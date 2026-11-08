Fórmula 1: qué dijo Briatore por el fin de semana de Alpine y la autocrítica de Colapinto por su largada

Alpine no cerró un buen fin de semana en el Gran Premio de San Pablo. Franco Colapinto finalizó en el puesto 13°, por delante de su compañero Pierre Gasly, que terminó 14 en Interlagos. La condición meteorológica fue otro factor que perjudicó a la escudería desde la clasificación del sábado, cuando ambos pilotos no pasaron la Q1. En este contexto, habló Flavio Briatore y mostró su desencanto. Por otro lado, el argentino mostró su lado más autocrítico.

Tanto el piloto nacido en Pilar como el francés lograron adelantarse algunas posiciones en la parrilla de largada debido a las penalizaciones de otros pilotos. Sin embargo, en la carrera, ninguno de los dos consiguió avanzar significativamente. Los dos se vieron afectados por la falta de agarre de los neumáticos intermedios.

La escudería no atraviesa buenos resultados en el último tramo de la temporada. Con un solo punto sumado en los últimos seis grandes premios, en Brasil volvió a verse este mal momento y Flavio Briatore habló sobre lo que dejó la carrera de este domingo. “Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado”, expresó el asesor ejecutivo de Alpine.

Briatore se refirió a que su escudería debe mejorar ante un escenario con la pista mojada Buda Mendes - Getty Images South America

Sobre un fin de semana complicado por la presencia de las lluvias, el italiano dijo que deben encontrar respuesta a la falta de velocidad en pista mojada. “Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana”.

Por último, Briatore se manifestó en línea con la velocidad. “Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia. Tenemos muchas cosas que analizar como equipo antes de centrarnos en la próxima carrera en Las Vegas”, concluyó.

Franco Colapinto, por su parte, tuvo la oportunidad para obtener puntos, pero la pista húmeda al arranque, como consecuencia de una lluvia que cayó antes de que se apagaran los semáforos complicaron las chances del argentino.

Sobre lo que fue su largada, fue determinante en palabras con la prensa: “Perdí mucho, simplemente me quedé estancado en la parrilla, no fui hacia adelante, fue muy, muy, muy malo. Para nuestras salidas que usualmente son buenas, fue probablemente la peor del año, así que necesitamos entender qué sucedió. Con el neumático intermedio no teníamos agarre, así que eso es algo que debemos solucionar”, expresó.

En el transcurso de la carrera, el argentino recuperó terreno con el piso seco. En un momento supo defenderse de Nico Hülkenberg y más adelante, le tocó luchar de manera intensa contra Arvid Lindblad y sobre estas batallas se mostró positivo. “Estuvieron muy divertidas, así que me alegro de que al menos pudimos mostrar un poco de nuestro ritmo y defender, además de intentar algunas cosas. Incluso con los neumáticos usados estuvo bien”. Luego, agregó: “Por supuesto que no era lo que queríamos, pero estuvo bien tener que ir hacia adelante hoy considerando la posición en la que estábamos en la parrilla de salida”.

Así fue la largada de Colapinto

Por último, en cuanto a las dificultades de tracción que arrastró la escudería francesa a lo largo de todo el fin de semana bajo la lluvia, el argentino remarcó. “Creo que tanto con lluvia extrema como con el intermedio no tuvimos nada de agarre ni ayer ni hoy, así que no entendemos por qué el final de la carrera fue tan difícil. Es un poco una lástima, porque terminamos muy, muy lejos de los puntos, con cosas que podríamos haber hecho un poco mejor, así que necesitamos aprender para la próxima”, culminó.

La acción de la Fórmula 1 se detendrá el próximo fin de semana, pero regresará para que se dispute el fin de semana entre el 19 y el 21 de noviembre en el circuito callejero de Las Vegas, un escenario en el que Alpine deberá mejorar para tener un buen cierre de temporada.