Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo

La agenda de Franco Colapinto en Austin incluye la primera y única práctica desde las 14.30. Más tarde, volverá a ponerse al volante de su Alpine para la clasificación de la carrera sprint (a las 18.30). Mañana, su actividad comenzará a las 14 con la carrera sprint y continuará a las 18 con la clasificación para la carrera principal. El Gran Premio de los Estados Unidos se largará el domingo a las 16, siempre en horario de la Argentina.

Colapinto posando para las redes de la Fórmula 1 (Foto: @f1) Jared C. Tilton