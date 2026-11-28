Franco Colapinto, en vivo, en la práctica 3 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
El piloto argentino tiene una última tanda para girar con el Alpine en la penúltima fecha del campeonato
Primera mitad de la tanda
Volvió a la pista Franco y acelera. Los Mercedes vuelven a dominar, como sucedió el viernes, con Russell delante de Antonelli ahora. La respuesta de los compuestos es incierta, pero el estado del asfalto mejora y eso permite un crecimiento. Hay varios que eligen cambiar las ruedas tras los primeros giros. Piastri cambió la trompa. Es una sesión en la que se trabaja en el rendimiento más que en la velocidad.
Los tiempos comienzan a bajarse
Comienzan a bajarse los tiempos con la salida de las escuderías más fuertes. Primero lo mejoró Piastri, luego Verstappen, más adelante Antonelli, enseguida Russell. En cambio, Norris se fue de pista y logró volver al trazado sin quedarse en la leca. Colapinto volvió a los boxes: está 11°, dos puestos por delante de Gasly.
Colapinto tiene el mejor tiempo
Se suman casi todos los pilotos a la pista y Franco mejora su tiempo: 1m25s357/100. Es el más rápido entre los 12 que ya giraron, más allá de que muchos no marcaron tiempos competitivos todavía.
✨ Franco ✨#F1 #QatarGP @AlpineF1Team pic.twitter.com/xICshA85uH— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Crece la actividad, de a poco
Después de trabajos y muchos diálogos en los boxes, la mayoría se sube a sus autos y ya hay más intención de salir. Ahora es Bottas (Cadillac) el que cierra vuelta, a más de dos segundos del argentino.
Franco, mejor que Gasly
Colapinto completa su primera vuelta rápida: 1m25s478/1000. Fue más rápido que su compañero, pese a quedar al límite de irse del trazado en una de las últimas curvas.
"Vamos Franquto, lucite..."😍— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 28, 2026
📺 Seguí toda la actividad de la Fórmula 1®️ en la pantalla de Fox Sports y en nuestro canal de YouTube. pic.twitter.com/qenp3DA26G
Colapinto, a la pista
Alpine es la única escudería en la pista. Ahora es Franco el que sale, después de que Hulkenberg saliera a rodar y volviera a boxes antes de cerrar la vuelta.
Gasly mejora, el resto espera
Sigue girando Gasly, que saca las primera conclusiones sobre el auto y los neumáticos. En su segunda vuelta rápida, el francés establece 1m25s822/1000. No necesitó ingresar a boxes para mejorar; sólo enfrío los compuestos y volvió a acelerar.
Gasly acelera antes que ningún otro
La primera referencia de la FP3 es 1m26s284/1000, marcado por Pierre Gasly en su primera vuelta lanzada. El resto, espera. Hay mucho por resolver, pero los compuestos condicionan la actividad.
¡Comienza la sesión!
Tras su accidente del viernes, Gasly abre la sesión. Es el primero en salir, obligado a sentir cómo se ha recuperado el auto y a hacer pruebas pendientes.
En marcha la FP3 del #QatarGP 🇶🇦— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 28, 2026
📺 Seguí toda la actividad de la Fórmula 1®️ en la pantalla de Fox Sports y en nuestro canal de YouTube. pic.twitter.com/2XfBYpWpqH
Los últimos detalles antes de salir
Por las dificultades que presentó la práctica 2, ante los diversos incidentes que obligaron a neutralizar la acción, y la necesidad de mejorar de la mayoría de los equipos, se presume que la actividad debería ser mayor a la habitual de una tercera sesión de entrenamientos. Ya está todo listo para salir a rodar, más allá de la estrategia que deben hacer con los neumáticos, que sufren más de lo esperado y muchos eligen cuidar los cauchos.
"Checo" Pérez, el único penalizado
El único piloto penalizado hasta aquí para la confección de la grilla para el Gran Premio de Qatar es el mexicano Sergio Pérez, con un recargo de cinco posiciones por un choque al brasileño Rafael Camara en Las Vegas, en la carrera del sábado pasado.
Mercedes, abrumador
El equipo Mercedes dominó a placer en los dos ensayos del viernes en Lusail, con el italiano Kimi Antonelli y el inglés George Russell. En la segunda, además, consiguieron sus mejores registros con neumáticos medios. El resto del pelotón quedó a más de medio segundo... y con gomas blandas, el compuesto supuestamente más rápido este fin de semana en Qatar.
La decepción de Franco al final del viernes
Tan complicada e interrumpida fue la segunda tanda del viernes que Colapinto quedó decepcionado. “Tuvimos unos problemas de freno, después problemas con la energía. Con las banderas rojas di muy pocas vueltas. No pudimos hacer mucho, después había mucha degradación. Creo que no estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien. Hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto. Particularmente, no fue un buen día. Hay que darlo vuelta. Las gomas blandas ni siquiera los pude usar”, expresó el argentino.
El accidente de Gasly y dos banderas rojas
La FP2, la última práctica del viernes, tuvo dos banderas rojas, además de un auto se seguridad virtual cuando Lewis Hamilton (Ferrari) quedó detenido. Una, para limpiar la pista por la leca acumulada y la segunda luego de un despiste muy fuerte de Pierre Gasly, el compañero de equipo de Franco, que rompió algunos elementos del trazado en su salida y quedó en la leca. El piso del auto fue lo más afectado. Hubo, incluso, varios pilotos que se excedieron de los límites o dieron un trompo, como Charles Leclerc, y eso generó rápidamente suciedad en algunas curvas.
Cómo fue el viernes de Colapinto
Colapinto fue 12º en el primer ensayo del viernes y, más tarde, terminó en el puesto 15. El pilarense nunca pudo meterse en el top 10 de la accidentada segunda sesión, e incluso ingresó a los boxes al comienzo de la tanda para cambiar los frenos. El Alpine nunca apareció en la dimensión esperada. En ambas tantas dominó Mercedes, con el flamante campeón Kimi Antonelli delante de George Russell.
Cómo sigue la actividad en Qatar
El trazado de Lusail tiene 16 curvas y una longitud de 5,419 km. La actividad, que comenzó el viernes con dos prácticas libres, tendrá una última sesión de entrenamientos y, a las 15 (hora argentina), será la clasificación que ordenará la grilla de partida. La carrera será el domingo, a partir de las 13 de nuestro país, a 57 vueltas y con dos paradas necesarias para cada piloto.
Bienvenidos a la FP3 del Gran Premio de Qatar de F1
Bienvenidos a la tercera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, con la participación de Franco Colapinto. Desde las 11.30 (hora argentina) de este sábado, el argentino tendrá la última oportunidad para ajustar detalles en su Alpine de cara a la clasificación de esta tarde y a la carrera del domingo en el circuito de Lusail. Televisan en vivo Disney+ y Fox Sports. En tanto, LA NACION hará un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.
Más leídas de Automovilismo
- 1
- 2
Franco Colapinto, 15º y decepcionado tras los primeros ensayos del Gran Premio de Qatar: “No fue un buen día”
- 3
A los volantazos en el check-in: los problemas de Colapinto antes de volar a Qatar y el dilema del casco
- 4
Franco Colapinto, de disfrutar con su sexto puesto en Las Vegas a un fin de semana que puede complicarse en Lusail