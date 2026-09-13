Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1, en vivo
La prueba se disputa en “Madring”, el circuito callejero más exigente de la temporada; televisan Disney+ y Fox Sports
El mundo del fútbol en "Madring"
La pista de “Madring” está invadida por celebridades del mundo del fútbol, ya que se pudieron ver imágenes de Jude Bellingham, José Mourinho, Zinedine Zidane y de Vinicius Jr. Incluso, el defensor de Real Madrid, Trent Alexander-Arnold visitó el garage de Alpine antes del GP de España y compartió algunos momentos con Pierre Gasly y Franco Colapinto. El inglés decidió invertir económicamente por la escudería francesa. “Es un placer darle la bienvenida a nuestro inversor @TrentAA”, escribió el equipo en su cuenta en X.
Pierre 🤝 Trent— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 13, 2026
Great to welcome our investor @TrentAA to the #SpanishGP ⚽️🤩 pic.twitter.com/rinMWZlIy4
La expectativa de Colapinto
Franco Colapinto partirá desde el puesto 9 y la expectativa del argentino por tratar de volver a sumar puntos para Alpine se multiplica, en especial porque su compañero, Pierre Gasly, saldrá desde el 14° puesto y tendrá una dura tarea para ingresar a la zona de los puntos. “Es la primera experiencia en Madrid, un circuito que me pareció muy divertido en la clasificación. Hay que ver qué pasa en la carrera; ojalá sea una buena estrategia y vayamos para adelante”, dijo Colapinto a ESPN.
💪 "CON MUCHAS GANAS DE ESTA PRIMERA EXPERIENCIA", dijo Franco Colapinto en la previa del primer Gran Premio de España en el circuito de Madring.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026
📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Aqly5UMNv0
La apuesta de Verstappen en "Madring"
Max Verstappen sigue mostrando su hambre de gloria, más allá de que ya ostenta cuatro títulos mundiales de Fórmula 1. Antes del GP de España, habló sobre los sectores por donde adelantar si quiere vencer a Lando Norris e imponerse en Madring. El neerlandés se clasificó tercero en el nuevo circuito semiurbano, a poco más de una décima del poleman Norris y del Mercedes de Kimi Antonelli. “Las tandas largas fueron muy duras, mucha degradación [de neumáticos] para todos, así que ese probablemente será el punto clave para este domingo. Pero incluso con eso, todavía necesito averiguar una curva donde pasar”, dijo el crack de Red Bull.
La emoción de Fernando Alonso
El español Fernando Alonso se mostró muy emocionado por poder estar en su país compitiendo en el Gran Premio de España, incluso, salió a la pista con una pistola neumática para lanzar regalos a las tribunas. “Es un sentimiento muy especial. Los fans son lo mejor del fin de semana. Es una emoción única correr delante de tu gente. Intentaré hacer una carrera bonita, no sé si va a ser la última vez que corro en España, así que hay que aprovecharla”.
That's how it's done 😎— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
T-shirts from Fernando to the home crowd 🇪🇸#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/mMiC7NEtJ5
Colapinto y el casco de Senna
En la cuenta oficial de Alpine, un video muestra a Franco Colapinto apreciando un casco que utilizó Ayrton Senna en el Gran Premio de Hungría de 1992. El argentino se vio sorprendido por el olor que todavía tiene el casco y un ingeniero le explicó uno de los trucos del brasileño: en su momento le hizo un corte especial al yelmo para dejar más espacio para su nariz. Mate en mano, todo se dio en las horas previas al GP de España, donde el pilarense buscará mejorar el 9° puesto de la clasificación.
A special way to start the day 🫶 pic.twitter.com/gXO8U2RNgB— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 13, 2026
Las estrategias sugeridas por Pirelli
Según Pirelli, la proveedora oficial de los neumáticos para la Fórmula 1, la estrategia para el Gran Premio de España sería una carrera a dos paradas, sin embargo, los equipos analizan cuál es el mejor plan para el exigente circuito de “Madring”.
A new challenge in Madrid.🇪🇸— Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 13, 2026
High-speed sections, heavy braking and demanding banking make the new Madring a fascinating challenge across the lap.
Here’s how the teams could approach today’s Spanish Grand Prix.#Pirelli #Fit4F1 #SpanishGP pic.twitter.com/D6REx7R7r4
Cómo es el trazado de Madring
El estreno del trazado de “Madring” representa el máximo desafió para los pilotos en esta temporada. Se trata de un circuito callejero con 22 curvas de naturaleza variada con rectas que les permitirá a los pilotos llegar a sus monoplazas hasta los 340 kilómetros por hora. Con una competencia que se desarrollará a 57 vueltas, toda la atención se pondrá en la curva peraltada La Monumental.
🏎️ Una ciudad. Un Gran Premio. Todo conectado.— MADRING (@madring_oficial) September 2, 2026
Así de cerca está MADRING de algunos de los lugares más importantes de Madrid. 📍 pic.twitter.com/Ko05acKV0L
Esta es la grilla de partida
Esta es la grilla de partida para el Gran Premio de España: Lando Norris se quedó con la pole, mientras que desde el segundo lugar saldrá Kimi Antonelli y en la tercera plaza estará Max Verstappen. Franco Colapinto estará ubicado en el noveno lugar.
The grid is set for Round 14 at the MADRING 🤩📊— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
And we have four different teams in the first four positions! 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/KV9je1IxDq
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de España
Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de España con el estreno de “Madring”, el circuito callejero más intenso de toda la competencia. La carrera comenzará a las 10, hora de la Argentina, y será televisada por Disney+ y Fox Sports.
- 1
- 2
Fórmula 1 en Madrid: Franco Colapinto terminó en el puesto 15 en la segunda práctica
- 3
Franco Colapinto, después del arranque de la Fórmula 1 en Madrid: “Creo que estamos a años luz de los Racing Bulls”
- 4
Franco Colapinto en la Fórmula 1: el argentino fue 11° en un entrenamiento marcado por los accidentes