Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, en vivo: el minuto a minuto
La carrera en el tradicional circuito de Silverstone es una de las más veloces del calendario; televisa Disney+
Récord de publico en Silverstone
Es un día histórico para la categoría, la FIA confirmó el número de asistencia del Gran Premio de Fórmula 1 y el de Silverstone batió el récord histórico de toda la competencia: 564.000 personas entre los cuatro días de acción en Gran Bretaña.
Una carrera especial para Mercedes
El Gran Premio de Gran Bretaña es una carrera muy especial para Mercedes, ya que este domingo en Silverstone celebra sus 350 grandes premios.
3️⃣5️⃣0️⃣ Grands Prix!— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
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¡Una carrera de Lego!
Los pilotos se divirtieron en una carrera de Lego que se realizó antes de la competencia oficial y los fanáticos deliraron en las tribunas con la particular propuesta. Cada minicoche Lego está compuesto por más de 28.000 ladrillos y el ganador de este duelo fue Fernando Alonso.
"Va a ser difícil"
Franco Colapinto habló antes del Gran Premio de Gran Bretaña y advirtió acerca de las dificultades que tendrá para mejorar la performance sobre su A526: “Vamos a intentar hacer una buena carrera, pero va a ser difícil”.
El futuro de Colapinto en Alpine, en duda
Steve Nielsen, director general de Alpine, habló sobre la continuidad de Franco Colapinto en el equipo para la temporada 2027 y fue muy claro en el mensaje: “Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor”.
Silverstone, un trazado legendario
El circuito de Silverstone, construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los trazados más veloces e icónicos del calendario de la Fórmula 1. Cuanta con 18 curvas y las denominadas como Maggotts, Becketts y Abbey representan un verdadero desafío para los pilotos. Además, fue la sede del primer Gran Premio de la categoría, celebrado el 13 de mayo de 1950.
Colapinto, desde el puesto 19
Fue otro fin de semana complicado para Franco Colapinto. Después del 11° puesto que había alcanzado en la práctica libre, el argentino quedó 14° en la clasificación sprint del viernes. Estuvo lejos de pasar a la SQ3 y sintió inestabilidades en su A526. Aunque no logró meterse en la zona de puntos, Colapinto completó una buena tarea en la sprint del sábado, en la que terminó 12°. Pero en la qualy todo fue para atrás, porque el piloto de Alpine se clasificó 19° y partirá desde la anteúltima fila en la carrera, ya que perdió el control de la parte trasera de su Alpine a la salida de la curva 12, lo cual le impidió completar su vuelta rápida y no pudo superar la Q1 por primera vez en el año.
El dominio de Antonelli
Kimi Antonelli no se detiene. No se conformó con exhibirse y llevarse la victoria en la carrera sprint, sino que además se quedó con la pole para la carrera de este domingo. Detrás del joven italiano partirán Charles Leclerc logró ganarle la pulseada a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, asegurando una valiosa segunda plaza. El británico partirá tercero, compartiendo fila con George Russell, que saldrá cuarto con Mercedes.
🇬🇧 SUNDAY'S STARTING GRID 🇬🇧#F1 #BritishGP pic.twitter.com/m7YzmhSaE7— Formula 1 (@F1) July 4, 2026
Bienvenidos al Gran Premio de Gran Bretaña
Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de Gran Bretaña, una de las carreras más apasionantes del calendario de la Fórmula 1, que se podrá ver en directo a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN.
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Horario de la qualy del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1 2026
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