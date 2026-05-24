Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá, en vivo
Es la quinta fecha de la temporada y se corre en el Circuito Gilles Villeneuve, de Montreal
Se palpita el Mundial en la F1
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es un confeso aficionado de la Fórmula 1 y suele frecuentar el paddock como invitado VIP. Su estrecha relación con la máxima categoría del automovilismo incluye desde elogios al crecimiento del deporte hasta el uso de sus eventos internacionales para promocionar el fútbol. En esta oportunidad, está en el Circuito Gilles Villeneuve acompañado de la Copa del Mundo, que tendrá a Canadá como una de las tres sedes del Mundial 2026.
Así será la carrera
Se disputa a 70 vueltas al Circuito Gilles Villeneuve, que tiene un circuito con 14 curvas y 4361 metros. Los últimos ganadores de este Gran Premio fueron Max Verstappen (Red Bull) en 2022, 2023 y 2024; George Russel, que largará desde la pole position (Mercedes) en 2026.
Por qué el factor lluvia complicaría a Colapinto
Se espera que haya lluvia ligera en los momentos de iniciarse la carrera. En ese caso, cualquier orden establecido puede trastocarse. En este trazado con piso mojado, las probabilidades de que haya varios coches de seguridad o banderas rojas son muy altas. Con agua y los muros muy cercanos es fácil imaginarse que el Gran Premio podría ser el escenario deseado por los oportunistas. En esta ocasión, a Franco no le vendría bien la lluvia. Se desprende de sus palabras registradas en el comunicado oficial de Alpine: “Tengo confianza en lograr un buen resultado si el tiempo es consistente. Si hay lluvia, ese es un factor desconocido para todos. En ese caso haremos lo mejor posible para reaccionar a lo que suceda en la carrera”, firmaba. Será cuestión de implorarle al cielo que no se desplome.
Cómo fue el fin de semana de Colapinto
El argentino tuvo un mal comienzo el pasado viernes en Canadá. El piloto de Alpine no pudo dar ni siquiera una vuelta en el circuito Gilles Villeneuve durante la práctica número 1. Al promediar su primer giro se percató de un problema con su acelerador y se lo comunicó a su ingeniero. La orden fue ir a boxes. El pilarense llegó como pudo y debieron ayudarlo los mecánicos. Luego, se bajó del auto, se quitó el casco y enfiló para el garaje a la espera de novedades positivas.
Luego todo mejoró. Entusiasmó con un 10º puesto en el primer tercio de la prueba de clasificación para la carrera sprint, pero finalizó con un 13º. Y el mismo sábado hizo una gran carrera sprint y estuvo muy cerca de sumar un punto: quedó noveno, por detrás del inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls).
Por último llegó el momento de la clasificación para el Gran premio de este domingo llegó hasta la Q3 que le permitirá largar en el 10º puesto de la grilla de partida.
Se esperan lluvias
En estos momentos llueve de forma ligera, pero constante en Montreal desde la mañana del domingo en la ciudad de Montreal. Vale destacar que la F2 compitió hace unas horas, pero casi sin lluvias.
Además, el viento fuerte evitará que el agua tenga contacto con el asfalto. De este modo, se acerca una de las carreras más inciertas de los últimos tiempos. Más allá del agua, la temperatura del asfalto es extremadamente baja (18ºC) y el ambiente (12ºC) no ayudará a que los neumáticos alcancen temperatura. Todo en una de las pistas con menos agarre del calendario.
La grilla de partida
El Gran Premio de Canadá tendrá en la cima de la grilla de partida al británico George Russell: es la tercera vez consecutiva que largará desde esa posición. Detrás suyo estará el italiano Kimi Antonelli, también de Mercedes. El tercero y cuarto puesto será de los dos pilotos de McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, respectivamente. Franco Colapinto, al igual que en Miami, partirá desde la zona de los puntos, ya que en la clasificación logró el décimo puesto.
George 🆚 Kimi— Formula 1 (@F1) May 24, 2026
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Bienvenidos al Gran Premio de Canadá
Comenzamos con el minuto a minuto de lo que será la quinta carrera de la temporada de la Fórmula 1. El británico George Russell, de Mercedes, será quien se ubique en el primer puesto de la parrilla, mientras que Franco Colapinto largará desde el décimo lugar; Pierre Gasly, compañero del argentino en la escudería Alpine, partirá desde el puesto 14. La prueba, que comenzará a las 17, será televisada por Fox Sports y Disney+.
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