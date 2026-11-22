Franco Colapinto en la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
En el desierto de Nevada se da una competencia muy cambiante y atractiva como pocas
Vuelta 34: cuarto puntero en la carrera
Por un instante, Lando Norris se adelanta a Max Verstappen y se convierte en el quinto líder de la prueba. El neerlandés recaptura la delantera, pero es imposible saber por cuánto tiempo. Con escasas brechas entre ellos, hay muchísimos candidatos firmes a la victoria, ya transcurrido 70% de la competencia. Franco Colapinto, 9º, está a escasos 4s82/1000 de la punta.
Vuelta 30: un carrerón en el que ninguna posición parece definitiva
No se recuerda en décadas una carrera de Fórmula 1 como esta de Las Vegas: los autos se sobrepasan permanentemente y son escasas las diferencias de tiempo entre los 17 primeros. Nadie tiene asegurado el lugar y ninguna colocación parece definitiva.
Vuelta 26: Colapinto sube dos lugares y está 7º
La reanudación de la competencia a velocidad lanzada es muy positiva para Franco Colapinto. El argentino le gana un puesto a Gabriel Bortoleto por superación y hereda otra por un retraso de Isack Hadjar, a cuyo Red Bull se le rompe el alterón delantero.
Sigan a Hadjar... ¡¡Una verdadera LOCURA como se rompió el alerón delantero del piloto francés de Red Bull en plena carrera!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026
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Vuelta 26: se relanza la carrera
Se va el auto de seguridad y se reanuda la competencia a máxima velocidad. Las posiciones a esta altura son las siguientes: 1ª, Max Verstappen; 2ª, George Russell; 3ª, Isack Hadjar; 4ª, Pierre Gasly; 5ª, Kimi Antonelli; 6ª, Lando Norris; 7ª, Charles Leclerc; 8ª, Gabriel Bortoleto; 9ª, Franco Colapinto; 10ª, Carlos Sainz; 11ª, Oscar Piastri; 12ª, Nico Hülkenberg; 13ª, Oliver Bearman; 14ª, Lewis Hamilton; 15ª, Fernando Alonso; 16ª, Lance Stroll; 17ª, Valtteri Bottas; 18ª, Rafael Câmara, y 19ª, Liam Lawson. Abandonaron Arvid Lindblad y Sergio Pérez, y no largó Alex Albon.
Vuelta 20: se queda Lindblad y Colpinto pasa a ser 9º
Un extraño semitrompo en el zigzagueo de calientamiento del caucho, estando en régimen de auto de seguridad, deja fuera de competencia a Arvid Lindblad, de Racing Bulls, el adversario más directo de Alpine. Además, Lewis Hamilton, que quedó a la cabeza de la carrera cuando casi todos los demás fueron a cambiar las gomas, finalmente se va a los boxes, cumple la detención de 10 segundos extras y cede su posición. Con ello, Franco Colapinto asciende dos casilleros en la clasificación y se sitúa 9º.
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Vuelta 19: sanción a Hamilton y auto de seguridad
Por haber ganado una posición, contra Lando Norris, superando por fuera de un límite de la pista con su Ferrari, Lewis Hamilton recibe una pena de 10 segundos de recargo. De inmediato, Sergio Pérez, de Cadillac, colisiona con Rafael Câmara, de Haas, y el piloto mexicano queda parado en una curva y eso propicia la salida del auto de seguridad. Muchos pilotos aprovechan la neutralización para reemplazar los neumáticos.
¡¡OTRA EMOCIÓN PARA UNA CARRERA DE LOCOS EN LAS VEGAS!! Duro choque entre Checo Pérez y Rafael Camara, para obligar el ingreso del SAFETY CAR.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026
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Vuelta 18: Franco vuelva a quedar a un lugar de los puntos
En el yo-yo de la carrera, Franco Colapinto vuelve a ser rebasado por los McLaren y nuevamente está 11º.
Vuelta 13: ¡de 11º a 9º en un movimiento!
El motor Mercedes de su Alpine empuja mucho y Franco Colapinto logra una acción soñada en la recta de 1,9 kilómetros de Las Vegas: supera en pocos metros a los dos McLaren, de Lando Norris y Oscar Piastri, y salta a la 9ª posición desde la 11ª. Encima, queda a la cola de los dos Ferrari.
¡¡DE 11° A 9°!! ¡¡UNA LOCURA LO DE FRANCO COLAPINTO PARA SUPERAR EN UNA SOLA MANIOBRA A LOS DOS MCLAREN!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026
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Vuelta 10: los diez primeros de la clasificación
Cumplidos 10 giros, los diez mejor ubicados son los siguientes: 1º, Max Verstappen (Red Bull); 2º, George Russell (Mercedes); 3º, Isack Hadjar (Red Bull); 4º, Pierre Gasly (Alpine); 5º, Arvid Lindblad (Racing Bulls); 6º, Kimi Antonelli (Mercedes); 7º, Lando Norris (McLaren); 8º, Lewis Hamilton (Ferrari); 9º, Charles Leclerc (Ferrari), y 10º, Oscar Piastri (McLaren). El primero detrás de todos ellos es Franco Colapinto (Alpine).
Vuetlta 9: los 13 primeros autos están cerca entre sí
No es común que al cabo de 8 giros haya apenas 8,8 segundos de brecha entre el primero y el decimotercero de una carrera. Es la distancia temporal que hay en Las Vegas, donde el efecto yo-yo por la aplicación de potencia eléctrica extra hace que abunden los intercambios de posiciones.
Vuelta 8: cambiante puja por la vanguardia
Desde el propio lanzamiento de la carrera hubo intensa lucha por la delantera. Max Verstappen, George Russell e Isack Hadjar asaltan la punta, que luego de algunos giros se estabiliza con el neerlandés al frente.
Vuelta 6: ahora Piastri deja atrás a Colapinto
También Oscar Piastri doblega a Franco Colapinto, que ahora se ubica 11º, por primera vez fuera de la zona de puntos.
Vuelta 4: Colapinto pierde rendimiento y lugares
Franco Colapinto comunica que su Alpine tiene algún problema de calentamiento en las gomas traseras. Luego de ganar dos posiciones en la salida, el argentino se retrasa y cae al 10º puesto, al ser superado por Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Vuelta 2: Gasly recupera la posición contra Colapinto
Al final de una recta, Pierre Gasly recobra la ubicación que perdió a manos de Franco Colapinto.
Vuelta 1: Colapinto gana dos puestos en la salida
Como acostumbra hacerlo, Franco Colapinto larga bien, y gana dos lugares: se impone a su compañero en Alpine, Pierre Gasly, y a Kimi Antonelli, el campeón mundial, de Mercedes.
¿LO MOTIVÓ BOCA? ¡Enorme largada de Franco Colapinto en Las Vegas adelantando tres posiciones!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026
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¡¡POR ALGO ES CUATRO VECES CAMPEÓN DEL MUNDO!! Max Verstappen movió BÁRBARO y mantuvo el primer lugar en una electrizante largada del Gran Premio de Las Vegas.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026
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¡Se larga en Las Vegas!
Se apagan las luces rojas del semáforo y comienza la carrera.
La velta previa
Con 20 autos en la grilla, se inicia el giro de instalación en Las Vegas.
Confirmado: no está Lawson y Franco partirá 8º
Los mecánicos no llegan a poner en condiciones al Racing Bulls de Liam Lawson para la hora de la partida y el neozelandés no largará la carrera al menos junto al resto de los competidores. Sí podrá correr luego desde los boxes, en caso de que el coche estuviere listo.
Una rivalidad picante en la delantera
Castigado con 5 posiciones de rezago por reemplazos de piezas en su Mercedes, Kimi Antonelli partirá 6º y entonces la pole position quedó en manos de su escolta en la prueba de clasificación, Max Verstappen. El neerlandés tendrá inmediatamente detrás al adversario con el que peor vínculo tiene, George Russell, y luego de que el Red Bull y el Mercedes se tocaran en una curva durante los entrenamientos de la segunda jornada del gran premio el inglés hizo delcralaciones duras contra el tetracampeón. Hay poca distancia desde la línea de partida hasta el primer viraje, así que se espera una disputa ardiente entre Verstappen y Russell en el comienzo.
Otra posible baja: Alex Albon
Tampoco el Williams de Alex Albon estaría listo para tomar la salida, al menos a tiempo. El tailandés tenía el 14º lugar de inicio.
No largaría Lawson y Franco avanzaría un lugar
Sorpresivamente, no sería de la salida Liam Lawson, en principio por algún inconveniente de su Racing Bulls. Sin el piloto neozelandés en el 7º cajón de salida, que iba a ocupar, Franco Colapinto avanzaría un espacio y largaría 8º. El argentino de Alpine resultó 10º en la prueba de clasificación y había ganado un puesto en la parrilla merced a un sanción de 10 puestos de retraso a Oscar Piastri por cambios de elementos en el McLaren del australiano. De confirmarse la baja del otro oceánico, o al menos su partida en la calle de boxes, el conductor del Alpine 43 tendrá apenas siete autos delante cuando se apague el semáforo en la recta principal.
La carrera de Las Vegas, minuto por minuto
Bienvenidos a la cobertura al instante de la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que empezará a la 1 de Argentina. La competencia consistirá en 50 vueltas al circuito callejero de 6201 metros y será televisada por Fox Sports y la plataforma Disney+, y seguida a cada paso por LA NACION.