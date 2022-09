Fórmula 1: Toto Wolff se mostró a favor de la resolución del Gran Premio de Italia recordando con ironía el final de la carrera en Abu Dhabi de la última temporada

Las polémicas continúan en torno a la Fórmula 1. El cierre de la temporada 2021 en el que Max Verstappen le ganó el título a Lewis Hamilton en la última vuelta fue el máximo detonante de la salida del exdirector de Carrera Michael Masi. Y este domingo, en Monza, volvió a darse una situación que fue foco de muchísimas críticas. El Gran Premio de Italia finalizó con todos los autos detrás del Safety Car, cruzando la meta luego de que no se tomara la decisión de poner bandera roja por la detención del auto de Daniel Ricciardo. Al finalizar la carrera, algunos directores de escuderías dejaron en claro su malestar por lo sucedido. Sin embargo, Toto Wolff, responsable de Mercedes y perjudicado la temporada pasada, se mostró a favor, aunque fue irónico con lo sucedido el año pasado en Abu Dhabi.

Uno de los principales en expresar su malestar fue Mattia Binotto. El jefe de Ferrari no ocultó su frustración y al finalizar la carrera dijo que los responsables se habían quedado dormidos, arruinando así el fin de semana en Monza. El director del equipo Red Bull, Christian Horner, también cuestionó la decisión a pesar de que Max Verstappen consiguió su quinta victoria consecutiva y no tuvo que luchar con Charles Leclerc en las últimas vueltas. “Esa no es la forma en que queremos ganar una carrera. Llevamos años hablando de ello” , dijo. “Quedaba tiempo suficiente para terminar en condiciones de carrera, teníamos el coche más rápido, pero no debería haber acabado así, compartimos la decepción de los aficionados”.

El polémico final en Monza

Sin embargo, hubo una voz que se mostró a favor de lo sucedido ayer y fue Toto Wolff. El jefe de Mercedes se mantuvo a favor de la decisión de carrera e hizo referencia en sus palabras a lo sucedido en Abu Dhabi. “Dirección de Carrera ha sido objeto de críticas, pero esta vez han seguido las reglas, quizá podrían haberlo hecho una vuelta antes o dejar pasar a George Russell, pero han seguido las normas y han aceptado que la carrera termine bajo coche de seguridad. Así es como debería ser”, dijo Wolff, interpretando que el año pasado no se respetó el reglamento.

Además, agregó: “La situación era clara, hay reglas escritas y hay que cumplirlas. Y desde mi perspectiva, esté traumatizado o no desde Abu Dabi, esas reglas se han seguido al pie de la letra esta vez. Había un coche en la pista, había comisarios y un grúa ahí”, comentó, haciendo alusión a que la misma decisión debería haberse tomado la pasada temporada que le hubiera dado el título a Hamilton.

Totto Wolf se mantuvo a favor de la decisión de carrera haciendo referencia en sus palabras a lo sucedido en Abu Dhabi donde Lewis Hamilton perdió el título ante Max Verstappen Clive Mason - Getty Images AsiaPac

Su cuestionamiento, siguió: “Por eso no permitieron que nadie adelantara. Y luego no hubo suficiente tiempo para reiniciar la carrera una vez que todos los coches lo alcanzaron. Así que si alguien no está contento con las regla, y quiere tener un gran espectáculo y dos vueltas de carrera y caos, creo que estoy absolutamente preparado para ello, pero entonces tenemos que cambiar las reglas. No creo que debamos quejarnos de nada de lo que sucedió porque estas son las reglas”.

Por último, añadió: “Estoy realmente satisfecho de ver que hay un director de carrera y compañeros suyos que aplican las reglas pese a la presión de los medios y la presión de los aficionados que piden infringir las reglas, así que al menos Abu Dhabi, en ese sentido, dio a la FIA una confianza más sólida para aplicar las reglas”, cerró.