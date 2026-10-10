Franco Colapinto en la Fórmula 1, EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Singapur, minuto a minuto
El piloto argentino estará en la octava fila de salida en la competencia del domingo en el circuito de Marina Bay
Verstappen y Hamilton pelean por la pole
Las primeras referencias de la Q3 marcan a Verstappen como el más veloz con su Red Bull, por delante de Hamilton (Ferrari) y Antonelli (Mercedes). Gasly está 9°, a 1,1s del neerlandés.
Comienza la Q3
Se abre la pista para la Q3. Es tiempo de definir la pole. Tienen 13 minutos para girar y para nueve de ellos se define la posición en la grilla. Russell, penalizado, ya sabe que estará en el fondo de la grilla, más allá de lo que logre aquí.
Colapinto quedó 16°, pero subirá un lugar en la grilla
Tras la Q2, quedan eliminados Nico Hulkenberg (11°), Oliver Bearman (12°), Esteban Ocon (13°), Carlos Sainz (14°), Gabriel Bortoleto (15°) y Colapinto (16°). Todos ellos avanzarán un lugar en la grilla para el domingo por la penalización de Russell.
Colapinto no tuvo una buena Q2
Colapinto cierra su segundo giro lanzado en 1m33s787/100, con un roce con la pared con ambos neumáticos derechos en el último tramo. Por la radio señaló que perdió el auto por completo. Queda 16° en la qualy, aunque avanzará un puesto en la parrilla por la penalización de Russell. El que logra meterse en la Q3 es Gasly.
¡LA REACCIÓN EN EL BOX DE ALPINE ES LA DE TODOS! Colapinto venía cerrando su vuelta y mejorando los tiempos, pero sufrió un leve toque contra el muro y no pudo avanzar a Q3.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026
📌 Largará en P15
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Se define la Q2
Hamilton mejora su tiempo, para afirmarse como el más veloz, y Piastri llega a rozar un muro. Para Colapinto habrá un último intento, en su plan de mejorar mucho e intentar llegar a la Q3. Es momento de definición.
Un primer paso en falso de Franco en la Q2
Primeras vueltas lanzadas de la Q2: Colapinto marca 1m33s866/1000, a más de dos segundos del más veloz, Hamilton, y a siete décimas de Gasly, ambos fuera de la zona de clasificación a la Q3. No fue una buena vuelta para el argentino.
Semáforo verde para la Q2
Vuelven los autos a la pista, con los Mercedes adelante. Comienza la Q2, con 15 minutos para buscar la mejor vuelta.
Franco quedó 9° en la Q1
Finaliza la Q1 y Colapinto queda 9°, con un tiempo muy cercano al de Verstappen (8°), que dio un solo giro, y de Gasly (7°). Quedan eliminados Fernando Alonso (17°), Alex Albon (18°), Lance Stroll (19°), Sergio Pérez (20°), Valtteri Bottas (21°) e Isack Hadjar (22°), quien no pudo dar ninguna vuelta por problemas en la caja de cambios.
Mejora Colapinto: avanzará a la Q2
Franco completa su segunda vuelta rápida: 1m33s261/100. Trepa al 7° lugar y avanzará a la Q2, más allá de los que logren superarlo en los segundos finales.
¡FRANCO SE METIÓ EN Q2! Colapinto marcó un tiempo de 1:33.261 y avanzó a la próxima tanda de clasificación luego de quedar en el 9° lugar.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026
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Se define la Q1
Hadjar vuelve a los boxes y deja la qualy, sin que Red Bull logre solucionar los problemas eléctricos.
Colapinto vuelve a salir a la pista
A cinco minutos del final de la tanda, Colapinto está 12° con su única vuelta rápida y vuelve a girar en su misión de asegurar el paso a la Q2. Domina Hamilton (Ferrari) por delate de los McLaren. Hadjar sigue sin poder hacer un giro.
Muy buena vuelta de Franco
Colapinto cierra su primera vuelta rápida: 1m33s782/1000. Una muy buena vuelta, a sólo siete décimas de los McLaren, que dominan provisionalmente la Q1. Está 7° por el momento.
¡BUENA VUELTA DE FRANCO EN Q1! Colapinto marcó un tiempazo de 1:33.782 en la primera tanda clasificatoria en Singapur.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026
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Hadjar, detenido en la pista
Primero, se fue en una curva de largo. Luego, quedó detenido en la pista por unos instantes. Hadjar vuelve a estar en problemas con su Red Bull en una Q1 con muchas banderas amarillas.
Ocon y Stroll, en problemas
Ocon y Stroll quedaron cruzados en la pista a la salida de una de las curvas y por poco no se golpearon con el muro, en medio de la vuelta de calentamiento. Inicio con problemas también en la qualy.
Comienza la clasificación en Singapur
Pista libre en la noche calurosa de Singapur, con Hulkenberg, Gasly y Colapinto liderando la fila. Comienza la Q1, con 18 minutos por delante para quedar entre los 16 pilotos que avanzan a la siguiente instancia de la clasificación en el circuito callejero de Marina Bay. Los mecánicos trabajaron casi hasta el último momento en los autos de Russell, Hadjar, Piastri y Bortoleto.
Ahora sí, se viene la clasificación
Los pilotos ya se acercan a sus coches en los boxes. En 15 minutos será, finalmente, el inicio de la clasificación en Singapur.
Cómo está el campeonato de pilotos
Después de la carrera sprint, Antonelli estiró su ventaja en el campeonato y podría ser campeón en el próximo gran premio, en Austin, el 25 de octubre. El italiano le sacó 89 puntos a su compañero George Russell: 325 contra 236.
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Verstappen's victory sees him leapfrog Norris 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/4hNPjVoHdQ
Colapinto: nuevas piezas, pocas certezas
Colapinto afrontará el resto del fin de semana con cambios en su unidad de potencia tras la falla que lo afectó en la carrera sprint, pero no tendrá sanciones en la parrilla. Alpine reveló que cambiará el sistema de almacenamiento de energía en el A526, un componente de reemplazo que ya forma parte del conjunto de elementos que el argentino tiene disponibles.
Qué le pasó a Franco
Alpine informó que en el caso de Colapinto “el equipo perdió todos los datos y la comunicación con el auto y necesitamos esperar a recuperarlo para entender lo que ha pasado”. Franco fue escueto al respecto del problema eléctrico: “Todo se apagó: motor, pantalla... Es una lástima, porque teníamos una gran oportunidad para llegar a los puntos”. Una situación similar vivió Isak Hadjar, que también sacó el Red Bull de la pista.
La clasificación, retrasada
La clasificación estaba prevista para las 10 de nuestro país, pero el reglamento deportivo exige que la sesión no pueda comenzar hasta al menos tres horas después del final de la sprint, que tuvo un considerable retraso. Así, el inicio de la qualy será a las 10.30 de la Argentina, en la noche asiática y con piso seco, en principio.
Ganó Verstappen, chocaron los McLaren
Max Verstappen (Red Bull) ganó la carrera sprint por delante de las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. En las vueltas finales, detrás de ellos corrían los McLaren, que se tocaron en una de las curvas, lo que generó el retraso de Lando Norris y el abandono de Oscar Piastri. Todavía la FIA no se expidió sobre ese choque con responsabilidad del británico.
Carrera sprint: La rebelión de las máquinas
Franco duró muy poco en una accidentada carrera sprint, que tuvo inconvenientes de principio a fin y nueve abandonos. La lluvia obligó a una postergación de media hora para el inicio de la competencia, que ya de entrada tuvo que detenerse por un accidente que sacó de carrera a George Russell, de Mercedes. En medio de la aparición del auto de seguridad, otros cuatro competidores no pudieron seguir, entre ellos Colapinto.
Cómo le fue a Colapinto el viernes
En un fin de semana de los atípicos, Colapinto fue 19° en la única práctica y clasificó 11° para la carrera sprint en la actividad del viernes. En ese contexto, el argentino fue mostrándose optimista de cara al sábado.
"NO ESTAMOS LEJOS. ESTOY SEGURO QUE VAMOS A ESTAR MEJOR MAÑANA". Franco Colapinto se mostró optimista con el rendimiento de su Alpine de cara a la Sprint de este sábado en Singapur. ¡Larga 11°!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026
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Para Russell, sólo frustracciones
La FIA castigó a George Russell con un retraso de 40 puestos en la grilla de largada debido a un cambio en la unidad de potencia de su Mercedes. Así, el británico iniciará la carrera del domingo en el fondo de la grilla, una sanción que no tuvo incidencia para la carrera sprint, en la que cedió más terreno por su abandono al chocar cuando corría al frente del grupo. Segundo en el campeonato, deberá remontar en su intento de no perder más terreno con su compañero Kimi Antonelli, líder del torneo.
Bienvenidos a la cobertura de la clasificación del GP de Singapur
Bienvenidos a la cobertura de la clasificación para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, con la participación de Franco Colapinto. Desde el circuito de Marina Bay, la máxima categoría del automovilismo se prepara para la segunda parte de una jornada que ya tuvo su carrera sprint esta madrugada argentina. Desde las 10.30 de nuestro país, se puede ver en vivo por Disney+ y Fox Sports. En este espacio, en LA NACION, haremos un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.