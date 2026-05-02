A qué hora es la carrera sprint, con Franco Colapinto largando en el 8° lugar del GP de Miami

Franco Colapinto vive, después de mucho tiempo, un fin de semana en la que todo puede ser ganancia para él en la Fórmula 1 (F1). El argentino de 22 años largará 8° este sábado en la carrera sprint del Gran Premio (GP) de Miami y tiene por ello, la clara y potente posibilidad de volver a sumar puntos en el Gran Circo tras la unidad que pudo cosechar en el GP de China, hace ya varias semanas y que a su vez fue la única suya desde que integra el equipo Alpine.

Colapinto, que justamente el fin de semana pasado se inyectó de la pasión de los argentinos con un Road Show espectacular por las calles de Buenos Aires, transita unos días casi ideales en Estados Unidos. Este sábado, al clasificar 8° con un tiempo de 1:29.320 en el último filtro de la clasificación, logró su mejor performance en esta instancia desde que está en la F1. Con Williams, la primera escudería que integró, llegó a ser 9° en el GP de Azerbaiyán, donde luego sorprendió con su mejor marca en la carrera: 8°. Más allá de que esta sea una qualy de carrera corta, su resultado es resonante y eleva nuevamente las expectativas sobre él.

Este sábado, desde las 13 de la Argentina, Colapinto irá por más. La carrera sprint se puede ver en vivo por televisión en Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en los cableoperadores Flow, DGO o Telecentro Play o seguir a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium y F1 Pro TV.

Lando Norris se quedó con la pole position de la carrera sprint tras marcar el mejor tiempo, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri. Más atrás quedaron Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton.

The results are in from Sprint Qualifying... 💪



Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

La de 2026 es la primera temporada de Franco Colapinto como piloto titular desde el comienzo del año en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional. Al igual que en 2025, es compañero del francés Pierre Gasly en Alpine, aunque esta vez tiene la ilusión de ser mucho más competitivo que el año pasado.

Cómo ver online el Gran Premio de Miami

El Gran Premio de Miami se disputa este fin de semana en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica, con la clasificación programada para este sábado a las 17 (horario argentino) y la carrera para el domingo a la misma hora. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Desde su monoplaza: viví la vuelta rápida de Colapinto en la SQ3 del GP de Miami

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Miami 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.75. Más atrás aparece el británico George Russell (Mercedes), con 4.00, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 5.00.