Franco Colapinto en la Fórmula 1, EN VIVO: la sprint del Gran Premio de Singapur, minuto a minuto
Una competencia complicada por el clima en la pista de Marina Bay, con varios abandonos; más tarde será el turno de la clasificación para la competencia del domingo
Acelera Max
Verstappen es el líder, seguido por las Ferrari de Hamilton y Leclerc. La lucha por la punta es apasionante. Antonelli, más lejos: sexto.
Abandono de Colapinto
Se confirmó el abandono de Franco. Seguramente un problema técnico fue lo que lo obligó a dejar el auto en medio de la pista, durante la entrada del auto de seguridad por el accidente de Russell, que también quedó fuera. Además, se bajaron Stroll, Hadjar y Checo Pérez.
Se detuvo el Alpine de Colapinto
Mientras todavía está detenida la actividad, se detuvo el auto de Franco Colapinto. El piloto se baja del monoplaza y hay incertidumbre.
Chocó Russell: safety car
En la segunda vuelta, George Russell perdió el control del auto, chocó contra el muro y luego cruzó peligrosamente toda la pista. Por fortuna, nadie más se accidentó, pero el inglés quedó fuera de carrera. Entró el auto de seguridad. Colapinto está 12°.
Se largó la carrera sprint
Comenzó la acción en Marina Bay. Colapinto perdió dos posiciones y quedó 13°. Todo muy cerrado.
La queja de Piastri
“El spray es muy malo”, se queja Oscar Piastri, de McLaren, en referencia al agua que le llega y la visión que se acorta. Hay doble vuelta de formación para que los pilotos se adapten a las condiciones de la pista.
Empieza la vuelta de formación
Con gomas de lluvia, los 22 autos comienzan a girar en el circuito de Marina Bay, exactamente 30 minutos después de lo previsto originalmente, por causa de la lluvia. Se viene la carrera sprint.
Ya hay orden para salir a la pista
La organización del GP de Singapur informa que a las 17.30 hora local (las 6.30 de nuestro país) se iniciará la vuelta de formación que precede a la largada. Se normaliza la situación en Marina Bay.
La broma de Russell a Kimi
Los pilotos se aburren mientras esperan que la organización dé el okey para largar, si las condiciones de la pista lo ameritan. Mientras tanto, George Russell le jugó una broma a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli: le hizo creer por la radio que era su nuevo ingeniero.
Meanwhile, over at Mercedes— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Kimi's got a new engineer... called Giorgio! 😂#F1Sprint #SingaporeGP pic.twitter.com/MePKOmkCLU
Las posiciones de largada
La pole fue para Max Verstappen, mientras que Russell lo acompañará en la primera línea de la parrilla. Franco Colapinto lo hará desde el 11er. lugar y su compañero, Pierre Gasly, un pasito adelante, 10°. Carlos Sainz arrancará desde el pit lane.
The starting grid for Saturday's #F1Sprint 👇#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/HLYwRDmAgw— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Demora por la lluvia
Mensaje oficial de la FIA: “La salida se ha retrasado debido a la lluvia; hay una gran cantidad de agua estancada en las curvas 2 y 3”.
“El coche médico está yendo a la pista ahora para evaluar las condiciones”.
Día de carrera sprint
Bienvenidos a la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Será una competencia corta, a 21 vueltas, la última de este tipo en el calendario 2026, que servirá de aperitivo para lo que será la clasificación de la carrera del domingo, prevista para las 10 de nuestro país. Televisan Disney+ y Fox Sports.