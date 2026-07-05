Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, en vivo: el minuto a minuto

Fue otro fin de semana complicado para Franco Colapinto. Después del 11° puesto que había alcanzado en la práctica libre, el argentino quedó 14° en la clasificación sprint del viernes. Estuvo lejos de pasar a la SQ3 y sintió inestabilidades en su A526. Aunque no logró meterse en la zona de puntos, Colapinto completó una buena tarea en la sprint del sábado, en la que terminó 12°. Pero en la qualy todo fue para atrás, porque el piloto de Alpine se clasificó 19° y partirá desde la anteúltima fila en la carrera, ya que perdió el control de la parte trasera de su Alpine a la salida de la curva 12, lo cual le impidió completar su vuelta rápida y no pudo superar la Q1 por primera vez en el año.

Despiste De Colapinto En La Clasificacion De Silverstone