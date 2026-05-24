Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá, en vivo

El argentino tuvo un mal comienzo el pasado viernes en Canadá. El piloto de Alpine no pudo dar ni siquiera una vuelta en el circuito Gilles Villeneuve durante la práctica número 1. Al promediar su primer giro se percató de un problema con su acelerador y se lo comunicó a su ingeniero. La orden fue ir a boxes. El pilarense llegó como pudo y debieron ayudarlo los mecánicos. Luego, se bajó del auto, se quitó el casco y enfiló para el garaje a la espera de novedades positivas.

Luego todo mejoró. Entusiasmó con un 10º puesto en el primer tercio de la prueba de clasificación para la carrera sprint, pero finalizó con un 13º. Y el mismo sábado hizo una gran carrera sprint y estuvo muy cerca de sumar un punto: quedó noveno, por detrás del inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls).