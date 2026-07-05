En qué canal pasan el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa este domingo con el Gran Premio de Gran Bretaña, que se desarrolla desde las 11 (hora argentina) en el circuito de Silverstone y corresponde a la décima fecha de un calendario trastocado por la suspensión de dos eventos, los de Bahréin y Arabia Saudita, a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

La carrera no se transmite por TV y solo se puede ver en vivo en la plataforma digital Disney+ Premium -requiere ser suscriptor para acceder al contenido-. En Fox Sports, en tanto, se emiten relatos pero sin imágenes de la pista porque se reproduce luego en diferido.

Franco Colapinto se despistó en la clasificación y larga 19° el GP de Gran Bretaña ERIC ALONSO - Eric Alonso

La prueba se larga con Kimi Antonelli (Mercedes), el líder del campeonato con 179 puntos, en la pole position, la cual logró en la clasificación del sábado después de haber ganado la carrera sprint. Detrás de él lo hacen las Ferrari del monegasco Charles Leclerc y Lewis Hamilton. George Russell (Mercedes), segundo en el torneo detrás del joven italiano, comienza en el cuarto lugar.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se despistó en la qualy 1 y comienza desde el 19° puesto, con muy pocas chances de sumar puntos. Su compañero Pierre Gasly, en tanto, lo hace desde el 15° lugar.

Grilla de partida del Gran Premio de Gran Bretaña

Kimi Antonelli (Mercedes).

Charles Leclerc (Ferrari).

Lewis Hamilton (Ferrari).

George Russell (Mercedes).

Isack Hadjar (Red Bull).

Lando Norris (McLaren).

Max Verstappen (Red Bull).

Oscar Piastri (McLaren).

Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Nico Hülkenberg (Audi).

Oliver Bearman (Haas).

Carlos Sainz Jr (Williams).

Pierre Gasly (Alpine).

Alexander Albon (Williams).

Esteban Ocon (Haas).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Franco Colapinto (Alpine).

Sergio Pérez (Cadillac).

Lance Stroll (Aston Martin).

Fernando Alonso (Aston Martin).

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine