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Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1

El argentino ensaya en Sepang con miras a la carrera de este domingo

Franco Colapinto transita con su Alpine A526 en Sepang; el argentino afronta la tercera y última práctica del Gran Premio de Bahréin en Malasia.
Franco Colapinto transita con su Alpine A526 en Sepang; el argentino afronta la tercera y última práctica del Gran Premio de Bahréin en Malasia.I-HWA CHENG - AFP

Una estrategia distinta para Colapinto

A raíz de que debe purgar una sanción de 15 puestos de retraso en la largada, Franco Colapinto partirá último en la carrera de este domingo, que se iniciará a las 4 de Buenos Aires, y por eso pierde sentido dirigir los esfuerzos a calibrar el auto para la prueba de clasificación, que tendrá lugar más tarde este sábado, a las 5. Por ende, el piloto argentino intentará poner a punto su Alpine A526 para la competencia que entregará los puntos en esta, la 16ª fecha de la temporada de Fórmula 1.

Bienvenidos a la cobertura en directo del tercer ensayo

El Gran Premio de Bahréin en Malasia desarrollará desde la 1.30 de Argentina su tercer y último entrenamiento, con la participación de Franco Colapinto. La sesión durará una hora y será transmitida por Fox Sports y la plataforma Disney+ y seguida al instante por LA NACION.

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