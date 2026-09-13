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Franco Colapinto desplegó la bandera argentina en el Gran Premio de España

El piloto argentino mostró el emblema patrio al finalizar la carrera en Madrid

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Franco Colapinto desplegó la bandera argentina en el Gran Premio de España
Franco Colapinto desplegó la bandera argentina en el Gran Premio de España

Tras finalizar en el séptimo puesto en el Gran Premio de España, Franco Colapinto desplegó la bandera argentina en el circuito de madring.

Tras bajarse del Alpine, el piloto pilarense explicó cómo llegó la bandera a sus manos y agradeció el gesto que le permitió exhibirla ante los aficionados.

El comisario me la dio. Le agradecemos. Haber llevado una bandera argentina acá. Fue muy especial”, expresó Colapinto.

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