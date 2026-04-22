Colapinto en la Argentina: el piloto de Fórmula 1 visitó las obras de renovación del Autódromo Óscar y Juan Gálvez

El piloto argentino Franco Colapinto volvió al país para participar del Road Show 2026 y visitó este miércoles las obras de renovación del Autódromo Óscar y Juan Gálvez, uno de los emblemas del automovilismo nacional.

La recorrida fue una de las tantas actividades que el piloto llevó a cabo antes de la exhibición callejera que tendrá lugar el domingo próximo en Palermo, y que marcará el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles porteñas después de 14 años.

La presencia del corredor de Alpine en el circuito porteño, que recorrió junto al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, estuvo enfocada en observar el “avance de los trabajos de modernización” que se llevan adelante desde comienzos de año.

El proyecto busca transformar el autódromo Gálvez en un circuito de nivel internacional, apto para albergar competencias de categorías avaladas como las que organiza la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Franco Colapinto en Argentina: el piloto de Fórmula 1 visitó las obras de renovación del Autódromo Óscar y Juan Gálvez

La obra en el autódromo comenzó el 2 de enero con la demolición de estructuras antiguas y actualmente avanza con la construcción de las columnas para los nuevos boxes.

Se trata de una intervención integral sobre el predio, orientada a adecuarlo a los estándares más exigentes del deporte motor internacional. El rediseño contempla “modificaciones en la pista, con rectas de hasta 900 metros, además de mejoras en materia de seguridad, ampliación de la capacidad del circuito y una optimización de los accesos", según informó la Ciudad.

La planificación oficial prevé que las obras estén terminadas en diciembre. Después de esa etapa se desarrollarán pruebas antes de las competencias oficiales proyectadas para el año próximo. En ese marco, ya fue confirmado el regreso del MotoGP al Autódromo en 2027, luego de 28 años.

Franco Colapinto visitó las obras de renovación del Autódromo Óscar y Juan Gálvez

La otra actividad de Colapinto: entrenamiento en Zárate

Como parte de la cuenta regresiva para la exhibición del domingo próximo, Colapinto tuvo este miércoles una jornada de actividad en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, donde participó de una carrera de karting a modo de entrenamiento, en lo que fue una de sus primeras incursiones desde su llegada al país.

La salida combinó preparación, contacto con estructuras vinculadas a sus inicios y un costado más distendido en medio de una estadía marcada por la expectativa.

El propio piloto compartió imágenes y comentarios en sus redes sociales sobre el paso por Zárate. “El primer día en la Argentina estuvo divertido. Carreritas y Gabriel Gandula —un piloto de TC Pista— grabando un espectáculo, mejor imposible”, escribió.

También sumó otra frase que resumió su entusiasmo: “Qué bueno está esto”.

La carrera de Colapinto en Zárate

La jornada se desarrolló en el marco del segundo día de test de karting de Acosta Racing Team, una estructura con la que Colapinto mantiene una relación especial: se trata de uno de los equipos vinculados a su formación antes de dar el salto a la Fórmula 1.

No es la primera vez que repite esa dinámica: a comienzos de 2025, tras su debut en la Fórmula 1 y en momentos en que se incorporaba a Alpine como piloto de reserva, ya había protagonizado allí otra jornada de entrenamiento.

En su primer día de regreso en la Argentina, Colapinto participó de una carrera de karting en Zárate

En una de esas visitas anteriores, incluso posó con la camiseta de Defensores Unidos de Zárate (CADU), un gesto que llamó la atención de sus seguidores por tratarse de un club del ascenso argentino, más allá de su conocida identificación con Boca Juniors.

Cómo será el Road Show 2026 en Palermo

La exhibición del domingo se desarrollará en un circuito callejero delimitado sobre la avenida Del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarteche, y sobre la avenida Sarmiento, entre Del Libertador y Figueroa Alcorta, con paso por el Monumento a los Españoles.

El evento representa la primera demostración de este tipo en la Ciudad desde 2012, cuando el australiano Daniel Ricciardo manejó un auto de Red Bull Racing en otra exhibición urbana.

La actividad tendrá lugar en un momento particular del calendario internacional, en pausa para la Fórmula 1 luego de la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente.

En ese contexto, la presencia de Colapinto en Buenos Aires tomó todavía más relevancia para el público argentino, que agotó en pocos minutos los tickets puestos a la venta para los sectores pagos. Quienes no consiguieron entradas podrán seguir la jornada desde los espacios gratuitos habilitados.

Preparativos y comienzo de los cortes en la ciudad por el circuito callejero de Franco Colapinto en Av. Sarmiento y Av. Libertador Fabián Marelli

El acceso del público a los sectores habilitados comenzará desde las 8.30, aunque en otra de las informaciones difundidas se indicó que desde las 9 también se podrá ingresar al circuito.

A lo largo de la jornada habrá dos Fan Zones públicas, ubicadas en Plaza Seeber y Plaza Sicilia, con escenarios, pantallas gigantes y una programación complementaria. Allí se realizarán shows, sets de DJs, entrevistas al público y también se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Además, habrá foodtrucks con propuestas gastronómicas.

El cronograma, los autos y el recorrido de Colapinto

El cronograma prevé cuatro salidas de Colapinto al trazado montado en Palermo. La primera será a las 12.45, cuando conducirá un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y branding de BWT Alpine Formula One Team. Ese paso inicial recorrerá el tramo comprendido entre Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, además de un segmento de la avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador.

Preparativos y comienzo de los cortes en la ciudad por el circuito callejero de Franco Colapinto en Av. Sarmiento y Av. Libertador Fabián Marelli

La segunda salida será a las 14.30 y tendrá un componente especialmente emotivo para el público argentino: en esa vuelta manejará el histórico Flecha de Plata, el modelo asociado a Juan Manuel Fangio, una de las grandes leyendas del automovilismo mundial. Luego, a las 15.15, volverá a subirse al Lotus para una nueva pasada con el monoplaza.

Finalmente, a las 15.55 regresará al circuito, aunque ya no al volante de un auto de competición sino en una recorrida sobre un bus descapotable.