Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco, en vivo

Más temprano, Franco Colapinto volvió a captar la atención de sus fanáticos de todo el mundo al protagonizar una llegada muy especial junto a su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Ambos pilotos se mostraron en plena navegación por las aguas del Principado a bordo de una embarcación de lujo antes de dirigirse al paddock para cumplir con sus compromisos de prensa.

“Cuando estás en Mónaco… No hay mejor manera de llegar que a bordo de un Beneteau Gran Turismo 50 Alpine, ¿verdad?”, publicó la escudería francesa en sus redes sociales junto a un video que rápidamente se volvió viral.