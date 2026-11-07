Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo: la clasificación del Gran Premio de San Pablo, minuto a minuto
En un ambiente lleno de fanáticos argentinos, el piloto de Pilar buscar el mejor lugar para la largada de la carrera de este domingo
"Vamos a esperar 10-15 minutos"
Bernd Mayländer, piloto del auto de seguridad, habla con la transmisión oficial de la carrera: “Vamos a esperar 10-15 minutos y luego saldremos de nuevo a la pista”.
Una hora de postergación
La demora por lluvia ya lleva una hora. Oficialmente, la clasificación para el Gran Premio de San Pablo está “demorada”. Y sigue lloviendo sobre el autódromo de Interlagos, aunque con menor intensidad.
El problema del aquaplaning
El agua acumulada en el asfalto es un problema para la Fórmula 1 porque los monoplazas pierden adherencia. Es como si “flotaran” sobre la pista, aumentando la posibilidad de choques y despistes. Por eso es que la organización del Gran Premio de San Pablo demora la continuidad de la prueba de clasificación.
La pista empeora
La FIA informa que hay más agua en el circuito y la condición empeora. Además, se espera más lluvia para los próximos 10-15 minutos. La clasificación sigue detenida con bandera roja y si la demora se mantiene habrá otro problema: la luz. En San Pablo, a las 18.20 ya es de noche. Por ahora, la organización de la carrera tiene margen.
Vuelve a salir el auto de seguridad
Los funcionarios del circuito trabajan en la pista para quitar el agua estancada y acelerar los tiempos. El auto de seguridad vuelve a evaluar el estado del circuito.
The Safety Car ventures out to test conditions 👀— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
A reminder that Q1 was stopped with 15m 37s remaining#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/OReEUotoEN
No hay reanudación aún: qué dice la FIA
“Las condiciones de la pista, sobre todo en las curvas 2, 3, 4 y 5 no son aceptables. Ya se nota aquaplaning en el auto de seguridad”, dice el mensaje de la FIA. Así, los pilotos se bajan de los autos en los boxes. Habrá que seguir esperando: y la meteorología puede aún empeorar.
Ahora sale el auto de seguridad
En otro paso más hacia la reanudación de la prueba, la organización saca a la pista de Interlagos al auto de seguridad.
Sale el auto médico
Tal como establece el protocolo, el auto médico sale a la pista en el circuito de Interlagos para ver si hay o no charcos sobre el asfalto. De la información que aporte dependerá el tiempo de espera para la reanudación de la actividad.
Reprimenda para Bearman
El piloto de Haas recibe una reprimenda por parte de la organización de la carrera por haber hecho marcha atrás en la calle de boxes. Fue antes de que su equipo le cambiara los neumáticos y pusiera los de lluvia extrema.
Así se maneja con lluvia torrencial
La cámara a bordo del McLaren de Lando Norris permite observar cómo el monoplaza se mueve para un lado y para el otro y lo difícil que es mantener el auto sobre el asfalto.
Lando's visor cam gives you a good idea of how wet it was on track before the stoppage 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/gM1qKiv2hJ— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
Los próximos pasos
A las 15.20 (hora de la Argentina), la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sacará a la pista al auto médico de seguridad. Dará una vuelta de reconocimiento y evaluará el estado del circuito de Interlagos. Luego, enviará su informe al director de la carrera. Con toda la información disponible se decidirá sobre la reanudación (o no) de la clasificación.
While we wait for a resumption...— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
😵#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/I4afIc2WRn
Diez minutos de demora
Los pilotos son informados sobre la intensidad de la lluvia. Por lo menos durante los próximos diez minutos permanecerán en los boxes. “Fue como una pequeña ducha. ¡Estoy tan mojado!“, dijo Kimi Antonelli en su radio.
Diluvia en Interlagos
Todos los pilotos van a los boxes y la dirección de la carrera detiene la acción con la bandera roja. La visibilidad es mínima.
Antonelli se desliza
“Ya estoy haciendo aquaplaning”, dice el campeón del mundo en la radio. Hay bandera roja para que los equipos cambien los neumáticos: el reloj se detiene.
"I'm already aquaplaning"— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
Kimi was relieved to come back to the pits before the session was halted #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/gCjnrpwTa4
Varios autos cambian neumáticos
Los Audi y Oliver Bearman se van de la fila india y permiten que los mecánicos cambien los neumáticos. Lo más probable es que todos tengan que cambiar al compuesto azul: lluvia extrema.
Qualy lluviosa
La curva 5, sobre el final de la recta opuesta, tiene agua acumulada. Los pilotos ya fueron informados. De a poco, los corredores llegan a la fila india en la calle de boxes. En un minuto comienza la clasificación para el Gran Premio de San Pablo.
Llueve en Interlagos
La lluvia que se largó hace algunos minutos sobre el autódromo paulista dejará húmeda la pista, por lo que el plan para la clasificación de los pilotos y los equipos podría cambiar. Las penalizaciones de varios corredores de punta podría dar lugar a varias sorpresas en el ordenamiento de la grilla de salida para el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1: el argentino Franco Colapinto buscará meterse en la Q3.
Penalidades para varios
El mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) fue penalizado con 30 lugares por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) luego de cambiar varios componentes de su monoplaza. Así, largará último en San Pablo. Además, el piloto azteca fue advertido por los comisarios de la prueba luego de lanzar a la pista un objeto durante la práctica 3. En diálogo con su equipo, Pérez dijo que era una “caja pequeña con cables”.
Max Verstappen largará a su lado en la última fila luego de exceder el máximo de cambios reglamentarios durante la temporada en su motor de combustión interna, el turbocompresor y el sistema de escape del Red Bull. Los dos pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, recibieron un castigo de diez posiciones tras infringir el límite permitido de cambios en el motor de combustión interna. Y George Russell (Mercedes), por su parte, tendrá cinco puestos de recargo por una situación parecida.
Mirar hacia adelante
Desde las 15 (hora de la Argentina) Franco Colapinto sale a la pista del circuito de Interlagos con su Alpine número 10. El argentino busca un buen puesto en la largada del Gran Premio, que se corre este domingo desde las 14 (hora de nuestro país). El pilarense intentará repetir las buenas sensaciones del viernes, cuando terminó noveno y undécimo en las dos primeras sesiones de prácticas. En la tercera, corrida más temprano este sábado, concluyó en el puesto 14, tres lugares por detrás de su compañero Pierre Gasly. La qualy podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium.
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