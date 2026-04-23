Colapinto en Argentina: cronograma de la exhibición y todo lo que se sabe

Buenos Aires vivirá una jornada histórica con la presencia de Franco Colapinto, quien protagonizará este domingo un Road Show por las calles del barrio porteño de Palermo. El evento, que genera una gran expectativa, le permitirá a los fanáticos locales observar de cerca la potencia de un auto de la Fórmula 1. El piloto pilarense, integrante del equipo Alpine, transformará las avenidas Libertador y Sarmiento en una pista improvisada para el deleite de una multitud que agotó las localidades disponibles en pocos minutos.

La organización del encuentro estableció un cronograma para el desarrollo de las actividades en pista. La acción principal comienza a las 12.45, momento en el cual Colapinto tomará el control de un Lotus E20 de 2012, equipado con motor Renault V8 y la identidad visual de la escudería Alpine. Posteriormente, a las 14.30, el pilarense protagonizará uno de los momentos más emotivos del día al conducir el legendario Flecha de Plata, el monoplaza que inmortalizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.

Parte de las tribunas que se utilizarán en el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires Fabián Marelli

La secuencia continúa a las 15.15 con una segunda incursión al volante del Lotus. Finalmente, a las 15.55, el pilarense realizará un recorrido en un micro descapotable para saludar a los seguidores presentes en el circuito. Esta exhibición representa un hito deportivo, ya que constituye la primera vez que un piloto argentino conduce un vehículo de la máxima categoría por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo ver online el Road Show de Colapinto en Palermo

El evento está programado para este domingo en el barrio porteño de Palermo y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador.

Los mejores lugares desde donde ver gratis a Franco Colapinto este domingo

El último antecedente de un monoplaza de F1 en Buenos Aires data del año 2012, cuando el australiano Daniel Ricciardo giró en una exhibición con un Red Bull. Ante la relevancia del evento, el propio Colapinto expresó sus sensaciones sobre esta experiencia única: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, afirmó.

La visita del argentino ocurre en el marco de un receso forzado del calendario del Campeonato Mundial, provocado por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto en Medio Oriente. Tras la exhibición, se preparará para retomar la competencia oficial en Miami la semana siguiente. El recorrido del circuito comprende el tramo desde Libertador y Sinclair hasta Ugarteche, además de una sección sobre Sarmiento. Además, habrá pantallas gigantes en siete intersecciones clave, entre ellas Figueroa Alcorta y Salguero, para asegurar la visibilidad del público presente.