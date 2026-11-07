Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo: la clasificación del Gran Premio de San Pablo, minuto a minuto

El mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) fue penalizado con 30 lugares por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) luego de cambiar varios componentes de su monoplaza. Así, largará último en San Pablo. Además, el piloto azteca fue advertido por los comisarios de la prueba luego de lanzar a la pista un objeto durante la práctica 3. En diálogo con su equipo, Pérez dijo que era una “caja pequeña con cables”.

Max Verstappen largará a su lado en la última fila luego de exceder el máximo de cambios reglamentarios durante la temporada en su motor de combustión interna, el turbocompresor y el sistema de escape del Red Bull. Los dos pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, recibieron un castigo de diez posiciones tras infringir el límite permitido de cambios en el motor de combustión interna. Y George Russell (Mercedes), por su parte, tendrá cinco puestos de recargo por una situación parecida.