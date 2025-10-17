Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo
Comienza la actividad del Gran Premio de Austin, en los Estados Unidos
¡En la última vuelta!
Por 12 milésimas, Franco Colapinto superó a Pierre Gasly, su compañero de equipo. El argentino concluyó la sesión en el puesto 16, mientras que el francés culminó 17º. Adelante, Lando Norris (McLaren) fue el más rápido, seguido por el Sauber de Nico Hulkenberg, la sorpresa del viernes en el Circuito de las Americas. Tercero fue Oscar Piastri, con el otro McLaren.
Buena vuelta de Colapinto
Con neumáticos blandos, el argentino hace su mejor registro y trepa hasta el puesto 16. Es apenas un poquito más lento que Gasly, que se ubica 14º. Entre ambos, Hadjar. Mientras, Lando Norris y su McLaren son más rápidos que todos y toman la punta.
Alonso mejora lo de Verstappen
El asturiano es aún más rápido que el campeón del mundo y toma el liderazgo de la prueba. También mejora Gasly, que ahora se ubica en el décimo lugar. Colapinto continúa en el fondo, último.
1-2 de Red Bull
Con neumáticos blancos, Verstappen hace una gran vuelta y se coloca primero. Lo sigue su compañero de equipo Yuki Tsunoda.
Último cuarto de hora
Con Colapinto en el último lugar y Gasly penúltimo, la única sesión de entrenamientos de cara al GP de los Estados Unidos entra en su último cuarto de hora. Hamilton y su Ferrari siguen liderando.
Los Alpine, relegados
De a poco, los pilotos comienzan a probar con los tanques llenos de combustible. Eso hace que los tiempos no se rebajen: Gasly permanece 18º, por delante de Gabriel Bortoleto (18º) y Franco Colapinto (20º). El argentino está a 2.273 segundos del líder, Lewis Hamilton (Ferrari).
Sainz, a boxes
El español de Williams va a los pits y por la radio le avisan que están analizando un problema con la caja de cambios. Sainz había comenzado muy bien la tanda y estaba en el sexto lugar. No volverá a la pista.
¡A la pista!
Los funcionarios de la pista hacen su trabajo y los autos reciben la bandera verde para regresar al circuito. Gasly es 17º y Colapinto, 19º.
¡Bandera roja!
Un elemento se desprende del Aston Martin del auto de Lance Stroll, en la última curva. Segundos antes, Colapinto tuvo que bloquear luego de pasarse en un frenaje. La sesión se detiene y todos los pilotos regresan a boxes.
Hamilton vuelve a la punta
El piloto inglés de Ferrari hace otra gran vuelta y se coloca como líder transitorio. Detrás, Verstappen y su Red Bull. Y George Russell con el Mercedes ocupa el tercer puesto.
Colapinto sube un lugar
Muy de a poco, Colapinto mejora sus registros. El argentino ahora es 19º, mientras que Gasly ocupa el puesto 13. Mandan los Red Bull, con el neerlandés Max Verstappen (1º) y el japonés Yuki Tsunoda (2º).
Los Alpine se retrasan
Como ocurre cada viernes, los Alpine se retrasan en la grilla. Gasly ocupa el puesto 18, mientras que Colapinto es vigésimo y último. Entre ambos, Andrea Kimi Antonelli, con el Mercedes.
Hamilton, primero
El piloto de Ferrari hace un gran tiempo y clava los cronómetros en 1:36.192. Los Alpine reman desde atrás: Gasly ahora es 12º y Colapinto, 18º.
Primer tiempo de Colapinto
El argentino cierra su primera vuelta rápida con un registro de 1:40.201, a más de dos segundos y medio del líder provisional, Liam Lawson. Marcha en el puesto 15º. Gasly empieza mejor y es 11º.
¡Luz verde!
Se abre el circuito y los pilotos salen al Circuito de las Américas para la primera y única tanda de entrenamientos de cara al GP de los Estados Unidos.
Calor agobiante: 39º en la pista
La prueba fue declarada por la Federación Internacional del Automovil (FIA) como “de calor extremo”. En la pista ya hay 39º de calor y se supone que la temperatura irá en aumento. Algunos pilotos optaron por llevar un traje refrigerante, que incluye mangueras con líquido frío para combatir el calor.
Autos coloridos
Doce de los veinte autos que tomarán parte del Gran Premio de los Estados Unidos lucirán decoraciones [livery, en inglés] especiales para esta carrera. Dos de ellos serán los Alpine que manejarán tanto Colapinto como su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. La escudería acordó con Mercado Libre una acción para las próximas tres carreras, que incluye el cambio de sus colores principales para adaptarlos a la marca.
And it was all yellow 💛 pic.twitter.com/PXWoHMV1Ah— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 16, 2025
La agenda de Colapinto
La agenda de Franco Colapinto en Austin incluye la primera y única práctica desde las 14.30. Más tarde, volverá a ponerse al volante de su Alpine para la clasificación de la carrera sprint (a las 18.30). Mañana, su actividad comenzará a las 14 con la carrera sprint y continuará a las 18 con la clasificación para la carrera principal. El Gran Premio de los Estados Unidos se largará el domingo a las 16, siempre en horario de la Argentina.
Única sesión
El piloto argentino sale a la pista de Austin (Texas) para la primera sesión de entrenamientos del GP de Estados Unidos de Fórmula 1, que se correrá el domingo a las 16 (hora de la Argentina). La bandera verde se mostrará a las 14.30, y será el único entrenamiento para la carrera principal, ya que este es un fin de semana de carrera sprint.
Más notas de Fórmula 1
Seguí leyendo
"Un buen comienzo". Antidoping en el polo: cómo se aplica, qué drogas se buscan y el secreto de los caballos para correr más
Dos argentinos son figuras. Racing de Estrasburgo, la revolución juvenil de fútbol que desafía a los gigantes de Francia
La Candela. El predio icónico donde Boca cobijó sus sueños en una época dorada, la omnipresencia de Maradona y cómo luce hoy
- 1
Horario de la clasificación del GP de Estados Unidos de Fórmula 1
- 2
Franco Colapinto estrena los colores de Mercado Libre en el auto de Alpine para la gira de la Fórmula 1 por América
- 3
McLaren, el campeón mundial que llegó a Austin envuelto en un juicio millonario y escandaloso
- 4
Franco Colapinto no está confirmado para 2026, pero da indicios: “Confío en que tendremos un auto rápido”