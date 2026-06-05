Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco, en vivo
Se corre la primera práctica libre en el Principado, desde las 8.30
Mejora Colapinto y está 13°
En su nueva salida, Colapinto mejoró su tiempo y subió hasta el 13° lugar, a un 1s755, mientras que su compañero Gasly está 12°. Antonelli sigue siendo el líder, frente a los arrestos de Leclerc.
Se reanuda la práctica 1
Retiran el auto de Hadjar, que pidió disculpas por radio, y la práctica 1 se reanuda. Quedan 16 minutos para mejorar los tiempos.
El accidente de Hadjar deriva en bandera roja
Isak Hadjar tuvo un fuerte golpe después de colear, se dio contra el muro y quedó fuera de la práctica 1; enseguida apareció la bandera roja para suspender momentáneamente la prueba en Mónaco. El Red Bull sufrió destrozos, sobre todo, en la parte trasera del auto.
¡FUERTE CHOQUE DE ISACK HADJAR EN LA FP1! El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra el muro.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026
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Antonelli pasa a ser el más rápido de la práctica
Ahora, Kimi Antonelli exhibe lo mejor de su repertorio y marca el mejor tiempo de la jornada, con 1m14s537, con lo que deja atrás en el tablero a los dos pilotos de Ferrari, Leclerc y Hamilton. ¿Será Mercedes otra vez la escudería que domine en la carrera del domingo?
Colapinto, en el garage
Colapinto ingresó a los boxes y figura en el 20° puesto, a 2,770 de Leclerc, cuyo auto también está parado. Kimi Antonelli empieza a mostrar mejores tiempos y ya está tercero en el Principado.
Se hace fuerte de local
El local Charles Leclerc, con gomas duras, sigue siendo el líder después de 16 giros, con un tiempo de 1m14s928. Lo secunda su compañero de Ferrari Lewis Hamilton, mientras que Colapinto cae al puesto 18°, a 2,770 del monegasco.
Leclerc se disculpó con Colapinto
Cuando Franco Colapinto estaba tratando de hacer una vuelta rápida se le interpuso Charles Leclerc y el monegasco le pidió disculpas a falta de mayor espacio en las calles de Mónaco.
COSAS QUE TIENE MÓNACO... Franco Colapinto perdió segundos al tratar de pasar a Leclerc en la FP1.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026
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Colapinto, todavía retrasado
Mientras tanto, después de transcurridos 15 minutos de la primera práctica en Mónaco, Colapinto está 14° a 2m702 de Charles Leclerc (Ferrari), ahora nuevo líder, mientras que el otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, figura 9°, a 2m276 del Monegasco.
McLaren todavía no manda
Los McLaren, amplios dominadores en la temporada 2025, todavía no llegan a liderar este año y se está advirtiendo también en esta práctica: Lando Norris está tercero, a 0,896 de Hamilton, y Oscar Piastri marcha en el 7° puesto, a 1,314.
Franco, 10° en el Principado
Con diez minutos de práctica ya transcurridos, el argentino se encuentra ahora en el 10° puesto, a 2s644 de Lewis Hamilton (1m15s892). La escudería Ferrari empieza a mostrar su buen rendimiento en el Principado.
El primer tiempo para Colapinto
Colapinto marca su primer tiempo, todavía alto: 1m26s305. El mejor, hasta ahora, es Max Verstappen, con 1m18s119.
Hacia la derecha
Se trata de un circuito especial, porque 11 de las curvas de las 19 son a la derecha, similar al trayecto en Jeddah, en Arabia Saudita. Debido a lo estrecho de sus calles, se caracteriza por la dificultad para efectuar sobrepasos, pero un título en Mónaco le da un prestigio especial al piloto ganador.
¡Luz verde! Empezó la práctica 1 en Mónaco
Los 22 autos arrancan la práctica 1 para el Gran Premio de Mónaco, un circuito tradicional que tuvo su primera prueba el 14 de abril de 1929. Será la edición N° 72 de esta carrera, cuyo primer ganador fue Juan Manuel Fangio. El domingo se correrá a 78 vuelta en un circuito de 3,337 km de extensión, con una elevación de 42 metros.
Antonelli le pasa el favoritismo a Ferrari
“Para mí, Ferrari es favorita este fin de semana”, afirmó el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato de Fórmula 1 y ganador de los últimos cuatro Grandes Premios con Mercedes, que celebró también el primero en Australia con el británico George Russell, en la previa del inicio de las acciones en Mónaco, escenario el domingo de la sexta cita del calendario en un histórico circuito callejero con características favorables al equipo italiano. “Ferrari seguramente será fuerte porque sus máquinas se adaptan bien a las condiciones de esta pista y porque siempre lo fue aquí, incluso en los momentos de dificultad”, destacó Antonelli.
La Fórmula 1 en versión futbolística
En la cuenta oficial de Alpine y a tono con el inminente Mundial de 2026, Colapinto y Gasly se animaron a armar un equipo de fútbol integrado por pilotos de Fórmula 1. Por supuesto, tanto el argentino como el francés se incluyeron dentro de los once, el primero como volante por derecha y el segundo como mediocampista central. Una charla divertida antes de la primera práctica libre en Mónaco.
The one where the grid becomes a World Cup squad ⚽️ pic.twitter.com/xPmbMHO2Xa— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 4, 2026
Una llegada a todo lujo
Más temprano, Franco Colapinto volvió a captar la atención de sus fanáticos de todo el mundo al protagonizar una llegada muy especial junto a su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Ambos pilotos se mostraron en plena navegación por las aguas del Principado a bordo de una embarcación de lujo antes de dirigirse al paddock para cumplir con sus compromisos de prensa.
“Cuando estás en Mónaco… No hay mejor manera de llegar que a bordo de un Beneteau Gran Turismo 50 Alpine, ¿verdad?”, publicó la escudería francesa en sus redes sociales junto a un video que rápidamente se volvió viral.
La actividad del fin de semana
Tras las prácticas de este viernes, la actividad continuará el sábado con el tercer entrenamiento libre desde las 7.30 y la clasificación a partir de las 11. La carrera se disputará el domingo desde las 10 y tendrá 78 vueltas al tradicional circuito callejero del Principado.
La visita de Briatore antes de salir a pista
En la previa del Gran Premio, Colapinto compartió una reunión con Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y uno de los principales impulsores de su llegada al equipo. El encuentro se produjo en Mónaco durante la presentación de un nuevo modelo de la marca francesa y volvió a mostrar la confianza que la estructura deposita en el argentino. “¡Qué bien que me hayan entregado hoy mi nuevo Alpine A390 antes del Gran Premio de Mónaco y de la visita relámpago de Franco!”, escribió Briatore junto a una foto con el piloto y otra de él arriba del auto.
Mónaco, el circuito donde no hay margen para el error
El trazado urbano de Montecarlo es uno de los más emblemáticos y difíciles de todo el campeonato. Con apenas 3,3 kilómetros de extensión, muros pegados a la pista y casi ninguna zona de escape, obliga a los pilotos a rozar el límite en cada vuelta.
Colapinto llega en el mejor momento de su carrera
El argentino atraviesa su mejor racha en la máxima categoría. Después de finalizar séptimo en Miami y sexto en Canadá, consiguió sus dos mejores resultados desde su llegada a la Fórmula 1.
Franco Colapinto’s rollercoaster 2026 saw him better his best-ever finish twice in the month of May 🎢#F1 pic.twitter.com/KoyvVoauvN— Formula 1 (@F1) June 3, 2026
Bienvenidos al minuto a minuto de las prácticas de la Fórmula 1 en Mónaco
Franco Colapinto vuelve a la acción este viernes con las primeras prácticas libres del Gran Premio de Mónaco, la sexta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino afrontará uno de los desafíos más exigentes del calendario en las calles de Montecarlo, donde cualquier error suele pagarse caro. La actividad comenzará con la FP1 desde las 8.30 y continuará con la FP2 a partir de las 12.
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