, apenas pudo acabar octavo por detrás de Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren) y Lance Stroll (Racing Point).

El domingo se correrá el Gran Premio, que tendrá 71 vueltas en el espléndido trazado austríaco de 4.318 metros de longitud, que cuenta con nueve curvas, tres a la izquierda y seis a la derecha. Las rarezas incluyen que la segunda parada de la F.1 se realizará el domingo 12 de julio en el mismo escenario de apertura. No obstante, la proyección indica que serán 16 carreras repartidas en 161 días, una aventura que recorrerá cuatro continentes y que recibirá la bandera a cuadros en Abu Dhabi, el lugar donde el 9 de diciembre pasado giró por última vez la categoría.

Fórmula 1: Mercedes muestra su dominio de siempre en el regreso del Gran Circo. Lewis Hamilton Fuente: AFP

La Fórmula 1 no quiere repetir el caos que atravesó en Australia y tomó medidas ante la pandemia de coronavirus. Testeos cuatro días antes de viajar, las pruebas periódicas, los viajes sellados y el distanciamiento social son cuatro puntos que se deben cumplimentar sin concesiones. Entre otras cuestiones, cada escudería se compone de 80 integrantes y sólo 16 pueden permanecer en la grilla cuando aparece el cartel de 3 minutos para largar; en caso de superar ese número, habrá penalizaciones de tiempo para el piloto.