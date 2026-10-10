Franco Colapinto en la Fórmula 1, EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Singapur, minuto a minuto

La FIA castigó a George Russell con un retraso de 40 puestos en la grilla de largada debido a un cambio en la unidad de potencia de su Mercedes. Así, el británico iniciará la carrera del domingo en el fondo de la grilla, una sanción que no tuvo incidencia para la carrera sprint, en la que cedió más terreno por su abandono al chocar cuando corría al frente del grupo. Segundo en el campeonato, deberá remontar en su intento de no perder más terreno con su compañero Kimi Antonelli, líder del torneo.