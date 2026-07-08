Suiza espera por el lesionado Johan Manzambi y se ilusiona con vencer a la Argentina

Después de su histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, Suiza transpira por el futuro en el torneo de Johan Manzambi. El extremo de Freiburg alemán, que ya figura en la agenda de varios grandes europeos, arrastra un golpe en su rodilla izquierda y debió ver el partido de octavos ante Colombia desde el banco de suplentes. El joven de 20 años lleva tres goles y dos asistencias en la Copa del Mundo.

“Comenzó su lucha contrarreloj”, asegura el diario suizo Blick sobre la recuperación de Manzambi, lesionado el lunes en un entrenamiento del equipo que dirige Murat Yakin. “Tras perderse el partido contra Colombia por una contusión en la rodilla, Johan Manzambi sigue siendo duda para el partido de cuartos de final contra Argentina. Sin embargo, la selección suiza espera contar con su estrella para hacer historia”, agrega el periódico helvético.

Johan Manzambi, futbolista de la selección suiza que se perdió por lesión el partido ante Colombia y cuya participación ante la Argentina está en duda VERITY GRIFFIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En un principio, en el campamento de La Nati -tal como le dicen al equipo suizo- se pensó en una lesión mucho más compleja. Es más, Manzambi fue sometido a estudios médicos para saber el grado de la dolencia. Al descartarse una rotura, siguió en el equipo, aunque no pudo recuperarse a tiempo para enfrentar a Colombia. “Inicialmente se temía lo peor, pero una resonancia magnética finalmente descartó una lesión más grave y confirmó una contusión”, precisa el diario Blick. Y cita al entrenador Yakin, quien se refirió a Manzambi tras la victoria por penales ante Colombia: “Su ausencia fue un shock para todos nosotros. Todos lo hemos sufrido. Como entrenador, uno quiere tener a su mejor jugador en el campo”.

¿Y ahora? Blick explica que “los próximos días deberían aclarar la situación de Manzambi. Según el entrenador, el jugador no siente ningún dolor. El DT suizo había sugerido inicialmente que no había tiempo en el Mundial para su regreso. Pero al ser preguntado por su participación en el partido de cuartos de final contra Argentina, se mostró menos categórico: ‘Aún no puedo decir si su regreso sería médicamente factible. Esperamos que sí, por supuesto, pero solo si no supone ningún riesgo’”. El hecho de que Manzambi no sienta dolor es un avance para las esperanzas suizas, que todavía saborean el pasaje a los cuartos de final.

Rubén Vargas acaba de convertir su penal y comienza el desenfrenado festejo suizo tras eliminar a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 PETER KLAUNZER - Keystone

En este sentido, los hinchas helvéticos se envalentonan de cara al futuro. Y se muestran optimistas de cara al partido con Argentina, que supondrá la revancha del que jugaron en octavos de final del Mundial 2014 en San Pablo. Aquella vez, hace 12 años, la Albiceleste venció por 1-0 con un gol de Ángel Di María en el minuto 114 (en el tiempo reglamentario igualaron sin goles) luego de un pase de Lionel Messi.

El diario 24 Heures, por caso, hizo una encuesta online para saber qué opinaban los simpatizantes suizos sobre la victoria ante Colombia y pedirles su opinión sobre el trascendental choque ante la Argentina. “La palabra ‘Argentina’ está en boca de todos y en todos los comentarios. En Instagram, Gabrielinga se muestra mesurado: “Será histórico cuando Suiza elimine a Argentina”, declara. Sylvainmaeder, en la misma red social, es más optimista: “Hay posibilidades de que clasifiquemos. Argentina es impresionante sobre el papel, pero el equipo siempre pasó en el límite”.

Murat Yakin, entrenador de Suiza, celebra luego de vencer a Colombia por penales en los octavos de final del Mundial 2026 DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mismo diario 24 Heures califica de “histórica” la clasificación de Suiza como uno de los mejores ocho equipos de la Copa del Mundo. Sólo una vez había logrado algo similar: en el Mundial de 1954, que el país organizó, y en el que cayó por 7-5 con Austria en cuartos de final: “¡Por fin! Suiza lo ha logrado. Tras 72 años de espera, la selección suiza alcanza los cuartos de final. Por primera vez en su historia, ha ganado dos partidos de eliminación directa en un mismo gran torneo (Eurocopa y Mundial). Ahora se enfrentará a Argentina en cuartos de final, en una revancha del doloroso partido de octavos de final del Mundial de 2014″, recuerda el diario.

Otro periódico suizo, el Tages-Anzeiger, va más allá. Y elabora un ranking con los diez mejores partidos de toda la historia de “La Nati” -el equipo suizo-. Y la victoria de este martes por penales ante Colombia para clasificarse a los cuartos de final ocupa... ¡el primer lugar! “En este partido, Suiza demuestra sus virtudes más características: sencillez, organización y diligencia. Sin lujos, con trabajo duro”, postula el periódico.

Colombia vs Suiza - Goles y definición por penales

Más allá de la emoción por la clasificación a los cuartos de final y la cita con la Argentina de Messi en esa instancia, Suiza también se regodea por otro récord: nunca en la historia el equipo había recibido tanto dinero por un éxito deportivo. “Al clasificarse entre los ocho mejores equipos del Mundial, la Federación Suiza se asegura un premio de unos 15 millones de francos [unos 16,23 millones de euros]”, informa el diario Blick.

Y añade: “Nunca antes había recibido tanto dinero. Hace cuatro años, en Qatar, la Federación Suiza de Fútbol (SFV) recibió 12,5 millones de francos suizos [13,5 millones de euros] por llegar a octavos de final, una cantidad ligeramente superior a la que Suiza habría recibido si hubiera perdido contra Colombia (12 millones de francos suizos, unos 13 millones de euros)”.