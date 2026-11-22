Castigado con 5 posiciones de rezago por reemplazos de piezas en su Mercedes, Kimi Antonelli partirá 6º y entonces la pole position quedó en manos de su escolta en la prueba de clasificación, Max Verstappen. El neerlandés tendrá inmediatamente detrás al adversario con el que peor vínculo tiene, George Russell, y luego de que el Red Bull y el Mercedes se tocaran en una curva durante los entrenamientos de la segunda jornada del gran premio el inglés hizo delcralaciones duras contra el tetracampeón. Hay poca distancia desde la línea de partida hasta el primer viraje, así que se espera una disputa ardiente entre Verstappen y Russell en el comienzo.