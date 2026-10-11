Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, en vivo: Franco Colapinto abandonó en Marina Bay

El circuito de Marina Bay, que se inauguró en 2008, es una pista urbana de las más exigentes físicamente del calendario. La superficie irregular, junto con la humedad, la convierten en una prueba de un enorme estrés físico para lo pilotos que suelen perder hasta 3 kilos durante la carrera. Esta competencia, pactada a 62 giros, se realiza sobre una pista que redujo el número de curvas de 23 a 19.