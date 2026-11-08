Franco Colapinto, en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: el minuto a minuto

Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación para el Gran Premio de Brasil y no ocultó su frustración por el rendimiento de su Alpine. “Nos faltó mucho ritmo, debemos analizar bien cada configuración para poder mejorar en la carrera”, dijo el argentino. El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q1 y, después de la sesión, reconoció que el equipo deberá analizar qué ocurrió para encontrar respuestas para una carrera que será compleja y debajo de la lluvia.

Luego de quedar afuera en Q1, Franco Colapinto habló sobre lo que fue la clasificación.



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