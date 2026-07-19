Hamilton golpeó y casi atropella a un mecánico en la salida de boxes durante el GP de Bélgica

Lewis Hamilton protagonizó un día accidentado en el Gran Premio de Bélgica. Luego de provocar un fuerte choque contra George Russell en la largada, el corredor británico casi atropella a un mecánico de Ferrari en una de las paradas de boxes.

El piloto se apresuró a salir y lo arrolló con la rueda delantera derecha. Según se ve en el video, el mecánico intentó ajustar a último momento el alerón delantero, pero el controlador ya le había dado luz verde a Hamilton para avanzar. El monoplaza arrancó, golpeó al mecánico con la parte delantera derecha y lo derribó.

¡CUIDADO, LEWIS! Hamilton paró en boxes y, a la hora de arrancar... ¡CHOCÓ A UN MECÁNICO DE FERRARI!



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De inmediato, el británico preguntó por radio si el asistente estaba bien y la escudería le dio su aprobación.

Luego de la carrera, Ferrari confirmó que el mecánico se encontraba bien y que no había sufrido ninguna lesión. Sin embargo, tras el incidente, La Federación Internacional del Automóvil decidió multar a Ferrari con 30 mil euros, de los cuales €10.000 están suspendidos por 12 meses, por la salida insegura de boxes.

El posteo de la FIA en X

“La escudería Ferrari fue multada con 30.000 euros, de los cuales 10.000 quedan en suspenso durante 12 meses, con la condición de que el competidor no cometa una infracción similar durante ese tiempo y con la condición adicional de que, en un plazo de 14 días, el competidor presente un informe a la FIA sobre el incidente y los protocolos introducidos para mitigar el riesgo de que se produzca un incidente similar en el futuro", detalló el organismo rector en un comunicado subido a la red social X.

La accidentada largada en el GP de Bélgica

En la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica 2026, Lewis Hamilton provocó un choque contra George Russell en la curva de Les Combes que dejó al piloto de Mercedes fuera de la competencia. El piloto de Mercedes había largado en el tercer lugar, pero se frustró cuando se desarrollaban los primeros compases en Spa-Francorchamps, el circuito más largo de la temporada de Fórmula 1.

La repetición de la primera vuelta mostró a Charles Leclerc (Ferrari) adelantando a Russell a toda velocidad en la recta hacia Les Combes. En principio, Russell habría tenido problemas con el despliegue eléctrico e hizo una maniobra oportunista en la curva por el exterior de Lewis Hamilton, quien luego golpeó al inglés en la rueda trasera derecha.

La accidentada largada en Bélgica: se tocaron Hamilton y Russell

Ya en la vuelta 10, el británico recibió una sanción de cinco segundos: la FIA consideró que el siete veces campeón del mundo era el principal responsable del contacto con su excompañero de equipo. El séptuple campeón pudo continuar en carrera, con esa penalización añadida a su tiempo final, mientras que Russell ya había quedado fuera de combate.