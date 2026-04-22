¿Hay entradas para Colapinto en la Argentina? Lo que se sabe sobre el Road Show en Palermo

La fiebre por Franco Colapinto alcanzó niveles máximos en la Argentina ante la proximidad del Road Show que realizará este domingo en Palermo. El piloto que corre en la Fórmula 1 con Alpine realizará una exhibición en las avenidas Libertador y Sarmiento. La alta demanda hizo que las entradas se agotaran en pocos minutos, tanto en la preventa exclusiva para clientes de Mercado Pago como en las instancias generales de venta a través del sitio oficial. Para quienes no lograron conseguir boletos, la organización habilitó espacios gratuitos con acceso general.

Este histórico evento representa el regreso de un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo internacional al suelo porteño tras 14 años, ya que la última vez fue en una exhibición realizada por Daniel Ricciardo en 2012. Colapinto se convierte así en el primer argentino en conducir un F1 por las calles de Buenos Aires, una experiencia que el joven piloto calificó como un momento único en su carrera. “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, señaló.

El anuncio oficial de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El evento comienza el domingo a las 8.30 con la apertura de los sectores habilitados. El cronograma de pista incluye cuatro salidas. A las 12.45, el argentino manejará un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y branding de Alpine. A las 14.30, los fanáticos vivirán un momento especial cuando el pilarense maneje el histórico Flecha de Plata inmortalizado por Juan Manuel Fangio. La última tanda de velocidad con el Lotus será a las 15.15, mientras que a las 15.55 el piloto pilarense recorrerá el trazado a bordo de un micro descapotable para saludar a la multitud.

Cómo ver online el Road Show de Colapinto en Palermo

El evento está programado para este domingo en el barrio porteño de Palermo y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador.

"La próxima vuelta es en casa", el mensaje del spot de Mercado Libre por el Road Show de Colapinto

Además de la actividad en pista, la jornada incluye una agenda cultural con la presencia de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, DJs y pantallas gigantes estratégicamente ubicadas para asegurar la visibilidad desde distintos puntos del circuito, tales como el Planetario y el Monumento a los Españoles. La exhibición sucede durante el receso de la F1 2026 por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, previo a la competencia del siguiente fin de semana en Miami.

Recorrido de Colapinto y ubicación de las pantallas gigantes

El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar, por lo que se recomienda llegar temprano para acceder a una buena ubicación. Además, estará prohibida la venta ambulante.

El circuito de la exhibición de Colapinto en Palermo; manejará un F1 en la Argentina por primera vez GCBA

Las pantallas gigantes estarán ubicadas en: