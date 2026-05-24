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Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá, en vivo

Es la quinta fecha de la temporada y se corre en el Circuito Gilles Villeneuve, de Montreal

Franco Colapinto arribó al circuito Gilles Villeneuve y se prepara para la quinta carrera del año, en la que largará en el décimo lugar
Franco Colapinto arribó al circuito Gilles Villeneuve y se prepara para la quinta carrera del año, en la que largará en el décimo lugarBradley Collyer - PA Images - PA Images

Se palpita el Mundial en la F1

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es un confeso aficionado de la Fórmula 1 y suele frecuentar el paddock como invitado VIP. Su estrecha relación con la máxima categoría del automovilismo incluye desde elogios al crecimiento del deporte hasta el uso de sus eventos internacionales para promocionar el fútbol. En esta oportunidad, está en el Circuito Gilles Villeneuve acompañado de la Copa del Mundo, que tendrá a Canadá como una de las tres sedes del Mundial 2026.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a James Vowles, director de Williams; juntos posan con el trofeo dle Mundial, que tendrá a Canadá como una de sus tres sedes
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a James Vowles, director de Williams; juntos posan con el trofeo dle Mundial, que tendrá a Canadá como una de sus tres sedesPETER FOX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así será la carrera

Se disputa a 70 vueltas al Circuito Gilles Villeneuve, que tiene un circuito con 14 curvas y 4361 metros. Los últimos ganadores de este Gran Premio fueron Max Verstappen (Red Bull) en 2022, 2023 y 2024; George Russel, que largará desde la pole position (Mercedes) en 2026.

Max Verstappen ganó tres veces seguidas en Montreal
Max Verstappen ganó tres veces seguidas en MontrealMARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por qué el factor lluvia complicaría a Colapinto

Se espera que haya lluvia ligera en los momentos de iniciarse la carrera. En ese caso, cualquier orden establecido puede trastocarse. En este trazado con piso mojado, las probabilidades de que haya varios coches de seguridad o banderas rojas son muy altas. Con agua y los muros muy cercanos es fácil imaginarse que el Gran Premio podría ser el escenario deseado por los oportunistas. En esta ocasión, a Franco no le vendría bien la lluvia. Se desprende de sus palabras registradas en el comunicado oficial de Alpine: “Tengo confianza en lograr un buen resultado si el tiempo es consistente. Si hay lluvia, ese es un factor desconocido para todos. En ese caso haremos lo mejor posible para reaccionar a lo que suceda en la carrera”, firmaba. Será cuestión de implorarle al cielo que no se desplome.

Cómo fue el fin de semana de Colapinto

El argentino tuvo un mal comienzo el pasado viernes en Canadá. El piloto de Alpine no pudo dar ni siquiera una vuelta en el circuito Gilles Villeneuve durante la práctica número 1. Al promediar su primer giro se percató de un problema con su acelerador y se lo comunicó a su ingeniero. La orden fue ir a boxes. El pilarense llegó como pudo y debieron ayudarlo los mecánicos. Luego, se bajó del auto, se quitó el casco y enfiló para el garaje a la espera de novedades positivas.

Luego todo mejoró. Entusiasmó con un 10º puesto en el primer tercio de la prueba de clasificación para la carrera sprint, pero finalizó con un 13º. Y el mismo sábado hizo una gran carrera sprint y estuvo muy cerca de sumar un punto: quedó noveno, por detrás del inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Se esperan lluvias

En estos momentos llueve de forma ligera, pero constante en Montreal desde la mañana del domingo en la ciudad de Montreal. Vale destacar que la F2 compitió hace unas horas, pero casi sin lluvias.

Parte del circuito de Montreal con la posta mojada
Parte del circuito de Montreal con la posta mojadaX.com

Además, el viento fuerte evitará que el agua tenga contacto con el asfalto. De este modo, se acerca una de las carreras más inciertas de los últimos tiempos. Más allá del agua, la temperatura del asfalto es extremadamente baja (18ºC) y el ambiente (12ºC) no ayudará a que los neumáticos alcancen temperatura. Todo en una de las pistas con menos agarre del calendario.

La grilla de partida

El Gran Premio de Canadá tendrá en la cima de la grilla de partida al británico George Russell: es la tercera vez consecutiva que largará desde esa posición. Detrás suyo estará el italiano Kimi Antonelli, también de Mercedes. El tercero y cuarto puesto será de los dos pilotos de McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, respectivamente. Franco Colapinto, al igual que en Miami, partirá desde la zona de los puntos, ya que en la clasificación logró el décimo puesto.

Bienvenidos al Gran Premio de Canadá

Comenzamos con el minuto a minuto de lo que será la quinta carrera de la temporada de la Fórmula 1. El británico George Russell, de Mercedes, será quien se ubique en el primer puesto de la parrilla, mientras que Franco Colapinto largará desde el décimo lugar; Pierre Gasly, compañero del argentino en la escudería Alpine, partirá desde el puesto 14. La prueba, que comenzará a las 17, será televisada por Fox Sports y Disney+.

Por Jaime Pintanel
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