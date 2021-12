Fórmula 1: el ex piloto de Ferrari que podría cumplir una condena de 10 años de prisión

El hecho ocurrió entre la noche del sábado 18 y la madrugada del domingo 19 y conmocionó a la localidad de Villeneuve-les-Avignon. La detonación de un petardo de alto poder en una ventana del estudio de arquitectura sacudió la tranquilidad y el shock resultó mayúsculo cuando se informó que el actor principal fue Jean Alesi, ex piloto de Fórmula 1. La explosión causó daños en el marco y las persianas de la ventana, rompió el cristal antirrobo y alarmó al vecindario. El francés, de 57 años, estaba acompañado de su hijo Giuliano, que este año se desvinculó de la Academia Ferrari y se marchó a competir en la Súper Fórmula Lights de Japón. El castigo al que podría enfrentarse quien ganó un gran premio, en 1995, con Ferrari, es de 10 años de prisión y una multa 150 mil euros.

Alesi permanece detenido desde el lunes, cuando se presentó de manera voluntaria, después que la policía francesa detuviera a su hermano José, el dueño del BMW en el que circularon Alesi, su hijo y un amigo. El auto fue reconocido, ya que los testigos afirman que circulaba con las luces apagadas, con tres personas a bordo y se detuvo frente al estudio. Cuando la policía detuvo a su hermano, Jean se presentó de manera voluntaria para desligarlo –al igual que al resto de los involucrados en el hecho-, aunque por su declaración y tras admitir su culpabilidad quedó detenido.

Jean Alesi y su hijo Giuliano, ambos involucrados en el atentado, deberán concurrir a los juzgados franceses en enero próximo Archivo

La hermana de Alesi transita un proceso de separación de su esposo, quien presentó la denuncia por la detonación del explosivo. El fiscal adjunto del caso, Antoine Wolf, comentó que, en su declaración, el ex piloto señaló que se trató de una broma: “Según él, el explosivo fue comprado en Italia, pero con la intención de gastar una broma pesada y no de intimidar, afirmando que no se imaginaba que podría causar tantos daños”.

La posición de Alesi no concuerda con el pensamiento del fiscal: “Soy bastante escéptico de que a las 10 de la noche alguien quiera hacer una broma así, sin que la persona a la que va dirigida sepa quién lo hizo. Se escuchará a todo el mundo para asegurarse de que no hay ningún otro motivo”, concluyó Wolf.

Tanto Alesi como su hijo Giuliano tendrán que acudir en enero próximo a los juzgados, donde se resolverá la situación judicial del piloto que corrió 201 grandes premios de F.1 en 13 temporadas con las escuderías Ferrari, Benetton, Sauber, Prost, Tyrrell y Jordan. Su mejor resultado fue el triunfo en 1995, en Canadá, con la Scuderia; con la casa de Maranello también firmó una pole y una segunda con Benetton, ambas en el circuito de Monza. Actualmente se desempeñaba como comentarista de Canal+, de Francia.