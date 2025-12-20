Juan Cruz Yacopini, piloto argentino de rally, se accidentó durante sus vacaciones y quedó internado en estado delicado en Mendoza

El piloto Juan Cruz Yacopini, una de las figuras del rally que tiene nuestro país, sufrió un serio accidente en El Carrizal, cuando estaba compartiendo un paseo en lancha junto con un grupo de amigos en uno de los embalses más importantes de la provincia de Mendoza. Su estado es delicado, luego de sufrir un politraumatismo grave en la cabeza y un shock medular, según consignó la primera evaluación médica.

A partir del informe policial que se reconstruyó, un grupo de personas se encontraba navegando dentro del espejo de agua en el camping El Biguá cuando Juan Cruz, de 26 años, decidió arrojarse para refrescarse. Al hacerlo en una zona que tenía poca profundidad, impactó contra el fondo y sufrió un fuerte golpe.

El piloto Juan Cruz Yacopini se venía preparando para correr el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita @juanxyacopini

Herido, Juan Cruz fue trasladado por sus amigos hasta un punto de encuentro con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, sobre la Ruta 62, según recrea el diario El Sol. Allí, Yacopini sufrió un paro cardiorrespiratorio y el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar; tras lograr estabilizarlo, fue trasladado de urgencia inicialmente al Hospital Perrupato, de la ciudad de San Martín.

Debido a la complejidad del cuadro, el deportista fue posteriormente llevado a la Clínica de Cuyo, donde quedó internado en la noche del viernes, con pronóstico reservado, aunque pendientes todos de un parte más amplio por estas horas.

Yacopini es uno de los pilotos más destacados del rally raid, la especialidad que combina hacerlo en todoterreno y carreras de larga distancia. Estaba disfrutando de los últimos días de descanso antes de ir a correr el Rally Dakar 2026, del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita. Su preparación para esa competencia fue inmejorable luego de conquistar la Copa Mundial de Rally Bajas de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) en 2025.

Juan Cruz Yacopini tenía en la mira el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita; lo corre desde 2019, cuando acompañó a su padre, Alejandro @juanxyacopini

Los especialistas en el automovilismo coinciden en señalar que Yacopini está cerrando su mejor año deportivo, tras consagrarse campeón de la Copa Mundial de Bajas, con cuatro victorias en el circuito, y estaba en su etapa de preparación para disputar el Rally Dakar con el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa.

El mendocino corrió su primer Dakar con apenas 19 años junto a su padre, Alejandro. A partir de esa primera participación, sumó otras cuatro y la última, este año, fue la de su mejor resultado: terminó séptimo en la clasificación general de la categoría autos.

En las horas previas al accidente, el mendocino estuvo en Radio Nihuil y describió: “Estoy cerrando el año de manera increíble, cumpliendo varios sueños, entre ellos salir campeón del mundo es algo que no pasa todos los días y estar en un equipo oficial”.

Juan Cruz Yacopini (der.) estaba preparándose para afrontar otro Rally Dakar, con el equipo Toyota @juanxyacopini

Comenzó hace ocho años en el automovilismo y señaló días atrás que el Rally Dakar cuando pasó por la Argentina “dejó una huella para todos porque era muy poco conocida y el mundo la empezó a conocer”. En ese contexto, amplió sobre lo que significa competir en Medio Oriente: “El deseo que te hace estar ahí perdido en el desierto es medio loco. Hay un grado de locura en los pilotos porque es muy larga, muy desafiante, tenés que tratar de vencer a la carrera para luego tener un buen resultado contra los otros”.

El piloto recibió un reconocimiento en los FIA awards, la semana pasada en Uzbekistán. Para la edición del Rally Dakar 2026 está inscripto con el catalán Dani Olivares como navegante.