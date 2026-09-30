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LA NACION

Horarios de las prácticas y del GP de Malasia

La carrera correspondiente a Bahréin tendrá lugar este fin de semana en el Circuito Internacional de Sepang con el formato tradicional de competencia

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El Gran Premio de Bahréin tendrá lugar en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia
El Gran Premio de Bahréin tendrá lugar en el Circuito Internacional de Sepang, en MalasiaIGOR IVANKO - AFP

El primer fin de semana de octubre iba a ser de descanso para la Fórmula 1 (F1), pero la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) aprovechó la fecha para reprogramar el Gran Premio (GP) de Bahréin, el cual se canceló a principios de año por la Guerra en Medio Oriente. Reagendado, se correrá en el Circuito Internacional de Sepang en Malasia.

La prueba tendrá lugar entre este viernes 2 y domingo 4 de octubre con el formato tradicional de tres entrenamientos, la clasificación y la carrera. Todas las instancias se transmitirán en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Horarios del Gran Premio de Bahréin en Malasia

Viernes 2 de octubre

  • 1.30: Práctica 1.
  • 5: Práctica 2.

Sábado 3 de octubre

  • 1.30: Práctica 3.
  • 5: Clasificación.

Domingo 4 de octubre

  • 4: Carrera.

Hace casi una década que Malasia no es anfitriona de la Fórmula 1 en Sepang y el Gran Circo vuelve a ese país y a esa ciudad con el detalle de que el GP llevará el nombre de Bahréin. La última carrera fue hace nueve años, en 2017, y la ganó el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo que en 2025 perdió el cetro e intenta recuperarlo, aunque está algo lejos de los líderes en la temporada actual.

Con la victoria en el GP de Azerbaiyán, George Russell (Mercedes) quedó a 66 puntos de su compañero Kimi Antonelli, el líder absoluto de la tabla de posiciones de pilotos. El italiano suma 302 mientras que el británico, 236. El tercero es Lewis Hamilton (Ferrari) con 199.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, llegará a Malasia tras protagonizar un grave incidente en Bakú que lo obligó a abandonar junto a Pierre Gasly y Lando Norris. Por ese accidente no pudo sumar unidades y se mantiene 12° en la general con 27 puntos.

Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos en Malasia, donde se realizará el GP de Bahréin
Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos en Malasia, donde se realizará el GP de BahréinDarko Bandic - AP

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

  • GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
  • GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
  • GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
  • GP de Austria: George Russell (Mercedes).
  • GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
  • GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
  • GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
  • GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
  • GP de Bahréin: 4 de octubre a las 12 (Sepang, Malasia).
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026
La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

  • GP de Monza - 12°
  • GP de Azerbaiyán - 8°
  • GP de Singapur - 11°
  • GP de Austin - 10°
  • GP de México - 12°
  • GP de Brasil - Abandonó
  • GP de Las Vegas - 14°
  • GP de Qatar - Abandonó
  • GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

  • GP de Emilia-Romagna: 16°
  • GP de Mónaco: 13°
  • GP de España: 15°
  • GP de Canadá: 13°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: Abandonó
  • GP de Bélgica: 19°
  • GP de Hungría: 18°
  • GP de Países Bajos: 11°
  • GP de Italia: 17°
  • GP de Azerbaiyán: 19°
  • GP de Singapur: 16°.
  • GP de Austin: 17°.
  • GP de México: 16°.
  • GP de Brasil: 15°.
  • GP de Las Vegas: 15°.
  • GP de Qatar: 14°
  • GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

  • GP de Australia: 14°
  • GP de China: 10°
  • GP de Japón: 16°
  • GP de Miami: 7°
  • GP de Canadá: 6°
  • GP de Mónaco: 15°
  • GP de Barcelona: 10°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: 9°
  • GP de Bélgica: 10°
  • GP de Hungría: 15°
  • GP de Países Bajos: 14°
  • GP de Italia: 9°
  • GP de España: 7°
  • GP de Azerbaiyán: Abondonó.

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