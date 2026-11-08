Franco Colapinto, en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: el minuto a minuto
La carrera se desarrolla en el circuito brasileño de Interlagos; televisan Disney+ y Fox Sports
La grilla definitiva
Esta es la grilla definitiva para el Gran Premio de Brasil. Finalmente Franco Colapinto partirá desde el puesto 13, detrás estará Charles Leclerc y en el puesto 15 estará Pierre Gasly.
DOC 59 - Final Starting Grid https://t.co/nVLPv627jK #SaoPauloGP #F1 #FIA pic.twitter.com/KLGCt7QM4I— FIA (@fia) November 8, 2026
Neymar en Interlagos
Neymar apareció en en el paddock de Interlagos, invitado por Red Bull. El astro brasileño estuvo apoyando en redes sociales a Max Verstappen.
Neymar is in the paddock! 🤩🇧🇷#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/tBkD4nFN2L— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
La llegada de Colapinto a Interlagos
Franco Colapinto, que celebró la consagración de Boca y lo mostró en las redes sociales, llegó a Interlagos antes de lo previsto para la reunión de pilotos de Alpine con una camiseta del conjunto xeneize en sus manos, para celebrar el campeonato de la Liga Profesional.
Hola Franco!!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷— Atención FC (@atencionfc) November 8, 2026
Colapinto llegando, con camiseta de Boca en mano, para el Race Day en #BrazilGP#Colapinto | #Alpine pic.twitter.com/CbWX62jMzY
Una celebración en Interlagos
Rubens Barrichello llegó al paddock esta mañana y revolucionó a todos en el Gran Premio de Brasil. El ex piloto brasileño giró en el Williams FW33 de 2011 y los fanáticos deliraron.
Rubens Barrichello heads out on track at a rainy Interlagos in the Williams FW33. 🇧🇷🌧️ pic.twitter.com/PUOA2UTHWv— Everything Formula (@evrythngformu1a) November 8, 2026
Penalización para Lindbland
Arvid Lindblad recibió una penalización tras instalar una nueva unidad de potencia, lo que provoca que salga desde el puesto 19. Por lo tanto, el piloto Racing Bulls dejará su lugar en el cajón 12 y eso favorece a Colapinto que ahora partirá desde el 14° lugar.
🚨 Arvid Lindblad will start the Brazilian Grand Prix from P19 after taking new power unit components following an issue during qualifying.— Everything Formula (@evrythngformu1a) November 8, 2026
Despite the penalty, he remains ahead of several drivers who have received larger grid penalties. pic.twitter.com/7FCcoLoSRi
Se esperan lluvias durante la carrera
Según los últimos datos del Servicio Meteorológico de Brasil, se esperan lloviznas ligeras durante la carrera y hasta alguna niebla, ya que se espera la entrada de una masa de aire marítimo que provocará este tipo de precipitaciones.
Cómo es el trazado de Interlagos
El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en la ciudad de San Pablo, fue construido en 1938 y forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1973. Este trazado representa un verdadero desafío para los pilotos, ya que se caracteriza por su sentido antihorario y sus significativos desniveles. Se corre a 71 vueltas, con un total de 15 curvas y se intercalan giros de alta y baja velocidad.
✨ INTERLAGOS ✨— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
One of the all-time great circuits 💛💚#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Rrh5dtEouB
Las soluciones para Colapinto
Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación para el Gran Premio de Brasil y no ocultó su frustración por el rendimiento de su Alpine. “Nos faltó mucho ritmo, debemos analizar bien cada configuración para poder mejorar en la carrera”, dijo el argentino. El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q1 y, después de la sesión, reconoció que el equipo deberá analizar qué ocurrió para encontrar respuestas para una carrera que será compleja y debajo de la lluvia.
Luego de quedar afuera en Q1, Franco Colapinto habló sobre lo que fue la clasificación.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 7, 2026
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Cómo es la grilla de partida
Lando Norris partirá desde el primer lugar en el Gran Premio de Brasil, detrás partirá el campeón del mundo Andrea Kimi Antonelli y desde la tercera plaza lo hará Liam Lawson. El argentino Franco Colapinto tuvo una clasificación deficiente y largará desde el puesto 15.
We have a mixed-up starting grid for Sunday's race 👇#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/QC1XTzreOT— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de Brasil
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se desarrollará en Interlagos, en San Pablo. La competencia comenzará a las 14, hora de la Argentina y será televisado por Disney+ y Fox Sports.