Saltar al contenido principal
LA NACION
en vivo

Franco Colapinto, en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: el minuto a minuto

La carrera se desarrolla en el circuito brasileño de Interlagos; televisan Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto en la llegada a Interlagos con la camiseta de Boca. (Photo by Hector Vivas - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)
Franco Colapinto en la llegada a Interlagos con la camiseta de Boca. (Photo by Hector Vivas - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)Hector Vivas - Formula 1 - Formula 1

La grilla definitiva

Esta es la grilla definitiva para el Gran Premio de Brasil. Finalmente Franco Colapinto partirá desde el puesto 13, detrás estará Charles Leclerc y en el puesto 15 estará Pierre Gasly.

Neymar en Interlagos

Neymar apareció en en el paddock de Interlagos, invitado por Red Bull. El astro brasileño estuvo apoyando en redes sociales a Max Verstappen.

La llegada de Colapinto a Interlagos

Franco Colapinto, que celebró la consagración de Boca y lo mostró en las redes sociales, llegó a Interlagos antes de lo previsto para la reunión de pilotos de Alpine con una camiseta del conjunto xeneize en sus manos, para celebrar el campeonato de la Liga Profesional.

Una celebración en Interlagos

Rubens Barrichello llegó al paddock esta mañana y revolucionó a todos en el Gran Premio de Brasil. El ex piloto brasileño giró en el Williams FW33 de 2011 y los fanáticos deliraron.

Penalización para Lindbland

Arvid Lindblad recibió una penalización tras instalar una nueva unidad de potencia, lo que provoca que salga desde el puesto 19. Por lo tanto, el piloto Racing Bulls dejará su lugar en el cajón 12 y eso favorece a Colapinto que ahora partirá desde el 14° lugar.

Se esperan lluvias durante la carrera

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico de Brasil, se esperan lloviznas ligeras durante la carrera y hasta alguna niebla, ya que se espera la entrada de una masa de aire marítimo que provocará este tipo de precipitaciones.

Cómo es el trazado de Interlagos

El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en la ciudad de San Pablo, fue construido en 1938 y forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1973. Este trazado representa un verdadero desafío para los pilotos, ya que se caracteriza por su sentido antihorario y sus significativos desniveles. Se corre a 71 vueltas, con un total de 15 curvas y se intercalan giros de alta y baja velocidad.

Las soluciones para Colapinto

Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación para el Gran Premio de Brasil y no ocultó su frustración por el rendimiento de su Alpine. “Nos faltó mucho ritmo, debemos analizar bien cada configuración para poder mejorar en la carrera”, dijo el argentino. El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q1 y, después de la sesión, reconoció que el equipo deberá analizar qué ocurrió para encontrar respuestas para una carrera que será compleja y debajo de la lluvia.

Cómo es la grilla de partida

Lando Norris partirá desde el primer lugar en el Gran Premio de Brasil, detrás partirá el campeón del mundo Andrea Kimi Antonelli y desde la tercera plaza lo hará Liam Lawson. El argentino Franco Colapinto tuvo una clasificación deficiente y largará desde el puesto 15.

Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de Brasil

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se desarrollará en Interlagos, en San Pablo. La competencia comenzará a las 14, hora de la Argentina y será televisado por Disney+ y Fox Sports.

Fórmula 1AlpineFranco ColapintoGran Premio de San PabloAutomovilismo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. A qué hora es la qualy del GP de Brasil de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
    1

    A qué hora es la qualy del GP de Brasil de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

  2. A qué hora es el GP de Brasil de la Fórmula 1 de este domingo 8 de noviembre
    2

    A qué hora es el GP de Brasil de la Fórmula 1 de este domingo 8 de noviembre

  3. F1: A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil 2026 y por dónde se puede ver
    3

    F1: A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil 2026 y por dónde se puede ver

  4. Colapinto y Gasly se quejaron de los “baches”, mientras Alpine disfruta la velocidad de su nueva promesa
    4

    Fórmula 1: Colapinto y Gasly se quejaron de los “baches”, mientras Alpine disfruta la velocidad de su nueva promesa