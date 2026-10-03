Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1

A raíz de que debe purgar una sanción de 15 puestos de retraso en la largada, Franco Colapinto partirá último en la carrera de este domingo, que se iniciará a las 4 de Buenos Aires, y por eso pierde sentido dirigir los esfuerzos a calibrar el auto para la prueba de clasificación, que tendrá lugar más tarde este sábado, a las 5. Por ende, el piloto argentino intentará poner a punto su Alpine A526 para la competencia que entregará los puntos en esta, la 16ª fecha de la temporada de Fórmula 1.