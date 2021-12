Fórmula 1: qué piensa Bernie Ecclestone sobre el futuro de Lewis Hamilton

La definición del título en la última carrera de la temporada todavía resuena en la Fórmula 1. La forma en la que Max Verstappen (Red Bull) consiguió sobrepasar a Lewis Hamilton (Mercedes) y quedarse con la corona quedará en las retinas de los fanáticos por muchos años. Hasta Toto Wolff la comparó con “la mano de Dios” por el gol de Diego Maradona a los ingleses en México 86. Por eso, la incógnita a develar es qué pasará con el inglés, siete veces campeón del mundo, en la próxima temporada. La pregunta se la hacen tanto directores deportivos como pilotos y fanáticos de la máxima categoría. Y la respondió un tal Bernie Ecclestone , ex dueño del Gran Circo.

Ecclestone, de 91 años, contó en el diario suizo Blick que charló con Anthony, padre de Lewis, hace unos días: “Noté que no respondería ninguna pregunta sobre el futuro de su hijo. ¡Solo hablamos de negocios!”, señaló el ex ejecutivo. Y añadió, soltando un pésimo presagio para los fanáticos de Mercedes y de Hamilton: “No creo que vuelva, su decepción es demasiado grande, y es entendible. Ahora sería el momento perfecto para cumplir su sueño de ser emprendedor de la moda con siete títulos mundiales, como Michael Schumacher”, adelantó quien fuera CEO y director ejecutivo de la F1 entre 1972 y 2005.

Bernie Ecclestone, ex patrón y CEO de la Fórmula 1, opinó sobre el futuro deportivo del inglés Lewis Hamilton AFP PHOTO/ POOL/CHRISTOF STACHE - Archivo

Ecclestone, un veterano de mil batallas que solía estar en el paddock durante las carreras y que sigue siendo una figura mítica del automovilismo deportivo, también se refirió a aquellos últimos giros en el autódromo de Yas Marina (Abu Dabi) y al rol de los comisarios deportivos. “Muchas cosas salieron mal en la última vuelta”, opinó Ecclestone.

Y agregó: “El director de carrera podría haberse ahorrado algunos problemas si hubiera detenido la prueba con bandera roja después del accidente de Latifi. Hubiera sido un súper final entre Max (Verstappen) y Lewis (Hamilton) durante los tres últimos giros”, especuló.

“Lewis solo puede perder en 2022, no tiene nada que ganar y hay que ver quién tiene el mejor coche con las nuevas regulaciones. Y tiene un compañero ambicioso en George Russell. Aunque bueno, no estoy convencido sobre él. Y no nos olvidemos de Verstappen”, continuó Ecclestone pensando en la próxima temporada. A buen entendedor, pocas palabras: para el ex dueño de la F1, Hamilton no volverá a ser competitivo y sólo le queda retirarse.

Así, de las declaraciones de Ecclestone se desprende que Hamilton (el piloto más ganador de la historia junto con Michael Schumacher, ambos con siete) podría cancelar antes de tiempo su contrato con Mercedes, escudería a la que está unido hasta finales de 2023. A los 37 años, la definición en Abu Dabi podría hacerle repensar su futuro y retirarse de la F1.

El silencio de Hamilton tras la carrera de Abu Dabi y su segundo puesto en el campeonato preocupa a Mercedes: “Me gustaría mucho que Lewis siguiera corriendo, porque es el mejor de todos los tiempos. Como piloto, su corazón le dirá que tiene que seguir porque está en el mejor momento de su carrera”, postuló Toto Wolff , director de la escudería alemana hace unos días.

