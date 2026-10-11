Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, en vivo: Franco Colapinto abandonó en Marina Bay
El argentino luchaba en el puesto 12 con Alpine en la decimoséptima prueba de la temporada
31/62 Se quedó Colapinto
En la mitad de la carrera se quedó Franco Colapinto y el monoplaza del argentino quedó parado en el medio de la pista. Después de un par de segundos pudo reiniciar su vehículo para sacarlo del trazado y abandonar la carrera.
27/62 Domina Verstappen y lucha McLaren con Ferrari
Max Verstappen domina en Singapur con más de 17 segundos de distancias sobre los McLaren de Lando Norris. Detrás está Oscar Piastri y se defiende de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
23/62 Colapinto se defiende de Hadjar
El argentino recortó distancias y marcha a poco más de dos segundos de Carlos Sainz. Sin embargo, sufre por los ataques de Isack Hadjar que está detrás, a menos de un segundo y con un Red Bull muy poderoso en Marina Bay.
19/62 Paró Lewis Hamilton
El piloto británico de Ferrari ingresó a los boxes a cambiar los compuesto y colocó neumáticos medios. Hamilton ahora está en el puesto 7 y apuesta a subir nuevamente al tercer puesto.
14/62 Colapinto sigue con problemas
Franco Colapinto le informa por radio a su equipo que el despliegue de la batería no es el correcto. Pese a esto, le sacó más de dos segundos a Arvid Lindblad y está a 2.3 segundos de Carlos Sainz.
10/62 Colapinto superó a Lindblad
Franco Colapinto va ganando ritmo y pudo ganar una posición al superar a Arvid Lindbland. El argentino ahora quiere ir por Carlos Sainz aunque está a más de 4 segundos. En la punta sigue arriba Verstappen y le sacó un segundo a Charles Leclerc.
8/62 Abandonó Bortoleto
El brasileño Gabriel Bortoleto abandonó la carrera y su monoplaza quedó detenido en la salida de la calle de los boxes. Frente a esta situación se anunció el virtual Safety Car,
5/62 Russell sube posiciones
George Russell salió desde el fondo de la grilla de partida y va trepando posiciones y ya está 13°. Franco Colapinto ahora está en el puesto 15.
4/62 Colapinto anuncia problemas eléctricos
El argentino informó por radio algunas dificultades con la batería. es importante recordar que el sábado último abandonó en la Sprint por una falla técnica.
3/62 Leclerc ataca
Charles Leclerc se mantiene pegado a Max Verstappen y está a menos de un segundo de distancia del neerlandés que es quien impone el ritmo de la carrera.
Ya está en acción el Gran Premio de Singapur
Comenzó el Gran Premio de Singapur y Max Verstappen pudo defender el primer lugar ante el ataque de los Ferrari que mantuvieron las posiciones: Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Franco Colapinto tuvo una buena partida y ganó un lugar para colocarse en la plaza 14.
Verstappen 🆚 Leclerc— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
WATCH THE RACE START 🎥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/I9ce7zBGsD
Comenzó la vuelta de formación
Ya está girando los monoplazas en el trazado de Marina Bay en la vuelta de formación y los fanáticos se enloquecen con el ruido de los motores.
Todo preparado para la carrera en Singapur
Suenan los acordes del himno de Singapur bajo la noche de Marina Bay y los pilotos están dentro de los monoplazas para darle comienzo a la vuelta de formación.
Cambios de último momento en la grilla de partida
La FIA anunció cambios de último momento en la grilla de partida: Fernando Alonso e Isack Hadjar comenzarán la carrera desde el pitlane debido a cambios realizados en sus unidades de potencia. Mientras que Lance Stroll partirá desde el mismo lugar por modificaciones en la configuración de la suspensión.
Qué pasó con Colapinto
Fue un fin de semana muy complejo para Franco Colapinto, ya que sufrió demasiado por los problemas que experimentó su monoplaza. Debió abandonar la carrera Sprint cuando recién comenzaba por una presunta falla de energía y experimentó un notable bajón de rendimiento en la Q2 de la clasificación que lo dejó con el peor tiempo de esa segunda tanda de qualy.
Car #43 Update: pic.twitter.com/BTEPgrjqIm— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 10, 2026
Cómo es el trazado de Marina Bay
El circuito de Marina Bay, que se inauguró en 2008, es una pista urbana de las más exigentes físicamente del calendario. La superficie irregular, junto con la humedad, la convierten en una prueba de un enorme estrés físico para lo pilotos que suelen perder hasta 3 kilos durante la carrera. Esta competencia, pactada a 62 giros, se realiza sobre una pista que redujo el número de curvas de 23 a 19.
✨ R A C E ✨ D A Y ✨#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/fGKwmcafI3— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
La grilla de partida
Después de un fin de semana de acción con una Sprint incluida, esta es la grilla de partida para el Gran Premio de Singapur: desde el primer puesto partirá Max Verstappen, detrás partirá Charles Leclerc y tercero será Lewis Hamilton. Franco Colapinto arrancará desde el puesto 15.
The starting line-up for Sunday's Singapore Grand Prix 🇸🇬#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/duNw8PgvWI— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Singapur
Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. La carrera, que comenzará desde las 9, se desarrollará en el trazado de Marina Bay y contará con la participación de Franco Colapinto. La prueba será televisada por Fox Sports y Disney+.