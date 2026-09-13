Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1, en vivo

Max Verstappen sigue mostrando su hambre de gloria, más allá de que ya ostenta cuatro títulos mundiales de Fórmula 1. Antes del GP de España, habló sobre los sectores por donde adelantar si quiere vencer a Lando Norris e imponerse en Madring. El neerlandés se clasificó tercero en el nuevo circuito semiurbano, a poco más de una décima del poleman Norris y del Mercedes de Kimi Antonelli. “Las tandas largas fueron muy duras, mucha degradación [de neumáticos] para todos, así que ese probablemente será el punto clave para este domingo. Pero incluso con eso, todavía necesito averiguar una curva donde pasar”, dijo el crack de Red Bull.