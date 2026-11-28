La FP2, la última práctica del viernes, tuvo dos banderas rojas, además de un auto se seguridad virtual cuando Lewis Hamilton (Ferrari) quedó detenido. Una, para limpiar la pista por la leca acumulada y la segunda luego de un despiste muy fuerte de Pierre Gasly, el compañero de equipo de Franco, que rompió algunos elementos del trazado en su salida y quedó en la leca. El piso del auto fue lo más afectado. Hubo, incluso, varios pilotos que se excedieron de los límites o dieron un trompo, como Charles Leclerc, y eso generó rápidamente suciedad en algunas curvas.