Piastri, sobre la posibilidad de una salida de Verstappen de la Fórmula 1: “No daría una gran imagen”

Desde hace un tiempo que el mundo del automovilismo está pendiente de los pasos de Max Verstappen. El piloto de Red Bull, entre críticas a las nuevas reglamentaciones y quejas por el nivel de su monoplaza, lleva varios meses infiriendo que su tiempo en la Fórmula 1 está cada vez más cerca de terminarse. En ese escenario, en las últimas horas, uno de los protagonistas que tomó la palabra para referirse a este tema es Oscar Piasti. El piloto de McLaren aseguró que una salida de la categoría de su colega neerlandés podría afectar a la imagen de la F1.

Las nuevas reglas despertaron todo tipo de comentarios negativos de Verstappen, que no está para nada conforme con la preponderancia de la gestión de energía, que impide -según su parecer- que los pilotos pueda desplegar toda la potencia de sus monoplazas en la clasificación. En ese contexto, el cuatro veces campeón del mundo comenzó a hacer algunas pruebas en la maquinaria GT3 en la NLS con sede en Alemania, y manifestó hace algunas semanas que tomará “decisiones de vida” e insinuó que tenía “muchas cosas que resolver personalmente”.

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri (Xinhua/Qian Jun) (rtg) (ah) Qian Jun - XinHua

Frente a esta situación, se consultó a Piastri respecto de qué representaría para el Gran Circo la salida de Verstappen: “Sería una pena si eso termina ocurriendo. Está claro que el Red Bull no parece ser el coche más competitivo en este momento, pero creo que las regulaciones obviamente se están trabajando, aunque han necesitado bastante trabajo y sin duda son más complejas".

Y continuó: “Sería una pena para el deporte perder a Max, especialmente también en este punto de su carrera. Sería una gran pérdida para el deporte en su conjunto. Para nosotros como pilotos, queremos correr contra los mejores e intentar demostrar nuestro nivel contra los mejores. Max ha demostrado su calibre en los últimos 10 años, y creo que especialmente en los últimos cinco o seis, ha sido la referencia. Para todos sería una pena bastante grande y obviamente no daría una gran imagen.”

El compañero de equipo de Piastri en McLaren, Lando Norris, coincidió: “Sería una pérdida para el deporte si eso llega a pasar. Porque probablemente es uno de los mejores pilotos que verás jamás en la Formula 1. Sería una pena para nosotros porque, por mucho que a veces nos haga la vida increíblemente difícil, siempre es muy divertido correr contra él y siempre es genial correr contra alguien que ha ganado cuatro campeonatos del mundo. Siempre sientes que quieres competir contra los mejores del mundo y él sin duda es uno de ellos”.

Oscar Piastri considera que una salida de Verstappen de la categoría sería una gran pérdida para la F1. (AP Photo/Darko Bandic) Darko Bandic - AP

Norris también elogió la filosofía de Verstappen, ya que el neerlandés se siente libre de probar otras disciplinas del automovilismo: “Max se ha ganado el derecho de ir y hacer lo que quiera. Ha ganado cuatro campeonatos del mundo y siempre ha sido así, no sólo ahora. Siempre ha sido muy abierto al decir lo que piensa, estés de acuerdo o no, o debiera decirlo o no. Es él mismo y creo que esa es una muy buena manera de vivir tu vida".

Y continuó: “Quisiera que no se vaya de la F1, pero para ser honesto, también disfruto viendo todos los GT los fines de semana. Si me da algo que ver y verlo a él en otras categorías, eso también es algo bueno para mí. Ha conducido algunos de los mejores coches que ves. Creo que es relativo para la gente porque cuando ves a los nuevos chicos que llegan y este es su primer año en la Formula 1, todos dicen: ‘Sí, estos coches son brutales’. Para los chicos que han conducido los coches del año pasado y algunos de los anteriores, por supuesto tenemos algo con qué comparar. Sigue siendo algo relativo para todos, pero ojalá las cosas mejoren.”

Si bien Verstappen dejó en claro desde hace tiempo que no tenía ningún interés en superar los récords históricos de la F1, ni en seguir en el campeonato mundial hasta pasados los 40 como Hamilton y Fernando Alonso, Norris cree que el neerlandés no se irá pronto: “Dijo que quiere ganar un quinto campeonato mundial en este momento, así que estoy seguro de que se quedará más tiempo de lo que la gente dice”.